La campaña de abonados del Córdoba CF hará un guiño al 70 aniversario del club

El Córdoba CF continúa trabajando a marchas forzadas en la preparación de la temporada 2024-25, la del regreso a Segunda División A cinco años después de la última vez que el conjunto blanquiverde militó en el fútbol profesional. Los apenas 54 días que transcurrirán desde su último partido en Primera Federación al primero que jugará en Segunda División no dejan mucho margen a la entidad blanquiverde para preparar ese regreso: confección de la plantilla, calendario de amistosos -incluyendo el torneo Puertas de Córdoba-, concentración de pretemporada y campaña de abonados obligan al club de El Arcángel a forzar la máquina para que todo esté preparado el próximo 16 de agosto, cuando está previsto que redebute el Córdoba CF en Anduva, ante el Mirandés, a las 19.00 horas.

Mientras que ya aparecen los primeros nombres que se asocian a la plantilla del Córdoba CF para la próxima temporada y también se ha decidido volver a realizar una concentración de pretemporada -que apunta a que puede celebrarse en Montecastillo, ya que Iván Ania quedó contento con sus instalaciones el pasado mayo-, otra de las incógnitas a despejar se centra en la campaña de abonados. Antonio Fernández Monterrubio, consejero delegado del Córdoba CF, señaló que esta se iniciaría en torno al 20 de julio. Al caer en viernes, parece más probable que se inicie el 22, aunque ni siquiera la fecha aún está cerrada en El Arcángel.

Referencia nostálgica

Sí parece que el tema de la campaña de abonados será unir ese regreso a Segunda División con el aniversario del Córdoba CF. El próximo 6 de agosto se cumple el 70 aniversario del nacimiento del Córdoba CF como club referente de la capital y de la provincia y el reclamo desde el departamento de marketing de la entidad cordobesa girará en torno a esos dos acontecimientos.

Una de las dificultades que sufre el Córdoba CF es la adaptación del sistema informático del club a los servidores de LaLiga, así como la actualización del software para los abonos y el ticketing. Al disponer de tan poco tiempo, el Córdoba CF no ha tenido más remedio que hacer coincidir toda esa actualización -obligatoria por parte de LaLiga- con la campaña de abonados, por lo que no tendrá más remedio que dejar un par de semanas para la renovación de los abonos. En El Arcángel hubieran deseado unos días más, al menos una semana añadida, pero las acciones a realizar por parte de la patronal del fútbol español han dejado por imposible un plazo más largo y los abonados cordobesistas tendrán dos semanas para renovar el carnet. Luego, habrá un par de días más para la mejora de asiento, que dará paso a la venta libre. Al parecer, la implementación de los programas de LaLiga no es cuestión de un día y conlleva diversas pruebas, que unidas a la escasez de tiempo de la que dispone el propio club dejará los plazos más ajustados de lo que desearía el propio Córdoba CF.

Pago a plazos y descuentos

Otro aspecto que tocará el Córdoba CF serán los precios, que experimentarán un ajuste al alza, algo que era esperado por no pocos aficionados debido a varias circunstancias. La primera es obvia, la diferencia de categoría. La segunda, el tiempo transcurrido desde que el Córdoba CF no está en el fútbol profesional. La tercera, la de aprovechar el tirón que supone la mejora del producto: no es lo mismo presentar en El Arcángel al Atlético Sanluqueño, San Fernando, Melilla o Antequera que hacerlo con el Cádiz, Zaragoza, Almería, Levante, Oviedo o Sporting de Gijón. Y la cuarta, que en líneas generales la política de precios en Segunda División B y en Primera Federación en estos últimos años no ha sido excesivamente exigente con el bolsillo del cordobesista medio.

Pero pensando en ese ajuste y en una petición recurrente del abonado medio, el Córdoba CF parece que potenciará para esta campaña el pago aplazado. En la planta noble de El Arcángel se piensa en que cada abonado que así lo desee pueda pagar su carnet en al menos tres plazos, quizás más, si así lo desea, con lo que el pago se hará más llevadero al aficionado del Córdoba CF. Además, hay que recordar que los abonados que asistieron al menos a 17 partidos de Liga regular, la pasada temporada, dispondrán de un 10% de descuento de su abono. Añadirán un 10% adicional de descuento por el ascenso a Segunda División A. Por si fuera poco, hay un grupo de abonados que podrán añadir un 10% adicional, es decir podrían llegar hasta el 30% de descuento, si disponen del abono familiar, aunque ese 10% último no sería para el titular del abono familiar, sino para el segundo carnet -es decir, para la pareja o hijo que en su día también se sacó el carnet-.

En cualquier caso, son sólo apuntes de la campaña de abonos del Córdoba CF, la del regreso a Segunda División A, que a buen seguro tendrá otros aspectos que llamarán la atención de los abonados cordobesistas que, en un número cada vez más creciente, mantienen la fidelidad a unos colores y a un escudo. Pero apuntes, al fin y al cabo, que sirven para atisbar por dónde irá la campaña de abonos del Córdoba CF en su regreso a Segunda División A.

