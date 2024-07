El presupuesto del Córdoba CF también sube de categoría

El Córdoba CF logró el regreso a Segunda División A el pasado 23 de junio tras superar en la final al Barcelona Atlétic en una noche, la de El Arcángel, que entró ya en la historia blanquiverde: décimo ascenso en 70 años, segundo ascenso logrado en El Arcángel tras el que se logró a Primera en la 1970-71 y regreso al fútbol profesional después de cinco años de ausencia, la más larga en el último cuarto de siglo.

El campo, reflejo de la zona noble

Muchos aficionados se preguntaban a los pocos días qué Córdoba CF será el que se desenvuelva en el fútbol profesional. El conjunto blanquiverde había disfrutado hasta el 2019 de la segunda época más larga en toda su historia en Primera y Segunda División. La primera fue desde la temporada 1956-57 hasta la 1977-78, 22 campañas militando consecutivamente en las dos primeras categorías de fútbol español. El segundo periodo más prolongado fue el que abarcó desde la 2007-08 hasta la 2018-19, 12 temporadas compitiendo en Primera y Segunda División, con un regreso a la máxima categoría del fútbol profesional que no se veía en la ciudad desde hacía más de 40 años.

Palco de El Arcángel en el último encuentro de Liga regular de la 2023-24, ante el Algeciras. / MANUEL MURILLO

Ahora, el Córdoba CF regresa al fútbol profesional y una de las preguntas a realizar es qué capacidad económica tendrá, más allá del respaldo que pueda disponer de su propietario que, ya se sabe, bajo las normas de LaLiga, dicho respaldo se encuentra más que fiscalizado. Lo que se vea en el césped tiene su origen en la planta noble de El Arcángel. Por ello hay que acudir a los ingresos que con altas dosis de probabilidad se puede afirmar que tendrá la entidad blanquiverde. Y de ello se deduce que el Córdoba CF no será, ni mucho menos, de los clubs más débiles de campeonato liguero. Tomando como base el último pase por el fútbol profesional así como otros parámetros nuevos que ya se conocen, se puede afirmar que la entidad blanquiverde no bajará de los 15 millones de euros de ingresos, lo que señala que su límite salarial podría estar cercano al de equipos de mitad de la tabla. Si el Racing de Ferrol, la temporada que acaba de terminar, inició ese límite en 5,8 millones de euros y terminó en 6,6 millones, la entidad blanquiverde no debería estar muy lejos de esas cantidades, siempre en función de los ingresos que vaya logrando desde el inicio del verano.

Derechos de TV

Para empezar se encuentra la partida de ingresos por derechos televisivos. El reparto de dichos derechos en la temporada 2022-23 osciló entre los 5,35 millones que ingresó el Villarreal B hasta los 9,64 millones del Granada -que ingresó, además, 14,24 adicionales como ayuda al descenso-. En esa horquilla se encontraban, como ejemplo, el Sporting de Gijón con 6,99 millones, la Ponferradina con 6,39 millones, el Zaragoza con 7,72 millones, el Eibar con 7,94 millones o la UD Las Palmas con 8,68 millones. Según fuentes consultadas y teniendo en cuenta, entre otros parámetros, la masa social que podría alcanzar el Córdoba CF o el último ingreso que obtuvo por esa partida en la 2018-19, la entidad blanquiverde podría llegar a una cantidad que podría estar cerca de los siete millones de euros de ingresos por derechos televisivos. El famoso decreto del reparto de TV establece que el 70 % del dinero a repartir entre los 22 equipos de Segunda sea equitativo. La clasificación de la última campaña determina que un club cobre entre un 15,4 % y un 0,23 %. La otra variable atiende al impacto social (en este parámetro gana mucho peso la media de la recaudación en taquilla y los abonos realizados en las cinco últimas temporadas, así como las audiencias de televisión). Por lo tanto, dichas fuentes señalan que el Córdoba CF llegará a los seis millones de euros por derechos de TV con seguridad y no es descabellado que alcance una cantidad que ronde los siete.

Cámara de televisión en El Arcángel. / CÓRDOBA

El préstamo de CVC

El segundo capítulo de ingresos tiene que ver con el acuerdo que hace tres años cerró LaLiga con CVC, un fondo británico especializado en inversiones en deporte que inyectó entonces 2.100 millones de euros para ayudar a crecer a los clubs de fútbol. 39 de las 42 entidades que entonces estaban en Primera y Segunda aceptaron el acuerdo (solo se quedaron fuera el Real Madrid, el Barcelona y el Athletic) y en la presentación de aquel acto, Óscar Mayo, entonces director general ejecutivo de LaLiga valoró que «los nuevos clubes se entiende que entran en una Liga que tiene unos compromisos de inversión y recibirían un mínimo de cuatro millones». En el 2022, los cuatro ascendidos, Albacete, Racing, Andorra y Villarreal B se acogieron al acuerdo y percibieron esos cuatro millones, aunque el ingreso no se percibe de una vez. Si el Córdoba CF se acoge a dicho acuerdo ingresaría el 50% en la temporada 2024-25, el 25% en la 2025-26 y el otro 25% en la 2026-27. Es previsible que el Córdoba CF se acoja a ese ingreso, que no deja de ser un préstamo participativo reembolsable en 50 años. Un 70% de ese dinero debe ir destinado a lo que se denomina «mejora del club». Obligatoriamente hay que pensar en El Arcángel -iluminación, accesos, gradas, instalaciones-, Ciudad Deportiva, etcétera. Un 15% estaría destinado a amortizar deuda y si esta no existiera se destinaría también a «mejora del club», mientras que el 15% restante se puede destinar a mejorar la plantilla deportiva. En esa cantidad de 4.000.000 de euros, 600.000 euros sería para plantilla y casi tres millones de euros se destinarían a estadio, Ciudad Deportiva, etcétera. Otro ingreso fuerte que tendría el Córdoba CF en la 2024-25 sería el de abonados y ticketing, es decir, venta de entradas. En la última campaña en Segunda División A el Córdoba CF obtuvo 1,5 millones de euros en su campaña de abonados, que rozó los 15.000 abonados y en el concepto global de carnets de abonados y entradas se superaron los dos millones de euros, una cifra que el club debe aspirar a mejorar, ya que ha transcurrido un lustro desde entonces. Cinco años después, con una masa social igual o superior y unos precios acordes a la categoría, se deduce que el ingreso procedente de la masa social cordobesista supondrá un buen empuje para las arcas blanquiverdes e, indirectamente, para el límite salarial.

Los presupuestos más altos

Finalmente, la publicidad. Los ingresos por los soportes publicitarios en El Arcángel y otras acciones de promoción del Córdoba CF en sus últimas campañas en Segunda División rondaron siempre -cuando no los superaron- los dos millones de euros y el actual Córdoba CF, hay que recordarlo, disfruta de un respaldo social mucho más fuerte y amplio que el Córdoba CF de entonces.

Acción pujblicitaria del Córdoba CF en El Arcángel. / CÓRDOBA

Así, en un primer acercamiento a los números que se puede realizar del Córdoba CF en su regreso al fútbol profesional, hablar de unos ingresos por encima de los 15 millones de euros no es, ni mucho menos descabellado. El mejor presupuesto del Córdoba CF en la segunda categoría del fútbol español se produjo en la 2015-16, en la que con la ayuda al descenso y bajo el proyecto de regreso a la máxima categoría del fútbol español se firmaron 18,7 millones de euros (había una partida de 12 millones en «otros ingresos» que apuntaba a lo que significó aquella ayuda al descenso). El segundo presupuesto más alto en Segunda se dio un año después, en la 2016-17, cuando se sobrepasaron los 16 millones de euros como previsión de ingresos. Esos son los dos presupuestos más altos en Segunda División del Córdoba CF, ya que en sus dos últimas temporadas en el fútbol de plata los ingresos mermaron significativamente: 12,2 millones en la 2017-18 y 10,7 millones de euros en la 2018-19, la última.

Esa cifra de 16.250.000 euros en la campaña 2016-17 podría ser el objetivo a batir del Córdoba CF en la temporada de su regreso al fútbol profesional. Si no la alcanzara, desde luego se quedaría cerca de llegar a ella.

Suscríbete para seguir leyendo