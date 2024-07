Joma, nuevo espónsor técnico del Córdoba CF

El Córdoba CF de la temporada 2024-25, que supone el regreso de la entidad blanquiverde al fútbol profesional continúa trabajando en otros campos y este lunes anunció el nuevo espónsor técnico que relevará a Givova. La firma italiana, después de varios años de desencuentros con el club de El Arcángel, sale sin pena ni gloria del Córdoba CF, con el que ha matenido disputas que muchas de ellas fueron públicas.

Presentación aún sin fecha

Ahora, el nuevo espónsor técnico del Córdoba CF será Joma, "la firma española deportiva más puntera para la vuelta a Segunda División", informaba la entidad cordobesista en un comunicado oficial en el que no especificaba la duración del acuerdo, limitándose la nota de prensa a transmitir que Joma será el suministrador del Córdoba CF "para las próximas temporadas"."Con motivo de esta nueva colaboración, toda la equipación deportiva de cualquiera de las categorías será suministrada por Joma", proseguía el comunicado, que finalizaba dando "la bienvenida a la marca, confiando plenamente en que el servicio que nos va a prestar satisfaga tanto las necesidades del club como las de nuestros aficionados".

De hecho, el Córdoba CF no sólo no informa del tiempo de duración del acuerdo, sino que no fija una fecha para la presentación de la nueva vestimenta para Segunda División. "Próximamente anunciaremos la fecha de la presentación de las nuevas equipaciones", se limita a transmitir el comunicado en su apartado final, que remata con la historia corporativa de Joma Sport, nuevo suministrador blanquiverde.