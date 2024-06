El Córdoba CF y su objetivo soñado: a por los 15.000 abonados

El Córdoba CF ya se encuentra trabajando en la temporada 2024-25, la que supondrá su regreso a Segunda División. El consejero delegado de la entidad blanquiverde, Antonio Fernández Monterrubio, exponía en una carta pública su agradecimiento a la ciudad, tanto a instituciones como patrocinadores, así como a las peñas oficiales «antes de seguir trabajando en la planificación de la próxima temporada».

"Yo empezaría mañana pero no estamos preparados, tenemos algún problemilla con la plataforma on line, como todos sabéis", admitió el CEO cordobesista en su comparecencia ante los medios para valorar la temporada. "Queremos salir lo antes posible, no más allá del 20 de julio, pero la auditoría de la Liga nos condiciona la campaña porque tenemos obsoleto el programa de los tornos, que necesita actualizaciones", indicó el sevillano.

Las oficinas están ahora en estado de ebullición. En lo deportivo, la comisión encargada de recomponer y reforzar el plantel nunca dejó de trabajar, pero en lo organizativo y administrativo, el club debe afrontar grandes retos en el fútbol profesional, categoría en la que el presupuesto irá más allá del doble del que disponía en Primera Federación.

Los futbolistas del Córdoba CF celebran el ascenso a Segunda División en El Arcángel. / manuel murillo

El músculo social

El primero de los retos, inmediato, será el de la ampliación de su masa social. Es evidente que la relación de abonados del Córdoba CF ha crecido en las dos últimas décadas. En la temporada 2005/06, la primera en Segunda B tras aquel desastre ante el Valladolid en El Arcángel, fue de 6.900 abonados, que crecieron hasta los 9.680 en la primera temporada tras el regreso a Segunda División A. Aquella cifra se estancó en las siguientes campañas en la categoría de plata del fútbol español.

Pero las eliminatorias de ascenso a Primera División disputadas entre las temporadas 2011-12 y la 2015-16 supusieron un crecimiento notable de la masa social de la entidad blanquiverde. En Primera División, sin ir más lejos, se batió el récord absoluto de socios del Córdoba CF, con cerca de 17.500 carnets expedidos, mientras que en la temporada posterior al descenso, la 2015-16, se rozaron los 15.500 socios.

La afición toma Las Tendillas para celebrar el ascenso a Segunda del Córdoba CF. / Manuel Murillo

Más allá del empujón que significó ese trienio de coqueteo con la máxima categoría del fútbol español, en la 2018-19, última temporada en Segunda División, el Córdoba CF alcanzó los 14.808 abonados, lo que suponía la confirmación de que ese crecimiento se había quedado de manera permanente en El Arcángel, más allá del objetivo deportivo del conjunto cordobesista que, hay que recordar, ya en aquella 2018-19 marcaba una línea claramente descendente. Pese a ello, las taquillas de El Arcángel lograron expedir casi 15.000 carnets, lo que no evitó que el Córdoba CF diera con sus huesos en la ahora extinta Segunda División B.

Cinco años lejos de las grandes ligas

En los cinco años en la tercera categoría del fútbol español -incluso en la cuarta-, el número de socios ha sido notable. Sin ir más lejos, la pasada temporada, el Córdoba CF logró cerrar la campaña de abonados en 12.675 carnets.

Así, visto el comportamiento de la ciudad con respecto al Córdoba CF en los últimos años y atendiendo al número de socios logrado tanto en Primera Federación como en los últimos años en Segunda División, está claro que el Córdoba CF de Infinity debe tener un objetivo que nunca baje de los 15.000 abonados para su primera temporada en el fútbol profesional después de un lustro de ausencia.

Más allá de apego a los colores o de fidelidad a un escudo, lo cierto es que el cartel de los rivales de los blanquiverdes va a ser espectacular: Granada, Almería y Cádiz como recién descendidos de Primera. Elche, Levante, Huesca o Eibar, que en los tres últimos años han militado en la máxima categoría del fútbol español, así como equipos históricos como el Zaragoza, el Deportivo, el Racing de Santander, el Oviedo o el Sporting de Gijón configuran una categoría más que atractiva como para garantizarse un asiento en El Arcángel durante toda la temporada a través de un abono.

La fiesta del ascenso del Córdoba CF en Las Tendillas / Manuel Murillo

El Córdoba CF es consciente de ello y ya se encuentra preparando la campaña de abonados de la temporada 2024-25, que dará su pistoletazo de salida durante la segunda quincena de julio, más bien durante la última semana del mes. Al menos, son los planes que tienen en principio establecidos en la entidad blanquiverde para la locura que se va a desatar cuando se abran las taquillas. La masa social cordobesista apunta a ser la más grande de su historia en Segunda División A. Ese es el reto.