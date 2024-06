Fernández Monterrubio abre la puerta del nuevo Córdoba CF

Llegó en tiempos de urgencia, calmó las aguas, arregló un buen puñado de desperfectos e incluso tuvo tiempo para cumplir el objetivo principal: llevar al Córdoba CF de regreso a Segunda División. En eso ha quedado resumido, a grandes rasgos, el primer año de Antonio Fernández Monterrubio al frente de la entidad blanquiverde, en la que el consejero delegado, con un ascenso bajo el brazo y una sonrisa de oreja a oreja, también ha aprovechado ahora para realizar su balance personal de la temporada, a la que no le ha faltado de nada. «Ha sido una auténtica pasada, una brutalidad. El autobús, Las Tendillas, los partidos, las eliminatorias... Hemos pasado el play off sin perder un partido, hemos hecho 77 puntos. Hemos sabido adaptarnos a jugar el play off. Una gran temporada a un nivel muy alto de juego. Estamos orgullosísimos de cómo hemos pasado y cómo hemos afrontado esos cruces», expresó el CEO una vez cerrado el campeonato y ya formalizado los primeros pasos para el que se avecina.

Un ejercicio sobresaliente

Entre otros puntos, el saldo de la campaña 2023-2024 para el granadino se ha traducido en un importante impulso para el club, que recupera un sitio en la categoría de plata para volver a la escena nacional tras media década alejado del profesionalismo. «Hay que poner todo en valor, teniendo en cuenta de que todo parte de un éxito rotundo a nivel deportivo que ha sido el ascenso. A nivel de comunicación, el primero que llegaba aquí era que estábamos trabajando para el ascenso. No queríamos una sobreexposición, pero desde la primera reunión con Iván Ania, eso estaba encima de la mesa. Todos sabíamos a lo que veníamos aquí», indicó. «Hemos cambiado bastantes cosas en el club, hay que cambiar muchas más. Hemos subido de manera importante el nivel de exigencia y trabajo. Seguimos profesionalizando el club», continuó seguidamente.

Como consecuencia del salto de división, en esa línea, también quedará una obligada reestructuración institucional y de infraestructuras: «La semana que viene tenemos una auditoría de Liga, habitual, que se hace a todos los clubes ascendidos. Se ven temas de infraestructuras, de tornos... Tenemos tornos desde hace diez años. Tendremos que realizar cambios de la mano de LaLiga, evidentemente. Ha habido reuniones previas, como hemos tenido todos los clubes que teníamos opciones de ascender. Nos tenemos que adaptar, hay departamentos que llevan meses trabajando con el modelo Liga y tenemos reuniones pendientes», aclaró.

«Con LaLiga tenemos que hacer un presupuesto diferente. El de la temporada pasada es absolutamente deficitario, tenemos que equilibrarlo. Vamos a tener un presupuesto mayor. En esta temporada teníamos uno de gasto, en la que viene tenemos que tener uno de ingreso. Para duplicar el presupuesto de gasto no nos llegará en la primera en Segunda», afirmó.

Antonio Fernández Monterrubio en su llegada a la sala de prensa de El Arcángel. / pablo cabrera

Los próximos pasos

El futuro inmediato de la plantilla, por otra parte, también acabó siendo otro de los elementos de análisis para el gestor, cabeza visible de una comisión deportiva conformada mano a mano con Juan Gutiérrez «Juanito», Raúl Cámara y Javi Flores en busca de potenciar el bloque de cara al próximo curso en Segunda División, así como para formalizar las pertinentes salidas que más tarde dejaron espacio a los fichajes: «No vamos a cambiar la filosofía, nos vamos a adaptar. La plantilla corta tiene sus riesgos, los valoramos con los beneficios. Eso no quiere decir que hagamos lo mismo. Queremos jugadores jóvenes, con piernas, talento, futuro, no pensar en la próxima temporada, sino un poco más allá. Queremos el crecimiento del club, tenemos que hacer uno estable, sostenible a nivel económico, que la vía del filial siga estando abierta. La gestión del vestuario es distinta, el jugador sabe que en cualquier momento puede jugar», señaló.

En esa sintonía, los primeros fichajes se antojan inminentes, según confirmó Monterrubio, ubicando el presente fin de semana como una de las fechas clave en los primeros anuncios, también en negociaciones abiertas, incluso para la parcela de renovaciones. «Tenemos cosas muy avanzadas. Probablemente antes del fin de semana tengamos algún fichaje», confesó, también reconociendo el deseo de contar con cuatro integrantes que se encuentran en negociaciones para su renovación: Álex Sala, Diarra, José Calderón y Kuki Zalazar.

«El club tiene intención de renovar a estos tres jugadores, llevamos hablando con ellos desde noviembre. En determinados momentos decidimos parar esas conversaciones, porque no considerábamos oportuno esas distracciones. Son situaciones distintas, soy optimista. Estamos trabajando en ello”, aseveró respecto a los tres primeros. «Queremos que se quede, creo que se va a quedar. Cuando lo firmemos lo anunciamos, pero tiene una oferta de renovación encima de la mesa y hubo conversaciones privadas conmigo antes de la finalización del play off, porque estaba a punto de conseguirla por objetivos, no lo ha hecho por nada, prácticamente, pero el club no tiene dudas», añadió sobre el uruguayo.

Antonio Fernández Monterrubio hace balance de la actualidad blanquiverde. / pablo cabrera

También se valoraron algunas salidas, con especial incidencia en las de Simo Bouzaidi y Alberto Toril: «Hicimos ofertas de renovación a más jugadores de los que se han quedado, en el mes de noviembre. Ellos también han tomado decisiones. Cuando llegaron algunos de estos jugadores no fueron recibidos como han sido despedidos. Toril tomó una decisión y nos la comunicó. Ha sido muy importante, no solo en lo deportivo, sino en la situación que le tocó vivir. Ha tomado esa decisión y nosotros le deseamos toda la suerte del mundo», reconoció.

Más allá de la confección del vestuario que saldrá a competir en el regreso al fútbol profesional, otro ojo quedará posado en las pieles que portarán los protagonistas del terreno de juego. La nueva línea de camisetas, que será dispuesta por un nuevo proveedor técnico después finalizar el convulso vínculo con la firma italiana Givova -acaba este junio tras cuatro años de relación- ya se encuentra en proceso, a la espera de desvelarse el nombre del sponsor encargado de la tarea. «No vamos a tener los problemas que hemos tenido este año, pronto vamos a anunciar la marca deportiva que tenemos. Tenemos la certeza de que nuestros jugadores entrenarán en pretemporada en perfectas condiciones. Ha sido una decisión difícil, de las que gustas. Estamos muy contentos. Llevamos muchísimo tiempo trabajando con la marca. Salvo sorpresón, vamos a empezar a recibirlas muy pronto. Lo vamos a anunciar muy pronto», manifestó.

Campaña de abonados y pretemporada

Con vistas al próximo curso, que arrancará oficialmente a partir del próximo 17 o 18 de agosto con visita al Municipal de Anduva, hogar del Mirandés, el directivo desveló que la nueva campaña de abonados también se encuentra en la rampa de salida. A corto plazo, por tanto, se espera la puesta en marcha de la iniciativa, que buscará rebasar la cifra cosechada durante el pasado año competitivo, con más de 12.500 socios. «Yo la empezaría mañana, pero no estamos preparados. Tenemos algún problema online que estamos tratando de subsanar. La auditoría de Liga nos condiciona. Tenemos los programas de Liga obsoletos, necesitamos actualizaciones, tornos, equipos informáticos... Nos hemos puesto como fecha límite, en torno al 20 de julio para empezar la campaña», avanzó.

El arranque de la pretemporada blanquiverde quedará ubicado en márgenes temporales más que similares, con la fecha del 15 de julio como punto de partida para los de Iván Ania: «Nos hubiera gustado empezar antes, pero no es posible. Tenemos avanzadas muchas fechas de partidos, incluso el de presentación. Estamos cerrando el trofeo de presentación, el Trofeo Puertas de Córdoba», expresó. Dado el estreno ante el Mirandés, que tendrá lugar el 16 de agosto a las 19.00 horas, el margen de trabajo, eso sí, quedará reducido sustancialmente, también la preparación global de cara al exigente calendario que se aproxima: «Es una cosa que siempre me ha preocupado poco, al final te tienes que enfrentar a todos los equipos. Hay distintas teorías. El último partido en casa me gusta. Tendremos el Trofeo Puertas de Córdoba. Nuestros aficionados podrán ver al equipo. No queremos cerrarlo el 31 de julio, pero sí tener una base importante», destacó.

Cesión de El Arcángel

En sintonía similar a otras ocasiones, aunque con el trámite avanzado, Antonio Fernández Monterrubio ofreció cierta luz sobre el denominado «caso El Arcángel», que progresa en buenos términos. Junto al Ayuntamiento de Córdoba, de esta forma, sigue trabajando el club estrechamente con el fin de zanjar la polémica cesión del recinto. «Después de toda la vida, el Córdoba CF va a dejar de ser okupa en El Arcángel, probablemente la semana que viene es el plazo que nos podemos marcar. Hoy ya hemos presentado toda la documentación, el ahora Ayuntamiento necesita el tiempo del proceso administrativo habitual. Entiendo que la semana que viene se anunciará, de forma conjunta. Le estoy metiendo presión a José María Bellido», reveló orgulloso.

«Tenemos una fecha ahora en julio para hacer la inscripción del club, en nuestro caso, en Segunda División. Dentro de los cientos requisitos, te pide un título de dónde vas a jugar. Nosotros presentaremos una certificación del Ayuntamiento de que tenemos un convenio», puntualizó, igualmente recalcando la necesidad de acometer «reformas» para esta etapa: «Vamos a hacer lo imprescindible para poder competir y cumplir la normativa, porque el play off nos ha quitado un mes de programación. Entendemos de que LaLiga va a ser razonable. De cara a la próxima temporada iremos planificado. Si en paralelo a la competición podemos ir haciendo cosas, lógicamente las haremos», cerró.

Antonio Fernández Monterrubio conversa con José María Bellido, alcalde de la ciudad. / manuel murillo

Otros puntos

El última instancia, el CEO aprovechó para hacer un somero balance en torno a la reciente sanción impuesta por la UEFA, que tras una apelación del club quedará algo más dilatada en el tiempo, si bien con la obligación de la cuota de pago intacta: «Ha habido un error y la sanción ha sido suspendida. Eso no quiere decir que no tengamos que pagar. El club recurrió al TAS, la contabilización de los 45 días estaba mal hecha. Lo hemos puesto de manifiesto y la FIFA ha levantado la sanción. El día 1 podemos dar de alta las renovaciones, nuestros fichajes... La sanción volverá a aparecer con el nuevo cómputo de los días, la pagaremos. Fue un grave error de la anterior gestión y las instrucciones de la propiedad son reclamarla al anterior consejero delegado», señaló tajante, llevando el foco a Javier González Calvo, su antecesor.

Finalizó el discurso repasando la actualidad individual de Dragisa Gudelj, todavía futbolista blanquiverde, aunque ante un más que posible paso al lado definitivo en los terrenos de juego: «Está de baja, probablemente en tramitación de una incapacitación laboral permanente, a la que puede renunciar cuando estime. No hemos vuelto a hablar con él. Lo importante es que él está bien, lo hemos visto mucho más feliz. Él quiso venir a los partidos, por supuesto a las celebraciones. Estamos encantados de que esté con nosotros y verle así de feliz», apostilló.