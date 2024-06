Simo se despide del Córdoba CF

Simo Bouzaidi no seguirá en el Córdoba CF. El propio jugador dio oficialidad este jueves a lo que ya se sabía desde hacía unos días y es que no continuará vistiendo la elástica blanquiverde en Segunda División A después de tres temporadas en el club de El Arcángel en el que logró dos ascensos: a Primera Federación y a Segunda División, el pasado domingo.

Mensaje en redes sociales

Simo informó a través de Instagram que ya no seguirá vistiendo la camiseta blanquiverde la próxima temporada. “Quería agradeceros a todos por vuestro cariño durante estos tres años. Esta decisión no ha sido nada fácil para mí”, aseguró el de Olot, que aseveró que “nunca se me olvidarán los buenos momentos que he podido disfrutar aquí, ese ascenso a Primera RFEF, esa Copa Federación, este ascenso a Segunda División y el gol ante el Castellón, que nos hizo retumbar a todos, quedarán en mi recuerdo toda mi vida”.

Simo Bouzaidi celebra su tanto ante el Castellón en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

El ya exjugador blanquiverde, de 24 años, proseguía agradeciendo “a todas las personas del club que me han hecho sentirme como en casa, gente que nos hace más ameno el día a día, gente de taquillas, gente de prensa, gente de lavandería, gente de parking y jardineros”.

"Echaré de menos el salmorejo"

Asimismo, Simo Bouzaidi se acordó de dirigentes y técnicos, tanto pasados como presentes. “También quería dar las gracias a Javier González y a Monterrubio, Juanito y Raúl –Cámara- por haberme dado la oportunidad de vestir esta camiseta y todos los miembros del staff técnico que tuve, desde Germán Crespo hasta Iván Ania y, por supuesto, a todos mis compañeros de equipo, que han sido mi familia durante estos años”.

Simo saluda a los cordobesistas tras llegar en AVE a la estación desde Barcelona. / VÍCTOR CASTRO

Finalmente, el extremo catalán de ascendencia marroquí finaliza con un mensaje de eterno apoyo al conjunto blanquiverde y un guiño a la ciudad. “Sin duda, os estaré apoyando desde la distancia. Córdoba siempre etendrá un hueco en mi corazón. Gracias, cordobesistas. Echaré de menos el salmorejo cordobés”.

Simo Bouzaidi llegó hace tres veranos al Córdoba CF, justo cuando había descendido a Segunda RFEF, procedente del Sevilla Atlético, junto a Antonio Casas. En estas tres temporadas anotó una veintena de goles y dio más de una docena de asistencias, convirtiéndose en pieza clave tanto para Germán Crespo como para Iván Ania. Ahora, su futuro parece vinculado al Eldense, también en Segunda División A, aunque su historia estará ya siempre ligada a la del Córdoba CF.

Su despedida es la tercera anunciada este jueves, ya que al anuncio de Simo Bouzaidi hay que añadir el adiós oficial realizado por el propio Córdoba CF a Lluis Tarrés, segundo portero cordobesista, esta campaña, y a Iván Rodríguez, lateral derecho.

