El adiós de Alberto Toril, héroe del ascenso del Córdoba CF

Alberto Toril, goleador del Córdoba CF y héroe del ascenso del regreso de los cordobesistas a Segunda División A, no seguirá como blanquiverde, según anunció este jueves la entidad blanquiverde a través de un mensaje en sus redes sociales.

Mensaje en redes sociales

El Córdoba CF lanzó un mensaje en el que daba las gracias por todo al jugador. "Tu nombre pasará a la historia como el autor del doblete que nos devolvió al fútbol profesional", finalizando con un emotivo mensaje: "Mamá estará muy orgullosa de ti".

Alberto Toril celebra su gol al Barcelona Atlétic en el Johan Cruyff, primero de los tres que anotó para el Córdoba CF en la final por el ascenso. / MANUEL MURILLO

Alberto Toril vivió en el Córdoba CF una temporada de contratiempos y altibajos, una campaña de superación y, ciertamente, un año inolvidable. El 14 de agosto pasado, el Córdoba CF anunciaba el fichaje del delantero balear, que acababa de rescindir su contrato con el Piast Gliwice de la Primera polaca, que lo había cedido la segunda parte de la temporada 2022-23 al Real Murcia, en donde ya había destacado anteriormente. No cayó bien la contratación en el seno de la afición cordobesista, a la que se le había ampliado la expectativa, ya que desde el club se hablaba de la llegada de un delantero contrastado, insinuando también que ese fichaje de delantero sería la guinda a la plantilla. De ahí que el anuncio de Alberto Toril supusiera una sorpresa y no muy agradable. De hecho, hubo aficionados que recordaron que tenía más cartulinas amarillas que goles anotados, por lo que la responsabilidad del gol en el Córdoba CF de Ania no parecía muy clara sobre quién iba a recaer. El equipo de autor que hizo el asturiano desvelaría que el gol era labor de todos.

Luego, sufriría a principios de marzo la pérdida de su madre tras una grave enfermedad, por lo que estuvo un mes en el dique seco, ya que a la semana que tuvo que abandonar la disciplina del Córdoba CF se unieron las semanas de recuperación de forma. Finalmente, cuando ya volvía a competir por la titularidad con Antonio Casas, Alberto Toril sufrió en Ibiza la fractura del cúbito, hecho que intentaron mantener en secreto tanto Iván Ania como los servicios médicos del Córdoba CF, que realizaron una férula especial para que pudiera disputar los encuentros. Tanto contratiempo terminó con una final inolvidable para Alberto Toril, para el Córdoba CF y para el cordobesismo, ya que el balear anotó los tres goles del conjunto blanquiverde al Barcelona Atlétic en los 180 minutos disputados. Alberto Toril ya tiene su nombre unido al de la historia del Córdoba CF y, además, en un lugar destacado de la misma.

Carta de despedida del Córdoba CF de Alberto Toril. / INSTAGRAM

Alberto Toril se despide del Córdoba CF después de haber jugado 1.234 minutos en 30 encuentros, de los que en 13 actuó como titular. En esos 30 partidos anotó ocho goles, tres de ellos en los dos últimos partidos, de la temporada, correspondientes a la final por el ascenso a Segunda, contra el Barcelona Atlétic. En principio, su futuro parece estar en el Liga Deportiva Alajuelense, de Costa Rica.

