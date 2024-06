Monterrubio, CEO del Córdoba CF: "Quiero agradecer a toda Córdoba su participación"

El consejero delegado del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, hizo pública este miércoles una carta abierta a Córdoba y al cordobesismo, principalmente, para agradecer a todos su participación en las eliminatorias de ascenso a Segunda División, así como a patrocinadores, instituciones y peñas oficiales.

"Implicación y compromiso"

"Una vez finalizados los actos de celebración por el ascenso a Segunda División y antes de seguir trabajando en la planificación de la próxima temporada, quiero escribir estas líneas con un único mensaje: agradecer a Córdoba su implicación y compromiso con el club durante la temporada y, especialmente, en el play off de ascenso", comienza escribiendo el dirigente del Córdoba CF.

Monterrubio abraza a Ania en El Arcángel antes de iniciarse la final por el ascenso contra el Barcelona Atlétic. / MANUEL MURILLO

Monterrubio prosigue reconociendo que "para el recuerdo se quedará el bus descapotable, la ilusión con la que nos miraban familias enteras desde los balcones de sus casas, engalanados para la ocasión con banderas y bufandas. O las lágrimas de los jugadores al llegar a la plaza. También me quedo con las visitas de Koki a los colegios para el asombro de la inocencia infantil o los autobuses transmitiendo el mensaje de que estamos volviendo", en referencia al recorrido que hizo el bus descapotable, el pasado lunes, o la llegada a Las Tendillas, en donde entre 15.000 y 20.000 personas esperaban a la comitiva cordobesista.

Gracias "a toda Córdoba"

Asimismo, Monterrubio quiso agradecer en su carta "a las instituciones su implicación, a los patrocinadores su compromiso y a las peñas oficiales su entrega".

Monterrubio, en el escenario de Las Tendillas, durante la celebración del ascenso del Córdoba CF. / MANUEL MURILLO

Finalmente, el consejero delegado del Córdoba CF agradeció "a toda Córdoba su participación activa en este play off. Y no me refiero solo al Reino lleno o cómo lucieron el mosaico y el tifo. Hablo de cada cordobés que se ha ilusionado con su equipo aunque no sea asiduo a El Arcángel, del orgullo de colgar la bandera en el balcón de casa, de salir a la calle con la blanquiverde o el esfuerzo de tantos por acompañar al equipo sin importar donde jugase", rematando el último párrafo con una referencia a los cordobeses que se echaron a la calle, el lunes, para la celebración del ascenso: "Y a esos más de 40.000 cordobesistas con los que tocamos el cielo en Las Tendillas".

"Mil gracias. Juntos volveremos a ser grandes", se despide el consejero delegado del Córdoba CF en su carta abierta a la ciudad y a la afición.