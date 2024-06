VÍDEO | El emotivo homenaje de los jugadores del Córdoba CF a Álvaro Prieto en la fiesta por el ascenso

Siempre en el recuerdo. En mitad de la euforia vivida en la noche del lunes en Las Tendillas, con la celebración del ascenso del Córdoba CF a Segunda División, los jugadores del equipo blanquiverde tuvieron un emotivo gesto hacia otro miembro del club que ya no se encuentra entre nosotros: el joven Álvaro Prieto, jugador del equipo juvenil, trágicamente fallecido en Sevilla el pasado 12 de octubre.

El primer equipo blanquiverde cesó durante unos minutos los cánticos y vítores de alegría para mostrar la camiseta del jugador con el número 18. Un emotivo gesto, liderado por el capitán Kike Márquez, y del que se han hecho eco las redes sociales a través del perfil Canal Blanquiverde. Con los brazos señalando al cielo, seguidos por un aplauso, los jugadores no quisieron perder la oportunidad de recordar al joven.

Una vida vinculada al fútbol

Álvaro Prieto, que perdió la vida en la estación de Santa Justa el 12 de octubre de 2023, estuvo siempre vinculado al mundo del fútbol. Antes de recalar en el equipo juvenil del Córdoba CF, donde jugó tres temporadas, mostró su talento en la Escuela Los Califas o el Don Bosco, entre otros clubes.

Álvaro Prieto, con la camiseta del Córdoba CF. / CÓRDOBA CF

Su repentina muerte consternó a toda la ciudad, pero muy especialmente al Córdoba CF, que ya le rindió un sentido homenaje al que se sumaron todos los equipos de la cantera blanquiverde.

Ahora, el primer equipo ha querido tenerlo presente en una celebración histórica con la celebración del ascenso a Segunda División tras sellar una temporada brillante y ganar la final del play off al Barça B.