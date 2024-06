El día del Córdoba CF que nadie sabe cuándo acabará

Al igual que hace dos semanas, desde aquí se detallará toda la logística preparada por el Córdoba CF para la finalísima por el ascenso ante el Barcelona Atlétic y, como entonces, advertimos de que en caso de ser usted un cordobesista de los que comprueban a diario la situación de la plantilla, las declaraciones de Iván Ania o el posible once titular, seguramente ya sepa todo lo que aquí se detalla. Pero en caso contrario, aquí encontrará no sólo la manera de llegar cómodamente a El Arcángel y lo que le espera, sino que también hallará información de cómo seguir el encuentro en caso de no haber encontrado una entrada.

Llegada a El Arcángel

Esta pretende ser una guía para aquel seguidor blanquiverde no abonado -o abonado con un número muy, muy alto- que hoy domingo vivirá, a buen seguro, una noche inolvidable en El Arcángel. Desde aquí se intentará que esa felicidad se complemente con información para que tenga todas las herramientas disponibles para tener todo controlado.

Cordobesistas en la 'fan zone' de El Arenal en la semifinal contra la Ponferradina. / MANUEL MURILLO

Para empezar, el encuentro comienza a las 21.00 horas, por lo que hay que llegar a la puerta del estadio, al menos, una hora antes. Tal y como se recordó hace 15 días, el fútbol no es un espectáculo escénico, no es un teatro ni un cine, a los que se puede acudir con 10 minutos de antelación y lograr alcanzar su butaca para ver la película o la obra desde el inicio. El Arcángel necesita de una maniobra que se resume en la triple A: aproximación -llegar a las cercanías del estadio-, acceso -entrar por las puertas tras pasar el control- y acomodación -localizar el asiento-. Por lo tanto, llegar una hora antes del inicio de encuentro no es un margen en absoluto exagerado, sobre todo teniendo en cuenta que las puertas de El Arcángel se abrirán a las 19.30 horas. Las peñas del Córdoba CF han convocado a todos los aficionados a realizar un recibimiento al equipo en la puerta 00 de El Arcángel a las 19.15 horas para mostrarle su apoyo.

Desplazamiento a El Arcángel

Dispone de varias opciones para desplazarse hasta El Arcángel. Si lo hace en vehículo propio, tiene el aparcamiento del Centro Comercial El Arcángel, aunque para lograr tres horas gratis de aparcamiento debe realizar una compra de al menos seis euros. También dispone del aparcamiento de El Arenal, con un precio de un euro, aunque también limitado en cuanto a capacidad. Otra opción, también muy limitada, es la del aparcamiento en Arrabal de Saqunda, junto a Miraflores, pero posiblemente la mejor opción sea la del transporte público. El servicio de taxis (a través de Pidetaxi, 957450000 y de la parada en el C.C. El Arcángel) es una buena opción. La otra es la de Aucorsa, que ha reforzado el servicio de sus líneas a El Arcángel para el encuentro de este domingo con servicios especiales. La hora de salida de los barrios de estos servicios especiales será 1 hora y 20 minutos antes del comienzo del partido, excepto en la línea Fátima–Escritor Carrillo Lasso–Santa Emilia de Rodat–Estadio, que tendrá salida 1 hora y 10 minutos antes del comienzo del partido. Son en total 16 las líneas que tendrán un servicio especial a El Arcángel, por lo que toda la ciudad está cubierta para que cualquier aficionado pueda asistir a El Arenal en autobús.

Todas las líneas de Aucorsa tendrán refuerzo a El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

Entre aparcamiento o llegada en transporte público, andar hasta la puerta que corresponda, guardar cola y pasar por el control de seguridad se consumen unos minutos preciosos. Si no quiere alcanzar su asiento en el minuto 20 y perderse un posible gol del Córdoba CF, haga por estar a las 19.30-19.45 muy cerca de El Arcángel o, directamente, en la puerta de entrada que corresponde. Sus nervios y sus acompañantes se lo agradecerán. No, no se aburrirá. El hilo musical de El Arcángel merece mucho la pena, verá el calentamiento de los equipos, se entretendrá también con el videomarcador y ocupará el tiempo leyendo los carteles de los más jóvenes pidiendo camisetas a sus ídolos.

Pasar por los tornos

Si usted es abonado debe recordar que su carnet no funcionará en el torno, sino que es el suplemento que adquirió el que ha de pasar por el aparato lector. Ojo, no vale realizar una captura de pantalla del suplemento con el móvil. El torno sólo lee la entrada original, así que o se la lleva impresa en papel o lo hace descargándola en su teléfono ticando expresamente en «descarga móvil». No podrá entrar con bebidas o alimentos en envases de metal, vidrio, cerámica, madera o materiales similares que superen en volumen o peso más de 500 mililitros o gramos. Tampoco se puede acceder a El Arcángel con objetos voluminosos, como carritos de niños, que pueden constituir un obstáculo en caso de necesidad de evacuación.

Al no disponer El Arcángel de consignas, tampoco se permite el acceso con palos selfies, cámaras réflex, ordenadores portátiles, biberones de cristal, vasos especiales para niños metálicos o vasos de cristal. Y un detalle importante: la seguridad está autorizada a impedir la entrada a personas que estén claramente bajo los efectos de sustancias alcohólicas y/o psicotrópicas.

‘Fan zone version extended’

El Córdoba CF informó esta semana de que volverá a instalarse una fan zone que estará situada enfrente de las taquillas de El Arcángel. En dicho espacio se habilitarán dos barras de más de 40 metros además de una barra central con 42 metros cuadrados, Dj, música en directo, pantalla led de 30 metros cuadrados desde la cual se retransmitirá el encuentro para los aficionados de forma continua y sin interferencias que puedan afectar a la retransmisión, presentador del evento, videomatón 360° con pintacaras, zancudos, robots como animación, bolera hinchable y futbolín humano para los más pequeños.

El Arenal estará muy animado durante todo el domingo y será epicentro cordobesista. / MANUEL MURILLO

Además de ofrecer un espacio gastronómico, con hamburguesas y pizzas, principalmente, el club dispondrá de dos carpas de 300 metros cuadrados cada una y un gran número de sombrillas para completar un total de 1.200 metros cuadrados para resguardar a los aficionados de las inclemencias del tiempo. Se regará la zona para reducir al máximo el levantamiento del albero dando una ventaja extra a la fan zone.

Pero quizá no ha conseguido usted una entrada para el encuentro de este domingo. O igual ha preferido la tranquilidad del hogar, por lo que dispone de otras opciones para disfrutar de la emoción del ascenso del Córdoba CF a Segunda División A. Tiene dos vías televisivas para ver el encuentro. Una es de pago, FEF TV (feftv.com), por lo que lo más probable es que opte por Canal Sur Televisión, que ya emitió los tres anteriores encuentros de la fase de ascenso disputada por el conjunto blanquiverde, y también televisará la vuelta de la final, en directo, desde El Arcángel. Si el partido le pilla con responsabilidades laborales o de otro tipo, también dispone de tres emisoras que emiten el encuentro: Radio Córdoba-Ser (102.0 FM), Cope (87.6 FM) y Radio Armonía (99.1 FM), alguna de ellas también con app para el móvil, mientras que Canal Sur (103.6 FM) realizará conexiones puntuales. Y, finalmente, una opción más novedosa: el canal de kick (kick.com) del periodista cordobés nachoserran0 (así como en Youtube) también transmite el encuentro. No se ven imágenes del mismo, pero sí sus comentarios e interacciones con seguidores cordobesistas.

Suscríbete para seguir leyendo