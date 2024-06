El Córdoba CF regresa a Segunda en El Arcángel

El Córdoba CF siempre ofrece algo nuevo a los suyos. Para lo malo, es cierto, pero también para las buenas. En los desastres, siempre se recordó por ejemplo, que el conjunto blanquiverde cayó a los sótanos del fútbol español perdiendo contra un filial con gol de un portero. Como momentos brillantes e inolvidables, no ya sólo para el cordobesismo, sino para el fútbol español, queda el ascenso logrado en Gran Canaria, hace ahora diez años. Pero el Córdoba CF es generoso en todos los aspectos, tanto en firmar el momento más rocambolesco como el más brillante. No tiene término medio. Y quizá este Córdoba CF, el actual, sea el que ofrezca ese punto medio, porque hay que recordar que el 90% de los que estaban este domingo en El Arcángel y la gran mayoría de los aficionados blanquiverdes no habían visto hasta ahora ningún ascenso del Córdoba CF en casa, en El Arcángel. Desde el 23 de junio del 2024, toda Córdoba puede decir que vio al Córdoba CF ascender a Segunda en El Arcángel. Es más, pocos equipos en el fútbol español pueden presumir, seguramente, de haber logrado tres ascensos a las tres primeras categorías del fútbol nacional en sólo una década. Sí, el Córdoba, definitivamente, es diferente.

El Arcángel, una olla a presión

Media hora antes del inicio de la finalísima, 18.000 aficionados -sí, como quería Carracedo, fueron aficionados y no espectadores- recibían al Córdoba CF con el cántico de «vamos, dale Córdoba, vamos campeón» sólo para el calentamiento previo a la batalla. Ese detalle apunta a la locura que se vivió en El Arcángel, este domingo, durante la finalísima por el ascenso a Segunda División entre el Córdoba CF y el Barcelona Atlétic. Tanta locura que, por primera vez, se vio aplaudir, casi ovacionar, a un árbitro antes del inicio del encuentro. A Muresan Muresan se le debió quedar la cara de extrañeza hasta su regreso a vestuarios, antes de volver a salir para dar el pitido inicial. Lógicamente, ya en el minuto 21, cuando mostró amarilla a Carlos Marín por protestar de manera ostensible se acabaron las amabilidades con el rumano adscrito al comité valenciano.

Córdoba CF-Barcelona Atlétic | El partido final del play off de ascenso, en imágenes /

Tanto Iván Ania como Rafa Márquez eligieron a los mismos 22 protagonistas que iniciaron la final en el Johan Cruyff, cuando el Córdoba CF arrancó un empate a uno y se le escapó la victoria por apenas un par de minutos. El asturiano mantenía además su esquema de doble pivote y tres medias puntas, mientras que el mexicano, a diferencia de otros partidos en los que su equipo actuó como visitante, no dejaba tres atrás y sí repetía con el 1-4-3-3 que suele utilizar más en casa.

Si los minutos iniciales de la ida fueron del Córdoba CF los de la vuelta fueron del filial clé. El Barcelona Atlétic le metió rock&roll al partido desde el primer minuto. Velocidad, presión y centro del campo netamente azulgrana durante el primer cuarto de hora. El Córdoba CF ponía voluntad y no se escondía, ni mucho menos, pero el ritmo del filial culé en esos primeros 15 minutos era difícilmente alcanzable. A los 35 segundos, Carlos Marín salvó del gol a los blanquiverdes con una doble parada espectacular y a los dos minutos, Faye golpeaba una falta algo escorada que detuvo el almeriense sin problemas. El conjunto local intentó responder con una llegada de Carracedo, cuyo centro fue rematado por Toril en fuera de juego. Tras una subida de Albarrán, sin consecuencias para el marcador, volvió a aparecer el Barcelona Atlétic. Unai se marchaba hasta de tres cordobesistas y su jugada era culminada por un disparo de Bernal que se marchó demasiado escorado. Le faltaba reposo al Córdoba CF, le faltaba pauta al partido y el filial azulgrana seguía jugando como una potra salvaje. Héctor Fort avisó en el minuto 13 después de robar a Adilson en línea de mediocampo propia y marcharse hasta el área blanquiverde, en donde su disparo se marchó alto y desviado. Pero un minuto después no. Casi calcó la jugada tras error de coordinación cordobesista -y clara falta en el origen sobre Matías Barboza-, montando un contragolpe de cuatro atacantes para tres defensores. Nadie saltó a Héctor Fort, por lo que el lateral derecho disparo cruzado, inalcanzable para Carlos Marín y poniendo en franquía la eliminatoria para el Barcelona Atlétic por primera vez.

Víctor Castro

Gol del Barça y el Córdoba lo asimila

Entró el encuentro en una fase valle, en la que el Barcelona Atlétic disminuyó, lógicamente, el ritmo, y en la que el Córdoba CF tuvo más balón. Pero sin claridad en los últimos metros. Parecía poderle por momentos el encuentro al conjunto blanquiverde o a algunos de sus protagonistas. Faltó algo más de conducción de balón, intentar coger confianza, pero no había manera. Nunca le perdía la cara al partido, desde luego, pero no aparecía en los últimos metros. Pero este Córdoba CF ya demostró en Liga que es capaz de sacar petróleo de un arriate. Pasada la media hora, Calderón se sacaba un centro marca de la casa hacia un Alberto Toril incrustado entre los centrales culés para marcar los tiempos y cabecear cruzado, imposible para Marc Vidal.

Córdoba CF-Barcelona Atlétic | La afición cordobesista, en imágenes / Manuel Murillo

Por si le faltaba algo al encuentro, además de la pausa de hidratación, hubo otra interrupción para atender a sendos aficionados por golpes de calor. Lejos de desconcentrar, el gol y la interrupción le vino bien al Córdoba CF, que enlazó dos jugadas engarzadas con varios pases y finalización que le debía hacer ganar tranquilidad y confianza. De hecho, no sólo fue así, sino que sumó una nueva ocasión clara a disparo de Alberto Toril (min. 43) que hizo levantarse a El Arcángel de sus asientos tras bastantes minutos de cierta zozobra.

El final del primer acto fue muy diferente a cómo se puso en acción el Barcelona Atlétic o el Córdoba CF. Los blanquiverdes dominaban, presionaban al punto de provocar el error en la salida de balón del equipo culé y las aguas parecían volver a su cauce, más allá del marcador, que mandaba en ese momento al equipo de Iván Ania a Segunda División A.

Gran puesta en escena en la reanudación

La puesta en escena del Córdoba CF en el segundo acto fue inmejorable, ya que sumó tres ocasiones claras por mediación de Adilson Mendes, Alberto Toril y Christian Carracedo en los primeros ocho minutos. Y no fue un espejismo lo visto en la parte final del primer acto. En un nuevo error en la salida de balón forzado por el Córdoba CF, el filial culé perdía el esférico en su propia área y Alberto Toril elevaba magistralmente el balón ante la salida a la desesperada de Marc Vidal (min. 55). La explosión de El Arcángel tronó en toda la provincia y el delantero mallorquín se erigía en héroe de la eliminatoria y de la remontada ante el filial culé.

Ignacio Luque

A partir de ahí, el partido tuvo aún más olor a final. La grada entregada, el Barcelona Atlétic intentando llegar a las inmediaciones de Marín, sin éxito, y el Córdoba CF saliendo al contragolpe. Ania intentó cerrar el mediocampo con Álex Sala por Kuki Zalazar y Rafa Márquez volvió a tirar del driblador Dani Rodríguez y del goleador en el Johan Cruyff, Pocho. El partido elevaba sus momentos de incertidumbre y de tensión minuto a minuto. Un gol culé forzaba la prórroga y el Córdoba CF aspiraba a cerrar la final y el ascenso por la vía rápida.

Alberto Toril era despedido con honores de héroe -nada menos que tres goles en una final por el ascenso- y entraban al terreno de juego Simo y Antonio Casas. Además, el mexicano daba otro paso adelante retirando a Pelayo y dando entrada por Alarcón.

El Córdoba CF se convirtió en un frontón en los últimos minutos. El Barcelona Atlétic no hallaba el camino hacia Carlos Marín y la grada de El Arcángel jaleaba cada despeje de la defensa blanquiverde como si de un gol se tratara. Muresan Muresan añadió siete minutos y El Arcángel cantaba «Vamos, dale Córdoba…» y, entre tanta emoción la grada añadía: «Que sí, j…, que vamos a ascender». Muresan señalaba el final del encuentro y El Arcángel se vino abajo. El Córdoba CF regresaba al fútbol profesional cinco años después y ofrecía una más a su afición, a su ciudad: un ascenso en casa, el segundo de su historia.

Ficha técnica

2-Córdoba CF: Carlos Marín, Carlos Albarrán, Adrián Lapeña, Matías Barboza, Calderón, Isma Ruiz, Yussi Diarra, Carracedo, Kuki Zalazar, Adilson Mendes, Alberto Toril. Cambios: Álex Sala por Kuki Zalazar (61’), Casas por Alberto Toril (76’), Simo por Carracedo (76'), Kike Márquez por Diarra (87’), Iván Rodríguez por Adilson Mendes (76’). Entrenador: Iván Ania. 1-Barcelona Atlétic: Marc Vidal, Héctor Fort, Pelayo Fernández, Mika Faye, Gerard Martín, Marc Casadó, Marc Bernal, Unai Hernández, Moha, Pau Víctor, Marc Guiu. Cambios: Dani Rodríguez por Marc Guiu (68’), Alarcón por Pelayo (72’), Pocho por Moha (78’). Entrenador: Rafa Márquez. Goles: 0-1 (14’) Héctor Fort. 1-1 (33’) Alberto Toril. 2-1 (55’) Alberto Toril. Árbitro: Muresan Muresan (C. Valenciano). Mostró cartulina amarilla a Carlos Marín (21’), Isma Ruiz (57’), Recio (63’), Barboza (65’), Simo (77’), Iván Rodríguez (90’), Rafa Márquez (90’). Incidencias: El Arcángel. 21.485 espectadores.

