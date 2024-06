El Córdoba CF busca un lugar en la memoria ante el Barcelona Atlétic

El Córdoba CF volverá a detener el tiempo en la capital y la provincia a las 21.00 horas (Canal Sur-FEF TV), justo cuando dé comienzo el encuentro de vuelta de la final por el ascenso a Segunda División que le enfrentará al Barcelona Atlétic, equipo ante el que empató en el encuentro de ida en el Johan Cruyff, hace una semana (1-1). Por lo tanto, al conjunto blanquiverde le valdrá no sólo la victoria, sino también un empate, aunque para que éste sea efectivo debería jugar una prórroga adicional de 30 minutos. En caso de persistir la igualada tras 120 minutos de juego, el equipo de Iván Ania, el club de El Arcángel, Córdoba y su provincia volverían a ser de Segunda División. Hace cinco años y 15 días que el Córdoba CF disputó su último encuentro en el fútbol profesional, contra el Deportivo de La Coruña, que ya consiguió su pasaporte de regreso por la vía directa hace unas semanas, mientras que el Córdoba CF aspira a dar carpetazo a su etapa más larga en la tercera categoría del fútbol nacional en el último cuarto de siglo. Si Córdoba y el Córdoba CF merecen estar, al menos, en el fútbol profesional, un lustro en los sótanos del balompié español es demasiado largo.

A por el tercero a Segunda en 25 años

Todo está preparado, por mucho que el Córdoba CF haya intentado esconder los preparativos de la posible fiesta. Es lógico que, ante la posibilidad de un ascenso, la entidad blanquiverde haya preparado la celebración posterior, el bus para que el equipo pasee por la ciudad y otros planes para que la ciudad y la provincia sientan como suyo el hipotético ascenso. La estatua del Gran Capitán en Las Tendillas también se encuentra protegida y acondicionada para que la plantilla cordobesista pueda subir a colocar la bufanda a Gonzalo Fernández de Córdoba, que la recibirá con la misma alegría y orgullo con la que los que lo hizo en el ascenso en Huesca, en el 2007, y en el de Cartagena, en 1999, ambos a Segunda División.

Fiesta del Córdoba CF en Las Tendillas tras el ascenso en Cartagena, el 30 de junio de 1999. / A.J. GONZÁLEZ

Pero los recuerdos, la emoción, el éxtasis o incluso la melancolía quedan pospuestas hasta la finalización del encuentro contra el filial azulgrana, que se desplazaba este sábado hasta la ciudad con todos sus integrantes en la expedición, incluidos los lesionados. Rafa Márquez es consciente de la importancia del envite y, de hecho, tanto él como varios de sus jugadores podrían dejar el Barcelona Atlétic para la próxima temporada. Él mismo ha manifestado su deseo de entrenar en categorías superiores y futbolistas como Mika Faye, Pau Víctor, Marc Bernal, Marc Guiu o Gerard Martín han despertado el interés de muchos clubs del fútbol profesional, sin hablar de Marc Casadó, al que parece que el FC Barcelona ha renovado y que tendrá un papel protagonista también en el primer equipo culé a partir de la próxima temporada.

22.000 almas en El Arcángel

No puede fiarse el Córdoba CF de un rival que ha llegado a la final, pero menos aún de este Barcelona Atlétic, al que se le ha dado bien, tradicionalmente, jugar lejos del Johan Cruyff. El equipo de Márquez, sin ir más lejos, ganó siete de sus últimos 10 encuentros como visitante en Liga, incluyendo el encuentro de semifinales disputado en Can Misses, ante el Ibiza (1-2). Un 70% de triunfos que deben transmitir al conjunto blanquiverde el mensaje de que si su rival es fuerte, y lo demostró en el Johan Cruyff, lejos de casa lo es aún más. El once que presente el técnico mexicano no debe cambiar mucho con respecto al que alineó en la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí, hace una semana, a pesar de que Marc Guiu se retirara del encuentro con molestias, ya que entrenó durante la semana con normalidad.

Enfrente tendrá el Barcelona Atlétic a un Córdoba CF respaldado por un estadio El Arcángel con casi 22.000 personas, una ciudad y una provincia que creen a pies juntillas en sus posibilidades y con la convicción de un vestuario que se juega «más que ellos, para la mayoría de ellos su futuro no depende de este partido, para nosotros sí, a nosotros nos cambia la vida», tal y como dijo su entrenador, Iván Ania, en la previa.

Panorámica de El Arcángel en la vuelta de la semifinal por el ascenso contra la Ponferradina. / MANUEL MURILLO

El ovetense vive un fin de semana especialmente emotivo, ya que el equipo de su vida, el Oviedo de Carrión, se juega el ascenso a Primera y él, con el Córdoba CF busca su segundo ascenso a Segunda División en su carrera como entrenador. Tranquilidad, concentración y confianza son las palabras que más se han repetido a lo largo de la semana en la caseta cordobesista, que ha llegado hasta el último minuto de competición con las opciones de ascenso totalmente inmaculadas, pese a contratiempos sufridos por el plantel a lo largo de una campaña que no ha sido nada fácil, como el percance cardíaco sufrido por Dragisa Gudelj. Este Córdoba CF se ha rehecho a todo tipo de golpes y ajustes, logrando mantener el sueño del ascenso hasta el último minuto, peleando partido a partido por hacerse un sitio en la memoria del Córdoba CF, de la ciudad y de su provincia. La intención no es otra que la de encontrar su lugar en la memoria cordobesista.

Alineaciones probables Córdoba CF: Carlos Marín, Carlos Albarrán, Adrián Lapeña, Matías Barboza, José Manuel Calderón, Isma Ruiz, Yussi Diarra, Carracedo, Zalazar, Adilson, Antonio Casas. Barcelona Atlétic: Marc Vidal, Héctor Fort, Pelayo, Mika Faye, Gerard Martín, Marc Casadó, Marc Bernal, Unai Hernández, Moha, Mac Guiu, Pau Víctor. Árbitro: Muresan Muresan (C. Valenciano). Hora: 21.00 horas (Canal Sur-FEF TV). Estadio: El Arcángel.

