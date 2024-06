Play off de ascenso a Segunda | Córdoba CF-Barcelona Atlétic: una final salpicada de finales

Esto sí que es una final. Y también el final para muchos. El encuentro de vuelta del play off por el ascenso a Segunda División entre el Córdoba CF y el Barcelona Atlétic deparará en El Arcángel estampas definitivas, imágenes que nunca más se repetirán. Un buen puñado de futbolistas estarán jugando -unos ya lo saben, otros aún no- por última vez con esa camiseta. Los de un bando podrán disfrutar -quienes sigan, que no serán todos- de un cambio de categoría, un salto profesional de primera magnitud en lo deportivo y lo económico; también están quienes, con el final de contrato en el horizonte, ya tienen un lugar de trabajo pactado en otros lugares.

Esa realidad se aparcará durante noventa minutos -o 120 si hay prórroga- en los que cada cual querrá salir victorioso en la batalla colectiva y también, seguro, en su íntimo orgullo deportivo de dejar un recuerdo de los que no se olvidan. Un ascenso garantiza la grabación de un nombre en la historia del club que lo consigue. Y eso no es cualquier cosa. Los más jóvenes lo entenderán más tarde.

Barcelona Atlétic-Córdoba CF | El partido del play off de ascenso, en imágenes / Manuel Murillo

En el Barça, desbandada: el primero, Faye

Por su propia naturaleza de filial, el Barcelona Atlétic de disgregará justo en el momento en que el árbitro pite el final del partido en El Arcángel. Suceda lo que suceda, cada cual saldrá hacia un destino. Con los ejemplos cercanos de Cubarsí o Lamine Yamal, que se dispararon hacia el primer equipo y la selección, o Chadi Riad, que deslumbró en el Betis y ya ha firmado un contratazo en Inglaterra, los jóvenes de La Masía tienen su mirada fuera de la órbita culé.

Mika Faye, en una imagen de este curso tras anotar un gol. / Dani Barbeito / Prensa Ibérica

El primero en coger la puerta sería Mika Faye. El central senegalés apunta a ser el primer traspaso del Barça: su destino es el Oporto, que pagará por el 15 millones de euros. Hay acuerdo, pero el escenario podría variar. El africano, en caso de quedarse, solo contempla formar parte de la primera plantilla. No ha llegado a debutar este curso con Xavi Hernández pese a ir convocado en varias ocasiones y todo depende de los movimientos que hay y de si le colocan para empezar la pretemporada con Flick.

Con todo, la salida más relevante puede ser la del entrenador, Rafael Márquez, quien ya ha declarado que quiere avanzar en su profesión y dar un paso más. Su nombre llegó a postularse como posible sustituto de Xavi cuando el técnico culé protagonizó su episodio de ida y vuelta. El Córdoba-Barça B no solo puede significar el adiós del Káiser de Michoacán en el banquillo, sino la salida de varios futbolistas del plantel azulgrana, muchos de ellos con el cartel de cedidos a clubs de Primera o Segunda.

Son los casos de los defensas Héctor Fort y Gerard Martín, los medios Moha Moukhlis y Marc Casadó o los puntas Pau Víctor -18 goles en Liga- y Marc Guiu, que está en la órbita del Sevilla.

Barcelona Atlétic-Córdoba CF | El partido del play off de ascenso, en imágenes / Manuel Murillo

Y en el Córdoba... un escaparate

Que el equipo blanquiverde ascienda o tenga que encarar una temporada más en Primera Federación es un asunto de importancia capital para saber el destino de sus futbolistas más cotizados. Los puntales del equipo de Ania, especialmente lo que acaban su contrato dentro de poco más de una semana, ha seguido desempeñando su trabajo mientras sus agentes hacían el suyo. Y ya hay quienes tienen su futuro encauzado.

Algunas operaciones ya han trascendido. La principal es la de Diarra, que tiene un acuerdo cerrado con el Tenerife, de Segunda División, por tres temporadas, según publicó el diario La Opinión de Tenerife. El mediocentro malí, un referente absoluto en el equipo blanquiverde en los dos últimos cursos, daría así el salto al fútbol profesional después de haberse curtido en la cantera del Athletic de Bilbao. El pivote de Bamako era libre desde enero para escoger destino. Está por ver si un ascenso del Córdoba se recoge como opción liberatoria del compromiso, un detalle que no se conoce más allá de los protagonistas y la agencia Niágara Sur.

Once inicial del Córdoba CF en su visita al Barça Atlétic. / Manuel Murillo

El lateral zurdo José Manuel Calderón, el portero Carlos Marín y el extremo Simo Bouzaidi han tenido, como Diarra, propuestas para seguir en el Córdoba CF. Todos ellos quedan libres en junio y a ninguno le faltan propuestas de clubs, algunos de ellos del extranjero. De lo que suceda en la noche del domingo en El Arcángel dependerá su futuro.