Iván Ania y la final con el Barça Atlétic: "Nos puede cambiar la vida"

El resumen de un año, la condensación de una temporada y el esfuerzo de media década, todo a examen. Se jugará la vida y lo trabajado el Córdoba CF este domingo ante el Barça Atlétic en la vuelta de la final del play off de ascenso a Segunda División en El Arcángel (21.00 horas, FEF TV y Canal Sur), donde los pupilos de Iván Ania, que sacaron un valioso empate de la ida -aunque agridulce, dado el tramo final- llegan con márgenes positivos en el global de la eliminatoria y el respaldo de una ciudad volcada. Un paso por delante en ambición e ilusión, de esta forma, se antoja en clave blanquiverde, con un adversario de la talla del filial culé al frente y la aspiración de cerrar el fin de semana visitando Las Tendillas. «Son partidos en los que hay que hablar poco, cada uno sabe lo que nos estamos jugando. Hay que transmitir tranquilidad, normalidad y a la hora del partido, morir por intentar ascender. Nos jugamos más que ellos, para la mayoría de ellos su futuro no depende de este partido, para nosotros sí, a nosotros nos cambia la vida. Económicamente, deportivamente...», expresó el propio técnico con vistas al último cruce del curso.

«Estamos ante una oportunidad que no podemos dejar escapar. Ojalá que en unos años se hable de los últimos ascensos, más el del 2024», apuntó seguidamente, sin rebajar la ambición.

El plan trazado

El cruce en tierras catalanas servirá como lección para el aguerrido bloque blanquiverde, que dejó una puesta en escena brillante para posteriormente ser sorprendido por el talento y empuje azulgrana en el Johan Cruyff, en el que la pugna se hizo larga. La clave para no sufrir en exceso: «hacerse con el balón». «Tengo una idea muy parecida, evidentemente hemos matizado cosas. Hemos analizado el partido de ida, a ellos les hemos visto mucho. Es un equipo que en los primeros 25 minutos, que hubo momentos en que fue nuestro o fue más igualado, estuvimos cómodos, les hicimos peligro, les generamos un gol... En el momento que ellos se apoderaron del balón, nos hicieron sufrir. Sé por qué tuvieron más el balón. Para mí la clave contra este perfil de equipos es esa», señaló tajante.

Con todo, el formato seguirá respaldando los intereses cordobesistas, que reservan la ventaja clasificatoria, por ende este cruce de vuelta en casa, además de la posibilidad de empate válido al término de una hipotética prórroga, que, de cerrarse en tablas, derivaría en el ascenso local sin posibilidad de tanda de penaltis. «Yo voy a salir a ganar. Cuando sales a ganar, puedes ganar, empatar y, a lo mejor, perder. Cuando sales a empatar, estoy seguro que puedes perder. En el minuto 90 puede que firme el empate, ahora mismo no. Si yo transmito eso, estaría dando un mensaje equivocado. Para nada vamos a salir a empatar, pero está claro que por haber quedado segundos vamos a tener un privilegio, que el empate nos vale», analizó.

Iván Ania sigue el entreno de sus pupilos durante una sesión de esta semana. / A.J. GONZÁLEZ

Lo que se espera, por tanto, es un Barça Atlétic que concurre en suelo andaluz obligado a llevarse una victoria para lograr la promoción. Dos de los tres posibles resultados, en esa línea, amparan la empresa califal en busca de un sitio en la categoría de plata del próximo curso: «Tenemos que ser conscientes de que ni un golpe a favor es definitivo, ni un golpe en contra. Son momentos y, sobre todo, los detalles. Los detalles son definitivos. Máxima concentración y si nos toca jugar prórroga hay un cambio más. Ellos también tendrán que pensar lo mismo», indicó. «Ni hacer un gol nos tiene que relajar, ni tampoco tener miedo a lo que tienes conseguido, que a veces un gol en vez de ayudarte te perjudica», añadió más tarde.

Para dicho propósito, además, el técnico asturiano contará con el grueso de su plantel disponible, ya con José Antonio Martínez completamente recuperado de su dolencia, Adilson Mendes sin rastro de los calambres sufridos por el agotamiento en la ida, aunque sin la posibilidad de alinear a Álvaro Leiva, que cumplira su segundo encuentro de sanción en la cita. «Los demás, todos disponibles, todos entrenando con normalidad. A la plantilla la veo tranquila, eso es importante. No nos vamos a concentrar, no hemos modificado nada. Darle la mayor normalidad posible. Todos somos conscientes de lo que nos estamos jugando, nos puede cambiar la vida. Ellos no, su futuro no depende del ascenso», reveló.

Lleno en El Arcángel

Por segunda vez consecutiva, por otra parte, el feudo a las orillas del Río Guadalquivir vivirá un ambiente histórico. Sin papel y con el cartel de «no hay entradas» lucen las taquillas de El Arcángel desde hace numerosas fechas. Se producirá otro lleno y el aliento cordobesista se antoja crucial para una noche que podría acabar siendo mágica: «Si a ellos se les ha hecho larga la semana, imagina el mes para nosotros, después del esfuerzo de Liga, otro mes más, aunque todos lo estábamos deseando, genera un desgaste importante, tanto físico como mental. Apenas estamos entrenando, necesitamos que los jugadores lleguen frescos. Con lo que significa el partido todo el mundo va a estar físicamente. El papel que quiero que juegue la afición es el mismo que el día del Málaga, de la Ponferradina, que en los momentos que estábamos sufriendo, ellos nos ayudaron. El público va a ser uno más y nos va a ayudar en todo momento», afirmó.

«A los que están nerviosos, lo único que puedo decir es que, cuando era jugador, si vivía mucho el partido durante la semana, llegaba desgastado. Los que estáis nerviosos, estad tranquilos. Este equipo, en los partidos importantes, siempre ha competido, ha tenido personalidad, el domingo va a ser lo mismo. Lo importante es que creo que el equipo ha despertado en la ciudad una ilusión que hacía tiempo que no se vivía. Estad tranquilos de que se va a conseguir, estoy convencido», aseguró ilusionado.

La afición blanquiverde anima al Córdoba CF durante la vuelta ante la Ponferradina. / A.J. GONZÁLEZ

Su «disfrute» blanquiverde

En lo relativo a la faceta personal, por otra parte, el ovetense también aprovechó para calificar como de «disfrute» su primer año al frente del banquillo blanquiverde. La calidad de la plantilla, así como el buen ambiente y la comunión con la grada conseguida, según confiesa, han sido algunos de los máximos alicientes de su gran adaptación. «Es una temporada de disfrute. Desde el principio los jugadores han visto que yo estaba contento con ellos y que me gustaba lo que veía, el equipo que tenía, cómo jugaban. En los entrenamientos he disfrutado muchísimo. Tenemos jugadores de muchísima calidad. Los jugadores han venido contentos a entrenar, eso se traduce los domingos, no ha habido casi ningún problema de convivencia… Ha sido una balsa de aceite. Nos hemos identificado, tanto lo que yo quería transmitir, con lo que ellos recibieron. Todo eso unido, creo que ha sido la clave del éxito. He disfrutado muchísimo del camino, hemos llegado a la parte final, pero el trayecto ha sido muy bonito», apostilló.