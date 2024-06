Córdoba CF-Barcelona Atlétic: el filial culé, con todo el plantel de viaje y Laporta al frente

Estarán todos. Los del césped y los del despacho. El FC Barcelona da una trascendencia sobresaliente al partido final (domingo, 21.00, Canal Sur, FEF TV y TV3) por el ascenso a Segunda División, que supone para entidad catalana la oportunidad de festejar un éxito con sello propio en una temporada en general frustrante. La reivindicación de la cantera se pondrá en juego en El Arcángel, donde el Córdoba CF tratará de exprimir su ventaja -le vale el empate para subir- ante un adversario al que no le faltan estímulos.

Toda la plantilla viaja este sábado a Córdoba, incluidos los jugadores lesionados. Sea cual sea el desenlace, el deseo es despedirse juntos. En la enfermería están actualmente Mamadou Mbacke, Biel Vicens, Aleix Garrido, Iker Goujón, Naim y Diego Percan. Trilli ya se ejercitó con el grupo y podría entrar. Todos están en la expedición, a la que se añadirán muchos de sus familiares.

El palco del Johan Cruyff durante el Barça Atlétic - Córdoba CF. / CÓRDOBA

El club dispone de su cupo habitual de entradas de cortesía para futbolistas y, además, cubrirá las 150 localidades que puso a su disposición el Córdoba CF, la misma cantidad que el la entidad catalana facilitó a los seguidores blanquiverdes en el partido de ida en el Estadio Johan Cruyff.

Con Laporta en el palco

En el palco estará Joan Laporta, presidente del Barcelona, que no se ha perdido ni uno solo de los partidos del play off de ascenso a Segunda protagonizados por su filial. Se desplazó en la eliminatoria de semifinales al Estadio Can Misses, donde presenció una victoria frente el Ibiza (1-2), completada por los de Márquez con un rotundo 5-3 en el encuentro de vuelta.

En la final contra el Córdoba CF, el máximo mandatario azulgrana estuvo en el Johan Cruyff viendo el 1-1 de la ida. La resolución final tendrá lugar en El Arcángel y Laporta tiene previsto llegar más tarde que el resto de la expedición, el mismo domingo, para estar presente en la última cita oficial del curso 23-24.

En los asientos de honor del estadio catalán hubo una amplia representación cordobesa, ya que junto al CEO de la entidad, Antonio Fernández Monterrubio, estuvieron el alcalde de la ciudad, José María Bellido, y el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, además del presidente de la Federación Andaluza de Fútbol, Pablo Lozano.