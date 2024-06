Final play off de ascenso a Segunda | Las claves de Rafa Berges para el Córdoba CF-Barça Atlétic

Rafael Berges Marín (Córdoba, 1971) es el único entrenador cordobés que le ha ganado al Barcelona Atlétic en El Arcángel dirigiendo al Córdoba CF. También es el único técnico en la historia blanquiverde que se enfrentó, y en la misma temporada, al FC Barcelona y a su segundo equipo de manera oficial. Y, finalmente, es uno de los pocos jefes del vestuario cordobesista que puede presumir de haber ganado al filial culé en el coliseo ribereño. De hecho, a punto estuvo de permanecer invicto ante el segundo equipo culé y arrancarle un empate en el Mini Estadi aquella temporada 2012-13, en un partido de alternativas. Mereció el equipo blanquiverde irse en ventaja en el marcador al descanso y, sin embargo, perdía. Luego, el filial culé amagó con una goleada para sufrir luego la reacción del Córdoba CF, que del 4-1 pasó al 4-3 y ya en la última jugada del encuentro se topó con el larguero, que impidió el 4-4 que hubiera anotado Pedro.

Ya a orillas del Guadalquivir, el Córdoba CF de Berges fue el último en haberse impuesto al filial culé hasta ahora, ganando 2-1 al Barcelona Atlétic de Eusebio, aunque los equipos azulgranas, sean primeras plantillas o filiales, siempre han tenido muchos puntos en común en lo que a juego se refiere. También el actual, el de Rafa Márquez, al que se enfrentará el Córdoba CF de Iván Ania el domingo. Fue jugador, entrenador del cadete, del juvenil, del filial, del primer equipo, director deportivo... El campeón olímpico lo fue todo en el Córdoba CF y ahora habla de aquel filial culé que salió derrotado por última vez en El Arcángel, del Barça de Messi y de la eliminatoria por el ascenso entre el actual Córdoba CF y el segundo equipo azulgrana.

Aquel partido en el Mini Estadi

«Xisco estaba lesionado. Venía de Newcastle, creo. Y él había estado... Vamos a ver, Xisco firma en el Córdoba CF por una cabezonería mía. Si no, no se hubiera firmado. Porque él venía lesionado y... y el doctor no estaba por la labor de pasarle el reconocimiento médico. Esa es la verdad. Entonces, bueno, se firmó al final del mercado de invierno. Venía con una rotura en el psoas, que es una rotura un poco rara y en un músculo raro, ¿no? Pero bueno, yo hablé con Víctor Núñez, que era el recuperador. Y él me dijo que él lo podía recuperar en un mes. Era un jugador que llevaba mucho tiempo de inactividad, por lo que era un fichaje de riesgo. Yo entiendo perfectamente la situación del doctor, porque él también se jugaba el hecho de decir: ‘Se firma un jugador y después no juega’. Aquel Barça B era el de Rafinha, el de Espinosa, Sergi Roberto o Luis Alberto».

La filosofía del Barcelona

«Era un equipo... Como siempre, con mucha calidad. Con mucha calidad. Lo entrenaba Eusebio, que fue compañero mío y le conocía bien. Era un equipo con mucho nivel, en Segunda División y a nivel individual también tenía mucho nivel. Aquella era la época del Superbarça, del modelo de juego y tal. Incluso hoy en día, miras y aún hay jugadores de entonces que han hecho una carrera importante en Primera. Y ya entonces hicieron una buena temporada en Segunda. Ese año fue bueno para ellos. Y era un equipo complicado, claro. Aunque haya diferencias con el actual, en realidad, siempre hay puntos en común en el filial del Barcelona. En estilo de juego. Aunque yo creo que el estilo también te lo marcan mucho los jugadores. Entonces... Puede haber un sistema. Una idea. Una filosofía de juego, digamos. Pero después cada futbolista te lo interpreta según sus características. No hay dos equipos iguales. No hay posiciones que sean iguales. Porque cada jugador le da su matiz y te interpreta el futbol a su manera. Básicamente, ellos siguen una serie de patrones. Hoy en día utilizan otro tipo de variantes que no la utilizaban antes en aquella época. Yo creo que la filosofía de ellos es siempre intentar buscarte superioridad en sitios donde tú te desajustes. Y que ellos sean capaces de progresar y demás. Antes te la buscaban de una manera y ahora te la intentan buscar de otra. Cuando yo estaba en el Córdoba CF intentamos contrarrestar su juego de una manera. Intentamos contrarrestar de una manera diferente. Y ahora posiblemente ellos se comporten de otra manera. Y hay que buscar otras alternativas defensivas. Aunque siempre hay patrones que son comunes.

Los jugadores del Barcelona Atlétic celebran el gol de Pocho, en el Johan Cruyff. / MANUEL MURILLO

El Córdoba CF mantuvo el orden

"A lo mejor el Barcelona no te crea, tiene un dominio claro pero que no te crea. Es como en el último partido del Córdoba CF. Te crean muchas situaciones que desequilibran mucho al Córdoba CF defensivamente, son capaces de desordenar al equipo rival defensivamente a base de toque. O a base de velocidad. En la circulación. Pero yo no tengo esa sensación de que al Córdoba CF, en el encuentro de ida, lo desestabilizaran. Casi en ningún momento. Ni en los mejores momentos del Barcelona Atlétic. Entre otros, vi el partido del Barcelona Atlétic en Riazor, contra el Deportivo, en el que se jugaban la Liga. Al Dépor le crearon muchas situaciones. Es un equipo que tiene nivel y tiene calidad. Pero no tuve esa sensación de decir que estaban desarbolando al rival por todos sitios. No».

Dónde atacar al Barça Atlétic

«Los primeros 25 o 30 minutos del Córdoba CF en el Johan Cruyff, para mí, fueron impecables. Y ellos, lógicamente van a tener sus momentos. Pero yo no vi unos momentos de especial agobio en la portería del Córdoba CF. A mí me da la sensación de que es un equipo que a pesar de marcar toda la filosofía del Barça, es un equipo al que le cuesta más trabajo a nivel de ataque posicional. Le va más el transitar. Yo creo que es un equipo que tiene nivel, pero que necesita espacios para desarrollar su juego. Vamos, que necesitan espacios para poner la guinda a todo lo demás que hacen, por lo que es un equipo al que le faltan esos espacios. A nivel de ataque combinativo es un equipo que le cuesta más trabajo. Entonces, bueno. Eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Porque quiere decir que tú también puedes hacer un buen trabajo defensivo. Y les puedes pillar con espacios. Porque creo que al Córdoba CF, el otro día, con espacios y con situaciones, se le presentaban acciones de uno contra uno en posiciones cercanas a la portería. Por lo tanto, creo que se le puede hacer daño en situaciones en que le robas y que le hagas transiciones rápidas también».

Kike Márquez conduce el balón durante el encuentro en el Johan Cruyff. / MANUEL MURILLO

«Hay muchas opciones de ascender»

"Yo veo el ascenso muy factible. Yo veo que el Córdoba CF pueda ascender. Se ha comentado muchas veces. Hemos comentado muchas veces con amigos, con gente de fútbol. El Barcelona y la imagen que tiene, pero yo siempre he defendido esta postura. Yo creo que el Córdoba CF tiene muchas opciones. Evidentemente, hay que respetar al rival hasta el final. Es un partido a vida o muerte. Pero hay que estar tranquilos. Y competir al 100%. Y en ese aspecto, yo creo que el Córdoba CF tiene muchas opciones de ascender".

Portadilla suplemento de deportes de CÓRDOBA tras el 4-3 del Córdoba CF ante el Barcelona Atlétic, en el 2013. Portadilla suplemento de deportes de CÓRDOBA tras el 4-3 del Córdoba CF ante el Barcelona Atlétic, en el 2013.

«Messi te la liaba con un ojo tapado»

"En aquella época, el Barcelona B intentaba imitar más al primer equipo. Pero al final eran diferentes. El Barça tenía a Messi. Cuando vino aquí a Córdoba a jugar con nosotros en Copa, Messi jugó de falso 9. Esa figura del falso 9 a lo mejor no la tenían tan acentuada en el filial en aquella época. Ellos juegan ahora con un delantero centro. Y te intentan a lo mejor buscar superioridad. Ellos intentan siempre buscar superioridades. Este año yo los he visto jugar e intentaban crear esa superioridad, poniendo un lateral de doble medio centro. Con el pivote defensivo de ellos. Cuando ellos tenían la pelota. Pero es complicado contrarrestar eso. No es fácil. Ellos lo hicieron. En ese partido de Riazor, por ejemplo, lo hicieron y les salió bastante bien. Cosa que no me sorprendería que lo hicieran en este partido de vuelta, aquí en Córdoba, el domingo. Conseguir esa superioridad. En aquella época lo hacía el primer equipo: falsear la posición del 9 y traérselo al mediocampo, con dos extremos profundos. Bueno, también era aquella época de Messi, que jugaba con un ojo tapado y te la liaba. Ellos buscan siempre lo mismo, aunque manera diferente. Una vez de una manera y otra, de otra. Ahora meten a uno de los defensas, o un central, o bien lateral. Te lo meten en la posición de mediocentro. Y te tiran los interiores hacia adelante. Y ahí te obligan a ti a tener a uno más en el medio. No es fácil contrarrestar eso. Te intentan buscar esas superioridades siempre con el objetivo de tener más dominio o de tratar de filtrar pases por dentro".

Messi, junto a Alberto Aguilar, en la eliminatoria de Copa de octavos en El Arcángel, enl a 2012-13. / FRANCISCO GONZÁLEZ

Evitar los pases filtrados por dentro

"Ahí es dónde yo creo que… Por lo menos, cuando nosotros estábamos era nuestra obsesión, que no nos filtraran pases por dentro, que no jugaran por dentro, por lo que intentábamos sacarlos y obligarles a que llevaran el balón fuera. En aquella época era la manera en la que nosotros pensamos que les podíamos contrarrestar su juego. Pero aunque sea un concepto de entonces, creo que hoy en día es también una parte importante del juego: intentar evitar esos pases por dentro, parar al Barcelona B en el juego por dentro, porque el otro día, en el Johan Cruyff se vieron bastantes en la segunda parte".

Los primeros 30 minutos en el Johan Cruyff, «impecables»

"Pero están claras las dificultades que eso tiene. Porque eso no es fácil. La idea es que ellos te jueguen incómodo. O que te permitan algún pase a ti, que te permitan la posibilidad de hacer transiciones rápidas. El Córdoba CF lo manejó perfectamente en el Johan Cruyff, sobre todo en los primeros 30 minutos. Y le dio resultados".

«Cuando El Arcángel ruge…»

"Hay un montón de circunstancias que pueden ocurrir dentro de un partido de fútbol y que tienes que intentar manejarlas y otras, explotarlas. El balón parado, por ejemplo, el no tener prisa en el partido, jugar con esos aspectos. Sobre todo el factor de jugar en casa, que yo creo que es un factor clave a favor del Córdoba CF, porque cuando El Arcángel ruge… Hay que intentar aprovecharlo".

Rafa Berges, durante la entrevista concedida a CÓRDOBA. / MANUEL MURILLO

«Me encanta el Córdoba CF de Iván Ania»

"A mí, lo que más me gustó del Córdoba CF fue la manera en la que salió al partido, esos primeros 30 minutos. Todo el mundo pensaba que iba a ser el Barcelona Atlétic el que iba a salir así, con el tema de la posesión, pero fue completamente al contrario. El Córdoba CF fue un equipo un poco en la línea que el Córdoba CF ha marcado durante el año. A mí el Córdoba CF es un equipo que me encanta. ¿Por qué? Porque es un equipo que tiene la posesión, pero son posesiones de verdad. Son posesiones verticales. Que son para algo. La gente corre. Es un equipo que transmite. Es un equipo serio. Dinámico. Competitivo. Que corre. Además, es un equipo seguro, defensivamente hablando, ahí están los números. A mí me gusta realmente. Está en la línea del Racing de Santander que ascendió con Iván Ania. Cuando estábamos en el club y analizábamos equipos lo comentábamos bastantes veces, que era un entrenador bueno por lo que veíamos en aquel Racing de Santander, que era un equipo bueno, vertical y que acabó ascendiendo. A mí este Córdoba CF me recuerda mucho a aquel equipo. Siempre con los matices de jugadores diferente, pero me lo recuerda. Un equipo dinamico, vertical, que no es un equipo de posesiones horizontales, que a mí, particularmente, no me gustan.

El 4-3-3 o el lateral como interior

"Es un equipo que va a competir. Después, en el fútbol pueden pasar mil cosas. Todo lo que pinta, pinta bueno. No sé qué partido puede haber en El Arcángel, porque hay muchas variantes. Por ejemplo, en Barcelona jugó Héctor Fort de lateral derecho y en otros partidos, fuera de casa principalmente, no estaba Héctor Fort. Y metieron al lateral derecho de pivote con otro pivote al lado. Y ahí el Barcelona Atlétic, en salida de balón con tres atrás, le hicieron daño a los rivales, al Dépor, por ejemplo. Tuvieron la posesión, tuvieron superioridad y le crearon un montón de situaciones. A mí me da que pueden utilizar esa variante a nivel táctico. Cuando ellos tienen el balón, juegan con tres atrás y uno de los laterales te lo meten ahí. Si no, pues eso. Saldrán con su 4-3-3 y ya está. Pero el resto, yo creo que todo el mundo que se enfrenta al Barça, la idea es que no le combinen por dentro.

Xisco, en la estación del AVE, en marzo del 2013, antes de viajar a Barcelona, en donde debutó con el Córdoba CF. / CÓRDOBA

La importancia del balón parado

"Creo que en aquel partido nos salió bastante bien todo y, bueno, conseguimos ganar, ¿no? En aquella temporada nosotros éramos un equipo en casa muy fiable y, bueno, básicamente la idea fue esa. Aquel año ellos tenían un perfil zurdo bastante bueno con Masip, el portero, que era zurdo, Grimaldo o Planas, por lo que tenían mucha tendencia a jugar por ese lado izquierdo. Nosotros ahí intentamos, donde sabíamos que iban a haber las disputas en ese lado izquierdo, pues intentamos ganar ahí y a partir de ahí intentar hacer ataques rápidos cuando ellos no salieran de la presión, intentar replegar y tener todas las líneas juntas y replegar rápido por la línea detrás de la pelota. Lo típico que se le hace a este equipo es que al final son situaciones parecidas, ¿no? Intentar ser fuertes y estar concentrados a balón parado, donde sabíamos que es un equipo que siempre por las características de los filiales y más lo es este, pues sufre a balón parado, bueno".

Y ante todo, paciencia

"Yo creo que sí, hay que tener paciencia, porque creo que en el fútbol nunca se sabe, ¿no? El fútbol te lleva a un montón de circunstancias. Hasta a preparar una cosa para que te salga la contraria, eso le ha pasado todo el mundo. Bueno, es un partido en el que a ti el empate también te sirve, entonces es un partido para estar tranquilo, no ponerte nervioso, pero tampoco con la idea de que tienes que salir a ganar y ya está. No voy a decir yo cómo hay que hacer las cosas, o sea, que después las cosas pueden pasar como puedan pasar, pero yo creo que el Córdoba CF ha dado muestras todo el año como para tener confianza en que este partido lo va a sacar adelante".