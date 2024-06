El Córdoba CF ultima su plan definitivo para sellar el ascenso

Evitar cualquier sorpresa, controlar los ritmos de partido y hacer bueno un resultado que, desde primera hora, ampara la empresa blanquiverde en busca de volver al profesionalismo. En esos márgenes se maneja un Córdoba CF que se encuentra a tan solo 90 minutos -extensibles a 120 en caso de una hipotética prórroga- de lograr el salto a Segunda División, con un rival del calibre del Barça Atlétic de por medio, que este domingo visitará El Arcángel con motivo de la vuelta de la final de ascenso (21.00 horas, FEF TV y Canal Sur), y un arsenal de motivos deportivos, institucionales e incluso emocionales para lograr su propósito, que no es otro que el recuperar su sitio en la élite media década después.

Con esa parrilla de premisas se viene ejercitando el ilusionado bloque dirigido por Iván Ania, que llega con la lección sabida tras un choque de ida que sirvió tanto para medir al rival como de aprendizaje. Cierto es que el último tramo amargó el regusto, tampoco fue del todo dulce el desarrollo del encuentro -por muchos momentos a merced de los culés-, aunque ahora tanto el escenario como el clima es otro y la disposición clara, cocinar el plato más exquisito posible, que no es otro que el de cerrar la noche, y fase de promoción, con un viaje directo hacia Las Tendillas.

No encajar, el objetivo

Dando cuenta del factor clasificatorio, el empate actual de la eliminatoria daría el ascenso a los de blanquiverde si nada se mueve. Zanjaron el curso regular como subcampeones en el Grupo 2 de Primera Federación y llegan a la última cita del play off reservándose sus consecuentes ventajas: despedida en su feudo y tablas globales válidas al término de una hipotética prórroga en El Arcángel. Por tanto, de no modificarse la estampa ni resultado actual que se ponderó tras el cruce en el Johan Cruyff (1-1), el combinado cordobés pondría punto y final a la temporada apalabrando su presencia y participación en la categoría de plata del próximo año.

Para ello el camino es sencillo, aunque complejo. No encajar es el gran objetivo en mente para el domingo, en el que cualquier resultado distinto a la derrota local sería válido para la parroquia blanquiverde. Tocará afinarse, eso sí, después de un estreno algo convulso frente a los de Rafa Márquez, que en tierras catalanas ya expusieron talento y argumentos suficientes para, al menos, amenazar con una posible campanada. El contexto no será el mismo, sin embargo, ahora con el club barcelonés irremediablemente obligado a ganar para no quedar a las puertas del fútbol profesional, mientras que el Córdoba CF tiene en su mano controlar los tiempos y avance del partido -cada segundo lo beneficia- para acercarse a su fin.

Los futbolistas del Barça Atlétic celebran su gol en el duelo de ida. / manuel murillo

Cerrar filas en los compases finales será otro de los grandes factores que cumplir dentro del último plan de la temporada. El tanto de la igualada, obra de Lucas «Pocho» Román casi sobre la bocina, precisamente, ya ha quedado como antecedente y sobreaviso de cara al pleito que se avecina, así como el reguero de citas en las que el conjunto azulgrana ha conseguido maquillar el electrónico en el último suspiro. Ya se llevó el partido del adiós del calendario regular ante el Celta Fortuna -en el que logró su escalada a la tercera plaza, remontando- en el descuento (1-2), así como a lo largo del ejercicio fue capaz de firmar dianas sinónimo de puntos -o sentencia- frente a la Ponferradina (1-3), en ambos duelos con el Osasuna Promesas (2-3 y 2-1), contra la Cultural Leonesa (4-0), ante el Rayo Majadahonda (3-1), el Sabadell (0-1) y el Tarazona (0-2), todas en el lapso de los últimos diez minutos de enfrentamiento, entre los que ha conseguido producir un total de nueve tantos de sus 59 totales a lo largo del campeonato.

Todos menos Leiva

Por contra, en clave blanquiverde la tesitura es otra. Hasta ocho anotaciones han sido encajadas en el arco califa en los tramos finales por el momento, contando la cosechada en la ida -en lo relativo a anotadas, ha sumado 13 en esa instancia-. Si bien cerrar partidos no ha sido una cuestión excesivamente demandada para los de Ania, que habitualmente encarrilaban el encuentro con más de un gol de diferencia, la crudeza de una fase de promoción exige limar hasta el mínimo detalle. Para dicha meta, además, el preparador asturiano espera contar con todas y cada una de sus piezas disponibles, a excepción de Álvaro Leiva, que acabó expulsado en la vuelta frente a la Ponferradina y volverá a cumplir sanción el domingo.

En lo demás, a un lado quedan las molestias de José Antonio Martínez, que arrastraba más de un mes sin poder vestirse de corto -pese a haber viajado con el grupo en los dos desplazamientos de play off-, al igual que un Adilson Mendes que tuvo que marcharse visiblemente acalambrado del primer careo frente al cuadro dependiente barcelonista, ya recuperado.

Tampoco habrá que lamentar más incidencias, después de una matinal del jueves en El Arcángel en la que el plantel se ejercitó con total normalidad y la lógica concentración que acompaña a las fechas. También pudo verse a Eric Ruiz y Álex López, futbolistas del filial, en dinámica del primer equipo, listos para sumar a una causa que tendrá desenlace, para un lado u otro, en apenas unos días, en los que saldrá a puja el último billete a Segunda.

Los futbolistas del Córdoba CF realizan estiramientos durante el entrenamiento de este jueves. / CCF

