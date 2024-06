Así celebró el Córdoba CF su único ascenso en El Arcángel de su historia

En la decena de ascensos que jalonan la historia del Córdoba CF, todos los recuerdos se marchan a muchos kilómetros de Córdoba. El próximo 22 de junio se celebrará la primera década del que se logró en el Gran Canaria, con aquel inolvidable tanto de Uli Dávila que silenció el estadio amarillo e hizo volver al conjunto blanquiverde a Primera División tras 42 años de ausencia, nada menos. Precisamente, ese ascenso de 1971 fue el único que se celebró en El Arcángel. Ibiza, Cartagena, Huesca, Valdepeñas, Mérida… Todos los grandes momentos del Córdoba CF están asociados a una ciudad diferente a la de su origen. Salvo ese de 1971.

En plena Feria

A finales de mayo de 1971, el Córdoba CF entrenado por Juncosa –que firmaba con ese su segundo ascenso con el equipo cordobesista- se encontraba concentrado en el hotel Del Val de Andújar. El técnico catalán se había llevado a la plantilla lejos de la Feria y en las escalinatas del establecimiento hotelero se hacían fotografías los jugadores blanquiverdes junto a algún empleado, el presidente, Rafael Campanero o el delegado municipal de Deportes, Ramón Baena. Un fútbol tan atípico, tan diferente al de hoy en día, que en la previa, los entrenadores de ambos equipos no tenían problemas en dar no ya sólo la convocatoria, sino el once titular. Juncosa ya anunciaba que saldría con Molina, López Prieto, Mingorance, Verdugo, Rodri, Torres, Rojas, Rivera, Cruz Carrascosa, Manolín Cuesta y Totó. El rival del Córdoba CF era el Hércules de Alicante, que se alojaba en el hotel Zahira dos días antes del encuentro, entrenaba en El Arcángel y cuyo técnico, Sándor Kocsis, no sólo daba también su once titular, sino que reconocía tener dos dudas y daba sus opciones en ambos puestos. Así, el mítico húngaro que llegó década y media antes al Barcelona junto a sus compatriotas Czibor y Kubala, dejó claro a la prensa cordobesa que jugaría con Bermúdez, Balbuena, Araújo o Murcia, Navarro, Lalo, Totó, Ricardo García, Sarrachini, Marcos, Alfonso y Pardo o Fernando. Kocsis era nada menos que el quinto entrenador herculano en aquella temporada y, finalmente, logró salvar la categoría. Pero llegó a El Arcángel ahogado por las urgencias clasificatorias, en contraste con un Córdoba CF que podía proclamarse matemáticamente equipo de Primera División.

Crónica del triunfo del Córdoba CF en El Arcángel contra el Hércules (2-1) ante 15.000 espectadores. / MANUEL MURILLO

Alfonso, centrocampista que falleció hace pocos años, militaba en el Hércules y sólo tenía buenas palabras para el Córdoba CF y su afición. Vistió de blanquiverde cuatro temporadas y fue el autor del tanto del Hércules en una segunda parte en la que el conjunto alicantino dominó y puso un nudo en la garganta a los 15.000 espectadores que se dieron cita en El Arcángel.

No fue una temporada fácil para el Córdoba CF aquella que significó el penúltimo ascenso a Primera División. Hubo no pocas críticas, centradas en la cortedad del plantel o en las dudas sobre el nivel del mismo, pero logró meterse finalmente en la cuarta posición y aprovechar una modificación por parte de la Federación de las categorías. Una de las dianas de las críticas fue, curiosamente, un Pepe Escalante al que por su juventud, probablemente, se le apuntaba como poco responsabilizado para con el equipo o incluso de “pecho frío”. La historia colocó al extremo como el hombre con más ascensos en la historia del Córdoba CF, tanto como jugador como desde su responsabilidad como entrenador. Y en lo deportivo, otra reseña especial para el cordobés e internacional Juan Verdugo, que firmó una temporada espectacular, siendo el único jugador en disputar todos los minutos de los 38 encuentros de Liga. Un pleno difícil de igualar hoy en día en una categoría tan exigente como lo era ya entonces la Segunda División.

A los 20 segundos de aquel encuentro ganaba el Córdoba CF con un gol de Manolín Cuesta y antes del descanso, Rivera aumentaba la ventaja. Viéndose ya con el triunfo en el bolsillo y haciendo cuentas con los resultados de los rivales –principalmente, el del Deportivo de La Coruña-, la segunda parte por poco echa por tierra dichas cuentas.

Pero todo terminó felizmente para el Córdoba CF y sus aficionados. El gobernador civil y las autoridades locales recibieron a toda la expedición cordobesista e la caseta municipal de la Feria de Córdoba, que vivía su última noche.

Sin internet, pero con bulos

No existía en el año 1971 internet y, por lo tanto, no existían redes sociales. Pero sí que había bulos, rumores, medias verdades… Que corrían por los núcleos de información cordobesista, instalados principalmente en diversos establecimientos del centro de Córdoba, en las Tendillas o en la calle de La Plata. Dos días después, en CÓRDOBA había que explicar los motivos por los que se daba por cerrado el ascenso a Primera División, en contra de los comentarios que corrían por la ciudad y que provocaban que llegaran cartas y notas a la redacción dudando de ese ascenso.

CÓRDOBA desmontaba los bulos de la época y explicaba, con números, el ascenso del Córdoba CF, unos días antes. / CÓRDOBA

Junto a una información que daba cuenta de un partido de fútbol femenino en Granada –en 1971- entre alumnas extranjeras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad granadina y otro equipo con el nombre del Granada CF, Leafar explicaba, reglamento en mano y tirando de cálculo, los motivos por los que el Córdoba CF era equipo de Primera División por su mejor golaverage con respecto a sus rivales directos. Todo ello entre sorprendentes imágenes del mítico Ricardo.

Una celebración muy distinta a las actuales

Los cambios de los ritmos en los tiempos señalan las diferencias con la manera en la que se siente y celebra el fútbol hoy en día. Cuatro días después de aquel 2-1 contra el Hércules que devolvía al Córdoba CF a Primera División se anunciaba que el equipo blanquiverde jugaría en Castellón el último partido de la temporada sin ningún tipo de presión y que “el recibimiento al equipo a su regreso a Córdoba tendrá caracteres apoteósicos”. La expedición blanquiverde regresaba el domingo por la tarde desde Castellón en autobús y la empresa arrendataria de la plaza de toros aceptó adelantar la corrida un cuarto de hora para que los aficionados taurinos, también al Córdoba CF, pudieran tener opción de recibir al equipo de Juncosa a su llegada a la ciudad, que se hizo por el barrio de Cañero. De ahí, el autobús del Córdoba CF llegó hasta la Ribera, Vallellano y Paseo de la Victoria, en donde fue recibido por la Corporación Municipal. Lo primero, una misa en la Trinidad para agradecer por el ascenso y, posteriormente, baño de masas en el Ayuntamiento.

"Apoteósico recibimiento" al Córdoba CF siete días después de lograr su ascenso... en El Arcángel. / CÓRDOBA

Es obvio que los tiempos son otros. 53 años después, el Córdoba CF puede lograr en casa el que sería segundo ascenso de los 11 en total que jalonarían su historia. Entonces, el final de la fiesta se produjo en la Caseta Municipal del Paseo de la Victoria con una fiesta muy distinta a la que, a buen seguro, habrá en Córdoba el próximo domingo a partir de las 23.00 horas si no hay prórroga. En esta ocasión, está claro que la celebración por el ascenso del Córdoba CF a Segunda se recordará durante muchos años.

