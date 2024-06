El Córdoba CF tiene "la oportunidad de lograr este ascenso en casa"

Antonio Fernández Monterrubio, consejero delegado del Córdoba CF, comentó este miércoles cómo se vive en El Arcángel los días previos a la final por el ascenso del domingo contra el Barcelona Atlétic, por lo que intentó señalar continuamente que la tranquilidad en el seno del club cordobesista es completa y que nada trastoca esa serenidad. De hecho, el dirigente esquivó algunos temas que podrían crear polémica -como la venta de entradas- para no distraer el foco de lo importante: el regreso del Córdoba CF al fútbol profesional.

Preparativos de fiesta... en secreto

Es más, Monterrubio no quiso hablar siquiera de los preparativos en caso de que se consiga el objetivo. «Vamos paso a paso. No vamos a comentar absolutamente nada de eso», aseguró el dirigente que amplió explicando que «lógicamente, llevamos muchos días preparando todos los escenarios. Y ese escenario, pues, lógicamente está preparado, pero no vamos a hablar nada de eso, porque primero hay que ganar un partido. Y cuando se gane el partido, entonces comunicaremos gustosamente y rápidamente lo que vamos a hacer».

Recibimiento al Córdoba CF en El Arcángel en la previa contra la Ponferradina. / MANUEL MURILLO

Tampoco habló y, de hecho, se le vio molesto por los datos que han trascendido de los planes económicos del club presentados al Ayuntamiento. «Tengo que decir que estoy muy molesto con esta situación, porque no entiendo ni comparto que estos datos salgan, porque son datos confidenciales del club, que el club tiene que explicar cuando considere oportuno y que soy yo el que tiene que decidir en el momento en que eso se haga público porque los datos se malinterpretan, no se entienden y llegan a sitios donde no tienen que llegar, porque ahora ya están en todos los medios de comunicación y a lo mejor hay gente que no… Deberían de tener algunos datos, que hoy no tienen y estoy muy molesto con esta situación y espero que se tomen medidas porque no me ha gustado nada. Y dicho esto, cerramos el capítulo y cuando toque hacer un balance institucional, económico en el club y tal, que por supuesto lo haré, pues será el momento de comentar estos datos y otros muchos datos», zanjó el sevillano, que quiso dejar claro, en todo momento que «la relación con el Ayuntamiento es magnífica, con su alcalde es magnífica. Trabajo para el Córdoba CF y cuando algo no me gusta o no me parece adecuado, lo digo con el máximo respeto».

Lograr el ascenso en casa

Posteriormente, Monterrubio quiso trasladar confianza en la situación del equipo y cómo este afronta la finalísima del domingo. «Siempre estoy optimista y tengo confianza plena en nuestro equipo. No porque yo lo diga por decirlo, sino porque lo han demostrado durante toda la temporada. Creo que se puede confiar en este equipo». De hecho, el consejero delegado del Córdoba CF recordó que el equipo sufrió «algunos golpes durante la temporada y el equipo ha reaccionado muy bien. Estamos aquí por méritos propios, nadie nos ha regalado nada, ha sido muy duro llegar hasta aquí y estamos a un partido», reivindicó el dirigente, que aseguró que «los jugadores son plenamente conscientes» de lo que el Córdoba CF se juega. «Ayer hablaba con el míster de esto y hablábamos que teníamos que transmitirles, hacerles ver, porque algunos son muy jóvenes, que algunos hemos tenido la oportunidad, o bastantes, diría yo, dentro del club hemos tenido la oportunidad de vivir situaciones parecidas a estas, pero que eso no nos garantiza que podamos vivirlas otra vez».

Monterrubio patea un balón en la previa del encuentro del Córdoba CF en El Toralín. / MANUEL MURILLO

Monterrubio recalcó la importancia del momento y también la manera de transmitirla al vestuario: «Es una oportunidad única para todos los que estamos dentro y para la ciudad. Esta ciudad también, los dos últimos ascensos se consiguieron fuera. Entonces, bueno, ahora tenemos la oportunidad de conseguir este ascenso en casa y confianza absoluta en nuestros jugadores y en nuestro técnico y con el apoyo de los 21.000 que van a estar dentro y los no sé cuántos miles que van a estar fuera, pues la cosa, si no somos optimistas en este escenario, pues ya me dirás», comentó el dirigente con una sonrisa. «Estamos convencidos de que lo vamos a sacar adelante. De fácil nada, ya lo vimos en Barcelona que no es fácil, y en Ponferrada, que esto de fácil… Sin sufrimiento, no hay recompensa», avisó Monterrubio.

Operativo: recibimiento, fan zone, etcétera

Seguidamente, Monterrubio comentó que ya ha habido varias reuniones para preparar todo el aspecto logístico del encuentro. «El operativo va a ser mayor que en el último partido, porque habrá mayor afluencia de público. Vamos a abrir las puertas también con bastante antelación. Vamos a implementar algunas medidas que entendemos que van a facilitar un acceso más fluido. Tenemos las puertas que tenemos, eso no lo podemos modificar. Va a haber fan zone como en el último partido y habrá recibimiento. No les podemos decir a nuestros aficionados que no reciban a los jugadores. Intentaremos que haya menos humo, eso sí, porque eso no nos viene bien para los jugadores. O que haya humo en otros momentos. No cuando ellos pasan. Pero bueno, de todo se aprende. Vamos a aprender», comentó también con una sonrisa.

Una vista del palco de El Toralín, en la semifinal entre el Córdoba CF y la Ponferradina. / MANUEL MURILLO

También indicó Monterrubio que se habilitarán zonas de sombra para la fan zone en El Arenal y también que «se riegue la zona para refrescarla un poco. Bueno, vamos a hacer ese tipo de medidas. Y luego también habrá atención por si alguna persona tuviera algún problema. Esperemos que no. Pero bueno, también se ha retrasado la hora del partido. Los jugadores van a sentir prácticamente el mismo calor. No va a haber una gran diferencia, pero para nuestros aficionados sí es importante. Bueno, nuestros aficionados tampoco lo van a poner de excusa para venir al estadio», comentó el dirigente.

Asimismo, el CEO del Córdoba CF se mostró tranquilo sobre el comportamiento de la afición en la previa del encuentro con el Barcelona Atlétic. «No, no estoy preocupado porque nuestra afición va a estar como siempre, a la altura del equipo, más animosa seguro que de costumbre, que ya es mucho, pero con respeto, como se ha respetado siempre a todos los equipos que han pasado por aquí. Eso no tiene nada que ver, el ánimo que influya en el equipo y la presión que pueda recibir el otro equipo con la máxima educación es lo que se va a hacer. Estoy seguro que dentro del campo y fuera, porque también va a haber mucha gente fuera».

Monterrubio reiteró sus «disculpas» por la venta de entradas. «Hemos tomado nota de muchos errores, algunas cosas, y no quiero que parezca una excusa porque yo no soy de excusas, no pongo nunca excusas, pero algunas cosas que han circulado no son totalmente ciertas. En online se han hecho 7.633 entre entradas y suplementos. Eso no quiere decir que no funcionó como debería de funcionar, es evidente, y otros errores que se han cometido», admitió el dirigente. «Lógicamente, tomamos nota y lo resolveremos para próximas ocasiones, pero ahora este debate de separar a gente con opiniones no nos viene bien en esta semana. Eso no quiere decir que esto se olvide y se quede en el cajón de los... No, lo resolveremos».

¿Cuántos fueron a Ponferrada?

Finalmente, Monterrubio tuvo un detalle para los aficionados del Córdoba CF en general y los desplazados a Ponferrada, en particular. «Nuestros jugadores no pueden tener más presión de la que tienen. Se están jugando una final de ascenso. Han vivido en esta temporada dos llenos, el Málaga prácticamente y totalmente en Ponferrada y esto influye», comenzó su argumentación, para desvelar posteriormente que «en el vestuario se comentó o se le preguntó a la finalización del partido en Ponferrada que cuántos -aficionados- habían venido. Porque los jugadores notaron que se les oía mucho. Entonces me decían, ‘oye, ¿cuántos han venido? Porque estábamos muy arropados’. Es decir, que eso en nuestro equipo funciona y funciona para bien. ¿En el equipo contrario? No lo sé. Es su problema. Yo creo que eso influye. Y tenemos que, bueno, creo que el factor campo es importante. Evidentemente preferimos jugarnos este partido en casa que no en Barcelona», reconoció el consejero delegado del Córdoba CF.

