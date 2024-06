Barcelona Atlétic - Córdoba CF: 859, ve y encuéntralos

Será complicado encontrar un hueco en El Arcángel el próximo domingo, para el encuentro entre el Córdoba CF y el Barcelona Atlétic. Ni tan siquiera el tristemente arraigado absentismo de un sector de los abonados cordobesistas podrá evitar que todo hueco que exista en el coliseo ribereño en el último encuentro de la temporada sea tapado por un seguidor cordobesista, con un aficionado, ya que como pidió Christian Carracedo, en El Arcángel, contra el Barcelona Atlétic asistirán 22.000 aficionados, no 22.000 espectadores.

El látigo de Ania

“Cuando salí al estadio me sorprendió, pensé que iba a estar lleno. Me hubiera gustado que nuestros aficionados hubiesen podido venir en más cantidad», lamentó el entrenador del Córdoba CF al finalizar el encuentro del domingo, repasando la asistencia del Johan Cruyff y la problemática de las entradas visitantes para el cruce.

Un sector del Johan Cruyff, junto al de la afición del Córdoba, se veía vacío durante el encuentro. / MANUEL MURILLO

No dejaba de ser llamativo que la megafonía del campo azulgrana diera la cifra de asistentes: 5.141. El aforo oficial es de 6.000 y ya antes del descanso llamaba la atención de no pocos integrantes de la prensa desplazada la cantidad de asientos vacíos que se vislumbraban. Una zona junto a la que estaban los aficionados cordobesistas estaba completamente vacía y se contabilizaban, en la distancia, no menos de un centenar de asientos. Otra zona estaba cerca en el sector de animación del coqueto estadio culé, también con varios cientos de asientos sin ocupar. Finalmente, en la grada más poblada, la de tribuna, también había sectores completamente vacíos, de ahí que el ‘sold out’ publicado por la directiva del FC Barcelona un día antes del encuentro sonó más que nunca a maniobra para que el cordobesismo no sonara muy por encima de los azulgranas que se dieron cita en el Johan Cruyff.

859 vacíos y cordobesistas con sus distintivos

Eso significaba que 859 asientos quedaron vacíos de forma oficial, pero la ausencia de seguidores culés sobrepasó, y en mucho, el millar. Si todo estaba vendido, para el FC Barcelona 859 aficionados compraron su entrada y no asistieron al encuentro. Ve y encuéntralos, habría que añadir. Porque algunos cordobesistas desafiaron las normas que imponen los partidos de alto riesgo y con bufandas y camisetas blanquiverdes se instalaron nada menos que en esa tribuna, justo enfrente de la afición del Córdoba CF y debajo del palco de autoridades. De hecho, un grupo de cordobesistas estaba formado por una familia al completo, cinco miembros que se desplazaron en AVE hasta Barcelona y que dejaron a las claras a qué equipo apoyaban sin que nadie les molestara. También está la historia de Manuel y Sergio Rodríguez, padre e hijo, cuyo abuelo fue de los primeros abonados del Córdoba CF. Manuel emigró hace décadas a Barcelona y logró dos entradas en el “sector azulgrana”, aguantándose las ganas de llevar camiseta blanquiverde. Los seguidores del Córdoba CF salpicaron todo el estadio azulgrana y nadie hizo por impedirlo, por lo que se puede asegurar sin desviar mucho el tiro que 300 seguidores del Córdoba CF se dieron cita el domingo en el Johan Cruyff. En el colmo del mal disimulo, hubo aficionados del Córdoba CF que minutos antes del partido se hicieron con entradas para el partido.

Manuel y Sergio Rodríguez, poco antes de acceder al Johan Cruyff "de incógnito". / MANUEL MURILLO

El domingo, en El Arcángel, la situación será muy diferente. A duras penas habrá 150 azulgranas en el coliseo ribereño y todos estarán en la zona acotada para ellos. Cualquier símbolo identificativo del club culé que no esté donde le corresponde será resituado o, en el peor de los casos, expulsado.

¿Grandesa?

En el campo, parecían cambiados los papeles en la recta final del mismo. El Córdoba CF se comportaba como un filial, y el equipo de Rafa Márquez tensó el encuentro cuando vio que su mejor momento futbolístico había pasado. Y el grupo de Iván Ania picó. Y fuera del campo, institucionalmente, también se cambiaron las tornas. No hubo grandeza (grandesa, en català), precisamente, en el comportamiento del FC Barcelona y sí en la respuesta que dio a ello el Córdoba CF, a través de su entrenador: «Visualizo el domingo un estadio lleno, con la gente siendo un apoyo constante. El otro día no nos dejaron caer en ningún momento, nos ayudaron, nos apoyaron, nos alentaron y espero el domingo exactamente lo mismo. El apoyo de la gente fue fundamental y jugando lo que nos estamos jugando no tengo ninguna duda de que el campo va a estar a reventar. Van a ser el jugador número 12 y ojalá que les podamos brindar ese ascenso que todos queremos».

Familia cordobesista en la tribuna del Johan Cruyff, el pasado domingo. / MANUEL MURILLO

