Iván Ania y el duelo con el Barça Atlétic: "Nos la vamos a jugar en nuestra casa, con nuestra gente"

Se dejó el alma desde inicio, le bastó para sorprender en territorio ajeno e incluso pudo escaparse con un premio ingente, aunque el desenlace fue casi lógico, por contexto y circunstancias. Bregó como nadie para sacar un empate pleno de sufrimiento el Córdoba CF en su visita al Barça Atlétic en el Johan Cruyff (1-1) durante el duelo de ida de las finales por el ascenso a Segunda División, en el que el dominio alterno y el poderío culé acabó pasando factura sobre la bocina, con un tanto postrero para nivelar un pleito que comenzó de la mejor forma imaginable, aunque acabó a altas revoluciones. «Nos la vamos a jugar en nuestra casa, con nuestra gente y dependiendo de nosotros. Nos vamos tranquilos, pero está claro que nos hubiera gustado conseguir la victoria», afirmó el propio Iván Ania, técnico blanquiverde, analizando la eliminatoria y el balance del encuentro.

Dominio local

Los primeros 20 minutos fueron la carta de presentación andaluza. Presión asfixiante, en bloque alto, marcaje al hombre y hambre feroz en cada disputa. De ese tesón, precisamente, nació la jugada de la diana de Alberto Toril, en la que Adilson Mendes, que se deshizo de Moha en amagos, acabó traduciendo la buena puesta en escena en renta real para el casillero: «Hubo un principio de partido en el que estuvimos cómodos. En los 20 primeros minutos el equipo se sentía cómodo, capaz de salir de su presión. Nos gustaba con el balón, dominado, sometimos, fuimos capaces de hacer el gol, incluso alguna situación más de área que no terminó en gol, pero sí que había esa sensación de que podíamos hacer el segundo. A partir de ahí empezamos a darle el balón al rival, a hundirnos un poco, estuvimos demasiado atrás. Les dimos lo que mejor tienen ellos, el balón. Nos hicieron sufrir. No nos echamos atrás porque quisiéramos», resumió.

Tuvo continuidad el guion de la vuelta ante la Ponferradina, eso sí, con un tanto tempranero que lastró la voluntad cordobesa. Desde la inferioridad recuperó terreno y confianza el filial azulgrana, que llegó a embotellar a la zaga blanquiverde en múltiples ocasiones, tanto a lo largo del primer acto como tras la reanudación. El resultado: virar el plan hacia lo defensivo. «Son chavales jóvenes, con mucho ritmo. Principalmente, más que el físico, se cansa mucho más el que defiende que el que tiene el balón. No tuvimos el balón tanto como nos hubiera gustado. Con los cambios mejoramos, pasamos a tenerlo más, generamos alguna situación en los minutos finales. Ha sido un partido entre dos muy buenos equipos y que nos la vamos a jugar el domingo que viene en Córdoba», aseveró.

Carracedo conduce el esférico durante un lance del encuentro ante el Barça Atlétic. / manuel murillo

Todo abierto para la vuelta

Dado la ecuación resultante, con tablas, el grueso de la eliminatoria permanece abierta con vistas al duelo de vuelta del próximo domingo en El Arcángel, en el que se conocerá el campeón, y consecuentemente ascensor, de la final de promoción entre barceloneses y cordobeses. En esa cita, además, quedarán reservadas las consecuentes ventajas por el factor clasificación para el Córdoba CF, al que le vale el empate tras prórroga para volver al fútbol profesional: «Es una ventaja, el que te sirva el empate y la victoria. De los tres resultados que se pueden dar, dos nos valen. Es un campo muy difícil, hemos hecho unos primeros 20 minutos muy buenos y unos 70, a pesar de que tuvieran ocasiones, en los que había sensación de que el equipo estaba sólido defensivamente. Generan y someten a casi todos los rivales, sobre todo cuando no le quitas el balón», indicó sobre el rival.

Con vistas al duelo de vuelta, así, también describió el ambiente que espera en una cancha ribereña vestida de gala, sin entradas disponibles con una semana de anticipo y lista para sumar su segundo lleno consecutivo en esta fase de ascenso: «Visualizo un estadio lleno, como el otro día contra la Ponferradina, con la gente siendo un apoyo constante. El otro día no nos dejaron caer en ningún momento, nos ayudaron, nos apoyaron, nos alentaron y espero el domingo exactamente lo mismo. Pasó también el día del Málaga en esos últimos minutos. El apoyo de la gente fue fundamental y jugando lo que nos estamos jugando no tengo ninguna duda de que el campo va a estar a reventar. Van a ser el jugador número 12 y ojalá que les podamos brindar ese ascenso que todos queremos», apuntó.

«Tenemos una afición que está muy ilusionada, ya desde hace tiempo, con mucha ilusión por volver al fútbol profesional. El apoyo que tenemos es máximo y es una pena haber visto muchas butacas vacías y que no haya podido venir más gente. Cuando salí al estadio me sorprendió, pensé que iba a estar lleno. Me hubiera gustado que nuestros aficionados hubiesen podido venir en más cantidad», lamentó para finalizar, también repasando la asistencia del Johan Cruyff y la problemática de las entradas visitantes para el cruce.