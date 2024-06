Alberto Toril, goleador en el Johan Cruyff: "Estamos ya pensando en el partido de casa, de ahí no se puede escapar"

Un buen punto de partida tras el primer asalto de la final de ascenso. Le costó lo suyo salir de una pieza al Córdoba CF durante su visita al Barça Athletic en el Johan Cruyff (1-1), en el que los zarpazos, tempranos y postreros, se repartieron de forma equitativa para dejar todo abierto con vistas al cruce de vuelta, que tendrá lugar en apenas una semana en territorio blanquiverde (domingo, 20.00 horas, FEF TV y Canal Sur). No pocas lecturas, así como apuntes sobre los que tomar nota a futuro, eso sí, dejó el vibrante estreno de eliminatoria, con la etiqueta de «totalmente abierta» según un Alberto Toril satisfecho a nivel personal, autor de la diana califal y una de las piezas destacadas tras una pugna titánica entre aspirantes al profesionalismo.

El talento rival empuja

Le salió el plan a medias a los de Iván Ania, a los que la fórmula de inicio acabó surtiendo efecto -de la mano del tempranero gol del balear-, aunque el avance del reloj y el talento rival acabaron pasando cierta factura, hasta incluso el empate. «Hemos entrado muy bien al partido, de hecho ha venido el gol. Sí que es verdad que luego al final de la primera parte y ya luego la segunda parte nos han cambiado un poco el sistema y ya nos han comenzado a crear superioridades y al final ellos son un buen equipo, nos han tenido un poco de dominio del balón, que nos lo han quitado. Ya pensando en la vuelta en casa con nuestra gente y con todo», expresó ambicioso.

«Lo hemos hecho bien durante la primera parte. En la segunda ellos han salido diferentes, nos han sometido un poco. En el vestuario estamos ya pensando en el partido de casa, con nuestra gente y de ahí no se puede escapar», avisó tajante.

Alberto Toril celebra su tanto ante el Barça Atlétic. / manuel murillo

La hoja de ruta de cara al segundo de los choques, por otra parte, no se desmarcó un ápice de la idea original también en el Estadio Johan Cruyff: ir a ganar y conseguir los propósitos marcados en consecuencia. El itinerario, no obstante, todavía está por trazarse, con una árdua semana de trabajo por delante. «Plantearemos ir a ganar en casa con nuestra afición, allí somos muy fuertes y de eso se trata, de conseguir la victoria en casa con nuestra afición», confesó.

El desenlace, en El Arcángel

Siguiendo el discurso de su técnico, el mallorquín también reubicó el foco en la última cita de la temporada: el próximo domingo en El Arcángel. Ante un feudo cordobesista lleno hasta la bandera -ya se ha colgado el cartel de «sin entradas» a falta de varias fechas-, en esa línea, tocará pugnar una vez más en busca del ansiado sitio vacante en el campeonato de Segunda División del próximo curso, para el que los de blanquiverde se reservan el factor clasificatorio: «Darles las gracias por todo lo que están haciendo durante este año, por alentarnos siempre que lo hemos necesitado. Nosotros vamos a intentar dejárnoslo todo en el campo por ellos. Invito a que el domingo en nuestra casa sea un ambiente espectacular, que los que vienen de visitantes durante el año siempre lo sufren y espero que eso sea, que corra a favor nuestro», manifestó.

«Estamos hablando del Barça, una cantera como el Barça tiene muy buenos jugadores. No sé lo que espero allí, son jóvenes que igual no sienten lo que se están jugando, o igual a como jugadores como nosotros, con más experiencia, que sabemos igual le damos más importancia a los detalles y a las situaciones del partido. Me espero un Barça que también tiene que venir a ganar nuestro campo y no me espero menos», apostilló, adivinando la versión del rival que podría saltar a escena durante el próximo domingo.