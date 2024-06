Las claves de la final del play off a Segunda entre el Córdoba CF y el Barça Atlétic

Ya está aquí. La primera de una de las dos citas por las que se brega toda una temporada. El principio del gran colofón esperado y el único recorrido plausible hasta el gran objetivo que danza en la mente de cualquier cordobesista desde su amarga marcha hace ya media década: la vuelta del Córdoba CF al fútbol profesional. Por el cruce de ida en el Estadio Johan Cruyff ante el Barça Atlétic de este domingo (20.00 horas, FEF TV y Canal Sur) pasa tanto la idea como la forma de darle ejecución para los de Iván Ania, que llegan con un expediente histórico adverso, sensaciones equiparables, aunque también con el respaldo del formato y un registro interminable de alicientes.

Refuerzo de semifinales

La carta de presentación de ambos conjuntos una vez saldada la primera ronda de la fase de ascenso, por otra parte, no es baladí. Los blaugranas llegan reforzados tras tumbar con autoridad al Ibiza en su estreno, pasando por imponerse en Can Misses (1-2) para posteriormente reafirmarse en la vuelta a territorio catalán, donde remontaron a base de insistencia tras el conato de rebelión pitiusa durante el primer acto (5-3). Desde un inquietante 7-4 en el global, de este modo, quedó resuelta la eliminatoria, confirmando su pase a la gran final por el ascenso como equipo más productivo de cara a puerta del play off, aunque igualmente el más goleado.

En diferentes márgenes, aunque con mismo desenlace, se manejó el Córdoba CF a lo largo de su doble ponencia frente a la Ponferradina. También despachó a los bercianos en ambos compromisos, primero asaltando por la mínima El Toralín (0-1) para poco más tarde reafirmarse en El Arcángel, donde se vivió un ambiente de gala (2-1). Como saldo, los de Iván Ania reconfortaron ánimos y moral, pese al sufrimiento, antes de medirse al combinado culé, ante el que llegan lanzados.

Los futbolistas del Barça B celebran uno de sus goles ante el Ibiza en play off. / FC BARCELONA B

Un expediente adverso

La estadística, ciertamente, se alinea del lado local. Tradicionalmente, el cuadro dependiente barcelonista no ha sido un rival demasiado accesible para los de blanquiverde, que a lo largo de las 12 visitas registradas tan solo han sido capaces de escapar con un triunfo, correspondiente al 0-1 de la temporada 2013-2014 en Segunda División, la del ascenso a Primera, en la que los de Chapi Ferrer se impusieron con un solitario tanto de Uli Dávila durante el último tramo. El resto del libreto, eso sí, se antoja poco alentador, dejando cuatro empates y siete derrotas como balance.

En la parcela anotadora también destacan los guarismos catalanes. Hasta 22 anotaciones ha producido el Barça Atlétic a lo largo de dichos cruces, o lo que es lo mismo, una media de hasta 1,8 tantos por envite. Menos aseada es la cuota califal, que en ese lapso ha tenido tiempo para solo apuntarse otras diez dianas, con una cuota equivalente de 0,8.

La vuelta en El Arcángel

A expensas de lo que ocurra en el cruce de ida, la eliminatoria quedará dirimida en territorio cordobés, donde se espera otro lleno absoluto. Camino de colgar una vez más el cartel de “sin entradas” se ubica la entidad en estas fechas, ya con la primera tanda de entradas libres agotadas apenas un día después de su puesta a la venta. Si bien todavía se mantiene la reserva de los asientos a los abonados, que pueden seguir retirando su suplemento hasta el sábado, a partir de la matinal del domingo se augura otro gran repunte de la campaña, que apunta a zanjarse con otro pleito histórico en el recinto cordobesista a más de una semana de su celebración.

En lo relativo a las ponencias en El Arcángel entre ambos conjuntos, precisamente, la ecuación es significativa. Otros 12 encuentros se contabilizan entre el Córdoba CF y el Barça Atlétic en suelo ribereño, despachados numéricamente con cinco victorias blanquiverdes, cuatro empates y tres derrotas. Los dos antecedentes más recientes, no obstante, relativos al curso 2017-2018 y al 2013-2014, se saldaron para el lado visitante, con idéntico marcador de 1-2.

Lance del Córdoba CF - Barcelona B del curso 2013-2014 en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

Plantillas intimidantes

El gran argumento del conjunto dependiente, sin ir más lejos, será la potencia de su plantel, armado con nombres pujantes y un buen puñado de futbolistas que ya cuentan con experiencia en la élite, incluso a nivel internacional. Sin ir más lejos, el pichichi de la categoría de bronce al término del curso regular es su delantero Pau Víctor, que cerró con la friolera de 18 tantos. Secundado por otras piezas inquietantes como Marc Guiu, que ya sabe lo que es anotar en Primera División y en Champions League, o Unai Hernández, que firmó un triplete en cuatro minutos ante los ibicencos, quedará potencialmente conformada su línea de ataque, mientras que en defensa alineará talentos como Héctor Fort, Marc Casadó o Mikayl Faye, entre otros.

Otras piezas recurrentes en competición europea, además, o al menos en convocatorias del bloque hasta ahora tutelado por Xavi Hernández, que a partir del próximo curso pasará a estar a cargo del alemán Hansi Flick, han sido Ángel Alarcón o Ander Astrala, también destacados.

No muy atrás se queda la propuesta cordobesista, sin embargo, con algunos de los integrantes más destacados de la temporada en sus filas. Tercero en la carrera por ser el máximo artillero del Grupo 2 acabó Antonio Casas, con 14 tantos. Tampoco dejó números nada desdeñables Adilson Mendes, segundo goleador califal con nueve dianas, en paralelo con un Carlos Marín que se quedó a las puertas del Zamora en el último tramo, aunque con nada menos que 19 puertas a cero bajo su firma a lo largo del campeonato.

Dos técnicos expertos

En los banquillos se producirá otro duelo de máximo interés, el protagonizado por dos preparadores expertos en la categoría. Por el lado opuesto, el icónico ex jugador culé Rafa Márquez se encuentra al frente del proyecto estandarte de la cantera blaugrana, en el que suma dos ejercicios. Dos temporadas, de esta forma, son el aval del mejicano a cargo del Barça Atlétic, al que ha conseguido colocar en dos de las tres fases de promoción -contando la actual- que han tenido lugar en Primera RFEF hasta la fecha. Ha dirigido un total de 79 encuentros, aunque nunca en un pulso individual frente a Iván Ania, al que se medirá por primera vez este domingo.

En sintonía similar se maneja el técnico blanquiverde, que desde el arranque de la renovada categoría de bronce ha conseguido curtirse tanto en la parroquia algecireña como en la cordobesista. En la primera de sus temporadas en el Nuevo Mirador cerca estuvo el objetivo de clasificarse para la fase de promoción para el ovetense, más apurada fue la segunda -la pasada-, en la que se codeó con el descenso, mientras que durante la actual mantiene rumbo firme con la idea de dar el salto a Segunda División. Un total de 76 partidos, así, cosechó defendiendo los intereses del cuadro gaditano, más los 42 que, de una forma u otra, sumará al cierre de campaña, independientemente del desenlace blanquiverde.

Iván Ania durante el pasado choque de play off ante la Ponferradina. / A.J. GONZÁLEZ

