La Peña Sangre Blanquiverde, el corazón cordobesista que late en Cataluña

Dicen que la pasión no entiende de geografía ni tampoco de distancias. Al pie de la letra se lo ha aplicado una de las asociaciones de aficionados más señeras del panorama peñístico nacido en torno al Córdoba CF, concretamente en territorio catalán, donde la Peña Sangre Blanquiverde, afincada mayormente en Barcelona, rebosa espíritu cordobesista desde 2009. Nada menos que 865 kilómetros separan el punto de encuentro de la organización -situado en el Bar Córdoba de Hospitalet de Llobregat- con El Arcángel, base de operaciones de un sentimiento que este domingo, con motivo de la ida de la fase de ascenso, en la que los de Iván Ania se medirán al inquietante Barça Atlétic en el Estadio Johan Cruyff (20.00 horas, FEF TV y Canal Sur), cambiará el suelo califal por el de la Ciudad Condal. Y tampoco allí le faltará el respaldo de un buen puñado de sus fieles.

Una vocación clara

«Cuando se consiguió el ascenso a Primera División había gente de la peña que viajó hasta Córdoba y lo vio allí, en el primer partido en casa contra Las Palmas. El segundo lo vio y se fue a celebrarlo después a Las Tendillas. Yo y unos cuantos compañeros también estuvimos en Mérida. Aunque algo así tan importante como lo que estamos viviendo ahora, en esta categoría, no lo habíamos podido vivir por aquí. Cartagena lo recuerdo de haberlo vivido por la radio, mientras que al ascenso de Huesca tampoco tuvimos la oportunidad de ir. El ahora tenerlo aquí y poder dar el primer paso, para nosotros es muy importante», confiesa Israel Ojeda, actual presidente de la peña y socio del club desde 2010, en representación de la primera agrupación de aficionados blanquiverdes creada fuera de la provincia.

La idea original de la asociación, precisamente, surgió alrededor de la dedicación de siete cordobesistas más allá del territorio cordobés que compartían un claro propósito: apoyar al Córdoba CF. «El objetivo era juntarnos todas las personas que nos veíamos partido tras partido por la zona de aquí de Cataluña, sobre todo de Tarragona, Girona, también Castellón… Surgió la idea de, si ya nos estamos viendo pero no hablábamos, por qué no hacerlo y crear una peña aquí también, ya que no había ninguna fuera de Córdoba. Esa fue la idea, después quedamos, aquí en Barcelona, en un punto en el que estuvimos ocho o diez personas y así nació», afirma, desvelando la gestación y arranque del proyecto.

Miembros de la Peña Sangre Blanquiverde en su tour particular a Castellón. / PEÑA SANGRE BLANQUIVERDE / INSTAGRAM

Poco menos de un año, precisamente, se requirió desde su puesta en marcha hasta su estreno oficial en un desplazamiento. Tuvo lugar durante la visita al Gimnástic de Tarragona en el curso 2009-2010 en Segunda División, mano a mano con estrechas personalidades de la entidad cordobesista y con un debut más que soñado: los goles de Pepe Díaz y José Vega hicieron vibrar un Nou Estadi teñido de blanquiverde: «En nuestro primer partido fuimos a Tarragona, en marzo de 2010. El día anterior organizamos una cena con el presidente, que era Rafael Campanero, también vino un directivo, que era Barroso. Hicimos esa cena, tanto de celebración como de inauguración, y después fuimos al partido, al día siguiente. Ganamos 0-2 y fue la primera vez que viajamos juntos como peña, alrededor de unos 40 integrantes», recuerda orgulloso.

Aquel fue el punto de partida, a su vez, de una línea de actuación que ha llevado a la peña a campos de todos los alrededores del panorama catalán y levantino, igualmente pasando por Aragón y cruces limítrofes: «Cuando nos hemos movido a nivel de peña, en condición más organizada, siempre ha sido por la zona de aquí, de Barcelona, Castellón, Villarreal, Valencia, Huesca, Zaragoza… Luego ha habido socios que han ido viajando a Córdoba, pero ya lo han hecho de forma más particular por su parte», explica, detallando los puntos de sus diferentes hojas de ruta.

El "Bar Córdoba" de Hospitalet de Llobregat, punto de encuentro de la Peña Sangre Blanquiverde. / PEÑA SANGRE BLANQUIVERDE / INSTAGRAM

Episodios para el recuerdo

Con casi década y media de trayectoria -y contando-, no pocos capítulos se han guardado también en el recuerdo histórico de la asociación, pasando desde episodios como el ascenso a Primera División en Las Palmas hasta el reciente en el Estadio Romano de Mérida a Primera Federación, tanto en forma física, en los desplazamientos, como en reuniones de la peña organizadas. «El que más recordamos fue el ascenso en Las Palmas, más allá de la gente que pudo bajar, que vivió el primer partido en casa y después tras la vuelta fue a Las Tendillas, nosotros estábamos todos reunidos en el bar anterior, en Barcelona, allí éramos unas 30 personas. Veíamos el partido así, casi perdido, y llegó la última jugada y metimos el gol. Fue una locura. Es el recuerdo más bonito que tenemos como peña. Eso y luego el ascenso en Mérida, que también es reciente. Ahí viajamos bastantes, en torno a 30 en total, y fue un día muy emotivo», rememora.

A lo largo de la presente campaña, del mismo modo, la agrupación ha tenido tiempo de confabularse con los de Iván Ania en su expedición al Municipal de Castalia, hogar del Castellón, donde se vivió otra fiesta: «Fuimos sobre 40 personas. Ha sido el único desplazamiento organizado de la peña esta temporada. Hay gente que fue a las Islas Baleares, otros han ido bajando a Córdoba… Yo, por ejemplo, fui contra el Alcoyano. Se ha ido viajando a un punto u otro, pero normalmente no tenemos oportunidad de ir a más sitios por la distribución que hay en esta categoría», lamentó, igualmente analizando las dificultades aún presentes en lo relativo al cruce de ida de este domingo ante el filial blaugrana, para el que confirman su total disposición, ya sea por una vía u otra -físicamente o desde televisión-.

Los peñistas de Sangre Blanquiverde, junto al Estadio Romano en el ascenso a Primera RFEF en Mérida. / PEÑA SANGRE BLANQUIVERDE / INSTAGRAM

También al fútbol sala

En la misma línea, la Peña Sangre Blanquiverde es habitual a los encuentros del Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad que tienen lugar en la comunidad catalana. Con varios rivales regionales, como el propio Barça Futsal -vigente subcampeón de Europa y campeón de la Copa de España de 2024-, o también el Industrias Santa Coloma, recogidos periódicamente en el itinerario de salidas a domicilio de la entidad presidida por José García Román desde su llegada a la máxima categoría nacional hace nada menos que seis temporadas. «Siempre que viene aquí le intentamos apoyar, sobre todo en Santa Coloma, donde tenemos bastantes de nuestros socios. Un año incluso jugó en Badalona, también fuimos, al Pabellón Olímpico. Luego, contra el Barcelona, al Palau también intentamos ir siempre y apoyarle», afirma Ojeda.

Otra de sus líneas de apoyo radica en el fútbol sala femenino, con especial respaldo al CD Córdoba-Cajasur FSF a lo largo de sus desplazamientos circundantes: «También hemos ido. Hemos ido las veces que ha venido aquí a la Ciudad Deportiva del Espanyol. Nosotros apoyamos todo el deporte cordobés», precisa satisfecho.

Los miembros de la Peña Sangre Blanquiverde respaldan al Córdoba Futsal este curso en su visita a Santa Coloma. / PEÑA SANGRE BLANQUIVERDE / INSTAGRAM

