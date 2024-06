Iván Ania y su aviso ante el Barça Atlétic: “Entrar el golpe es una moneda al aire”

Llega la semana más determinante de la temporada, acompañada de la primera de la última doble cita con la que se dará por cerrada la participación del Córdoba CF este curso. El objetivo, ante dicho contexto, es claro: solo se concibe el ascenso. El rival es inquietante y el escenario inaugural impredecible. Tampoco acompañan las estadísticas históricas entre ambos conjuntos -mucho más escoradas al lado blaugrana-, aunque tanto la tendencia como la emoción y las sensaciones respaldan, y en gran medida, la candidatura de los de Iván Ania en esta fase de promoción. Desde este domingo quedará abierta la gran final por dar el salto a Segunda División, precisamente, con parada obligatoria en el Johan Cruyff para comenzar el pulso ante el Barça Athletic (20.00 horas, FEF TV y Canal Sur), último obstáculo blanquiverde hasta Las Tendillas. «Son partidos de 180 minutos. Tenemos que saber que en ningún momento un gol a favor o en contra te puede hacer perder el norte. El que más cerca esté de ascender es el que más fiel sea a sus ideas y menos modifique», expresó el preparador.

«Ojalá que nosotros tengamos la identidad y la personalidad de ser el Córdoba CF que hemos sido a lo largo de la temporada», añadió.

Un adversario inquietante

No se fía, y con razón, Ania del filial culé en esta final por regresar al fútbol profesional. Los pupilos de Rafa Márquez llegan lanzados tras tumbar al Ibiza con un global de 7-4 en la primera eliminatoria, habiéndose adjudicado tanto el pleito inicial en Can Misses como la vuelta en el feudo catalán, en la que incluso se vieron obligados a remontar. «Ellos son un equipo potente y seguro que piensan lo mismo de nosotros. Es una eliminatoria igualada. Se da la casualidad de que llegamos a esta doble final los segundos y terceros de los dos cuadros, eso quiere decir algo. Eso significa que nadie te regaló nada, ha sido por méritos propios. Creo que es una eliminatoria igualada que posiblemente se decida en la vuelta. Somos dos equipos que proponemos, que sometemos a los rivales a base de tener el balón, cada uno con sus características», avanzó.

En cuanto a su filosofía y estilo, desplegado tanto en la presente fase como a lo largo de la campaña regular, el conjunto dependiente barcelonista se caracteriza por ser un bloque alegre, repleto de grandes talentos, ahora reforzado como perlas en dinámica del primer equipo -varias de sus piezas han debutado en Champions League y Primera División-, además de con una clara vocación goleadora. Su punto débil, eso sí, radica en la parcela defensiva, donde guarda guarismos más terrenales. «Va a ser un partido igualado, con dominio alterno. Habrá momentos para ellos, habrá seguramente para nosotros. El que más cerca va a estar de la victoria es el que más se parezca a él mismo durante todo lo que ha sido esta trayectoria. El que más cerca esté de su propia identidad es que más posibilidades va a tener de ganar. A los dos nos gusta tener el balón, el que sea capaz de quitárselo al otro va a tener una ventaja», señaló.

Iván Ania conversa con Pablo Gutiérrez, preparador físico, y Eu Gavilán, readaptador, durante un entrenamiento. / A.J. GONZÁLEZ

«Entrar el golpe contra el Barça B es una moneda al aire. Cuanto más talento tienes, en un desorden eres más ganador. Ellos son un equipo con mucho talento. En un partido ordenado es más fácil poder solventar ciertas situaciones, en un intercambio de golpes... Solucionaron ante el Ibiza en diez minutos. Un intercambio de golpes en este tipo de eliminatoria no es habitual ni tampoco creo que sea positivo, más contra este perfil de equipos, que si algo tienen es talento. Posiblemente, la eliminatoria la vaya a ganar un bloque, pero también la puede decidir una individualidad», avisó, recalcando el «talento» recogido en las filas del cuadro catalán.

El factor afición

Tampoco estará solo el Córdoba CF este domingo en su visita a la cancha azulgrana, aunque con el respaldo de algunos cordobesistas menos que los inicialmente esperados. En 150 entradas, finalmente, se cerró la remesa ofrecida por la entidad local para el público blanquiverde, que todavía anda a la espera de conocer el reparto final de dichas localidades, aún en manos del club tras no haberse producido venta al uso: «Es una responsabilidad, pero es una responsabilidad bonita, el saber que puedes hacer feliz a tanta gente. Tenemos en la cabeza solo cosas positivas, ojalá que dentro de nueve días estemos celebrando ese ansiado ascenso que todos, aunque no lo nombráramos, nos habíamos planteado desde el principio. Ha sido un camino largo y duro, la trayectoria del equipo tiene mucho mérito, hemos competido contra rivales muy poderosos. El nivel que han dado los jugadores es excelente, ahora nos falta el último paso, ojalá que lo podamos conseguir y que hagamos felices a una ciudad, afición, provincia y una comunidad e incluso gente de fuera de Córdoba», afirmó.

«El apoyo del público fue fundamental ante la Ponferradina. Vamos a Barcelona con la intención de ganar. Sabemos que la clasificación nos da la posibilidad de que con dos empates ascenderíamos, pero nuestro pensamiento no está en esa situación. Salimos a ganar a todos los campos, igual que ellos. No vamos a plantear el partido en función de eso, no vamos a pensar en esa ventaja. En el de vuelta vamos a salir a ganar igualmente», espetó.

El cruce de vuelta en El Arcángel, fechado también a las 20.00 horas del domingo posterior, el 23 de junio, sí que reúne todos los ingredientes para volver a ser una noche tan mágica como histórica en suelo cordobés. En apenas un día desde su puesta en marcha se agotaron todos los asientos libres disponibles comercializados, igualmente continúa a ritmo endiablado la disposición de los suplementos para abonados, mientras que a partir del sábado, con venta libre desde primera hora del domingo, quedará liberadas todas aquellas ubicaciones vacantes. «En esta situación hay que gestionar muchas cosas que normalmente en Liga no pasan. En Liga juegas un partido con la repercusión de los tres puntos, pero no es eliminatorio. Ahora mismo te estás jugando todo a una carta, es ascender o no ascender», analizó respecto al clima. «Soy partidario de no vivir el partido mucho durante la semana, te produce un desgaste. Ante la Ponferradina mantuvimos las rutinas, modificamos muy pocas cosas. Para este segundo partido tenemos la experiencia del primero y eso nos va a venir muy bien», apuntó.

Martínez apunta a la ida

Con un lógico ojo posado sobre la enfermería, en la que desde hace fechas solo restaba José Antonio Martínez entre algodones, el propio Ania también aprovechó para confirmar las buenas sensaciones del central, que había permanecido en el dique seco desde su lesión ante el Atlético Sanluqueño en Liga y ya estuvo cerca de incluirse en la lista del pasado cruce frente a la Ponferradina en la semifinal del play off. Ahora, trabajando de forma habitual y sin rastro de dolencia aparente, el palmerino se apunta a la ida y viajará independientemente de su entrada o no en los planes. «Se está entrenando con normalidad. Queda el de mañana, decidiremos si puede estar disponible», desveló.