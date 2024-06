Polémica con las entradas del Córdoba CF en el play off: colas, colapsos... ¡y reventas!

La final del play off de ascenso a Segunda División entre el Córdoba CF y el Barcelona Atlétic está deparando una auténtica revolución en la masa social blanquiverde y en las riadas de aficionados que, seducidos por el atractivo de vivir un ascenso de categoría, se han sumado a la legión de de hinchas que pretenden estar en el estadio El Arcángel el próximo domingo, 23 de junio, a partir de las 20.15 horas para asistir al partido de vuelta de una eliminatoria que dará un billete para el fútbol profesional. No será posible para todos. La cifra de 21.245 aficionados que atestaron las gradas del estadio cordobés en la semifinal ante la Sociedad Deportiva Ponferradina (2-1) se repetirá... porque más no caben.

Con una demanda muy superior a la oferta, los efectos han sido claros: colas para adquirir los tickets -con preferencia para socios, que pueden comprar dos entradas adicionales- y un inicio de reventa, a través de las redes sociales e incluso de manera presencial, al viejo estilo, que ha sembrado la indignación en un amplio sector del cordobesismo. Los problemas para reservar entradas a través de internet el primer día, un percance por el que el CEO del club, Antonio Fernández Monterrubio, pidió disculpas en una comparecencia ante los medios con motivo de la inauguración de una exposición de camisetas históricas del club, añadió el ingrediente que faltaba para aderezar un guiso con sabor a caos. Las protestas se han sucedido durante toda la semana a través de todas las vías posibles.

Indignación entre los aficionados cordobesistas

Hubo seguidores que estuvieron más de diez horas guardando cola desde que a las 9.00 horas del miércoles se abrieron las taquillas del estadio para vender localidades. "Algunos estuvieron más de media hora en la ventanilla y se llevaron muchísimas", aclaran a este periódico cordobesistas que se encontraron con una situación que no esperaban. Los abonados tienen preferencia para comprar su suplemento para el encuentro de vuelta de la final, contra el Barcelona Atlétic: 5 euros para los de fondos, 7,50 euros para los de preferencia y 10 euros para los de anfiteatro y tribuna descubierta. Quienes optaron por la vía telemática se llevaron, en su mayor parte, un chasco.

El número de localidades vendidas, según las cifras oficiales del club a las nueve de la noche -hora del cierre de taquillas, aunque se atendió a todos los que estaban guardando cola hasta las once-, atestigua ese agujero informático que condicionó todo el proceso de venta, sembrando el malestar entre muchos aficionados, principalmente aquellos que residen en la provincia y no pueden desplazarse en día laborable para guardar horas de espera en el estadio.

A. J. GONZÁLEZ

El Córdoba indicó que se habían vendido entre suplementos y entradas un total de 7.565 localidades (6.048 fueron en taquillas y 1.517 online). Un total de 2.764 abonados retiraron sus suplementos en el primer día de venta y la mayoría hicieron uso de su prebenda al comprar entradas extra, por lo que el aforo disponible quedaba reducido a la mínima expresión. Muchos abonados encontraron bloqueada su localidad al intentar acceder a ella a través de la plataforma web oficial, por lo que la sensación de angustia se propagó.

Un par de horas más tarde, el Córdoba CF hizo balance de una jornada frenétia y polémica. "Al cierre de taquillas ya se han vendido 10.699 localidades, computando suplementos y entradas. Seguimos trabajando para reestablecer la venta online. Disculpen los inconvenientes", explicó a través de sus canales oficiales el Córdoba CF en la noche del miércoles. Pocas horas después, a primera de la mañana, la entidad blanquiverde anunció que ya estaban vendidos todos los asientos libres.

Los abonados tienen de plazo hasta las 14.00 horas del 15 de junio, pero también podrán comprar hasta dos entradas adicionales a precio de público general, eso sí, siempre que hayan retirado antes su suplemento.

Una vez llegado a ese plazo de las 14.00 horas del 15 de junio, sábado, el club paralizará la venta y liberará las entradas de los socios que no hayan retirado su suplemento. La venta de entradas se reanudará el domingo, 16 de junio, a las 9.30 horas, tanto por internet (areasocial.cordobacf.com) como en las taquillas de El Arcángel.

Y al final... las reventas

Durante todo el día de hoy proliferaron a través de las redes sociales ofertas de venta de entradas por importes inflados, llegando el sobreprecio a multiplicar por diez en algunos casos. Los precios para el público en general sí experimentan un aumento en la final por el ascenso, ya que la entrada en fondo costará 15 euros, la de preferencia tiene un precio de 22,50 euros y para retirar una entrada de tribuna habrá que abonar 30 euros.

"Resulta evidente que estamos teniendo problemas informáticos que nos imposibilitan por completo ofrecerles a nuestros abonados el servicio que merecen para poder comprar entradas online. Desde el Córdoba CF, solo nos queda pedir disculpas una vez más. Garantizamos a nuestros seguidores que depuraremos internamente todas las responsabilidades", indicó el club ante la magnitud de las incidencias. "Damos las gracias a nuestros abonados por la respuesta masiva y su apoyo incondicional para lograr juntos el ascenso", añadió en el comunicado. La pelota sigue rodando, pero un ascenso de categoría no se consigue solo en el césped.