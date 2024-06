"Esta exposición del Córdoba CF es el sueño de cualquier coleccionista"

Rubén Castro es uno de esos fieles seguidores del Córdoba CF que, además, ha sido una de las personas fundamentales para que la exposición “Bienvenidos a la historia del Córdoba CF” llegue a buen puerto. Aunque actualmente reside por motivos laborales en Las Palmas, Castro ha cogido unos días de vacaciones para que la muestra sea una realidad y se disfrute tanto por el cordobesismo como por los amantes del coleccionismo.

"Entre los tres ha salido una pasada"

“Uno de los sueños de todo coleccionista es exponer su colección, compartirla y que la gente la disfrute”, comenta Rubén Castro, por lo que está claro que "esta exposición del Córdoba CF lo es" e inició los contactos con Sergio Lunar y Paco Cobos (@cordobacollect y @MBlanquiverde en X, antes Twitter), que también aportan gran parte de sus respectivas colecciones a la muestra. “Entre los tres pues ha salido aquí una pasada, una maravilla” de exposición, que “lo van a disfrutar seguro”. Tras contactar con el club, el Córdoba CF lo hizo con el Imdeco, que cedió el espacio.

A.J. González

Rubén Castro se inició en la colección de camisetas “hace unos 18 años, cuando me hice abonado del Córdoba CF”, fecha en la que comproó su primera camiseta, “pero no llevaba yo el coleccionismo todavía muy en serio. Siempre he tenido la costumbre de coger una camiseta de la ciudad donde iba, el souvenir que yo me llevaba siempre ha sido la camiseta del equipo de allí”, recuerda Castro, que reconoce que llegó a poseer “unas 300 y pico. Ya eso pues fue cambiando y fui pensando que lo que me importaba era lo blanquiverde”, comenta con una sonrisa. Así que, a partir de ese momento, fue “especializándose”, como él dice, en el Córdoba CF. De esas más de 250 camisetas que posee “no todas son únicas, hay unas mejores, otras peores, pero sí unas 260 contando todo, contando entrenamiento, cuerpo técnico, todo”. Lógicamente, tal como dice el propio Castro, existen elásticas con más o menos valor, tanto histórico, como sentimental o económico. “La más histórica, la más antigua es la de Daniel Onega. Esa es la que económicamente fue más complicada, sentimentalmente es muy importante, porque fue uno de los jugadores, según dicen, yo no tuve la suerte de verlo, más importantes en cuanto a juego y calidad. Y también por la antigüedad”.

Rubén Castro y Paco Cobos, junto a Monterrubio, Marían Aguilar, Perico Campos, Sebastián del Rey y Pepe Cabezuelo. / CÓRDOBA

Valor histórico, sentimental y económico

Además del valor histórico y el sentimental existe el crematístico, ya que el coleccionismo ya se ha convertido para algunos en un negocio. Castro reconoce que es así y que todo ese mundo se ha transformado. “Mucho dinero, mucho dinero. Aparte del esfuerzo, estamos hablando de... Estamos hablando de un esfuerzo económico grande para ciertas camisetas y ahora esto se está convirtiendo en un negocio también”, lamenta en cierta medida Castro, que explica que “por desgracia, para los que no lo vemos como un negocio, si ahora una camiseta antes histórica te podía costar 200 o 300 euros, ahora ya te sube y se acerca mucho y peligrosamente a las cuatro cifras. Es una locura”, reconoce el coleccionista, que señala que él “nunca” ha gastado ese dinero en una camiseta.

Uno de los paneles de camisetas del Córdoba CF de la exposición. / CÓRDOBA

Además, el Córdoba CF no es un club que en el mundo del coleccionismo mueva cantidades como sí hacen jugadores de los grandes buques del fútbol internacional. “Tú ves los precios que se pagan por una camiseta de un Vinicius, de algo así más tal y locura, un averdadera locura”, desvela Castro con una sonrisa. De hecho, el propio coleccionista cordobesista admite que a él le han ofrecido cantidades por alguna de sus prendas más preciadas. “No una barbaridad como para pensártelo, pero sí para soltar un no rotundos, pero sí son cifras que asustan. Y a Paco y a Sergio le habrá pasado igual, seguro”, comenta.

La camiseta de Onega, subastada en Miami

También da el mundo del coleccionismo espacio a situaciones extrañas o curiosas. “Por ejemplo, la camiseta de Onega vino de una subasta de Miami. Tú dices ‘¿que hace una camiseta de Daniel Onega, del Córdoba CF, en una subasta de Miami?’. Yo antes de nada pregunté a la familia Onega. Ellos están enamorados de Córdoba y del Córdoba CF, son una pasada. Y le pregunté antes de nada, Daniel, ¿esto es de verdad? O sea, ¿esto puede ser tuyo? Y me dijo, ve a por ella. Ve a por ella que es mía, esa es mía. Entonces me tiré de cabeza. Ahí sí gasté un dinero, pero bueno, yo creo que al final merece la pena”, comenta, el aficionado del Córdoba CF, con orgullo.

Las camisetas de José Antonio Reyes, Prieto y Pelayo Novo, en la exposición. / CÓRDOBA

Camisetas del Córdoba CF llegadas de nuevo a la ciudad y venidas expresamente desde lugares tan pintorescos como Hong Kong o Melbourne. “Ahí están, sobre todo camisetas más antiguas. No sé ni el cómo ni el por qué, pero aparecen de allí, y la gente te busca en redes sociales y te dice, mira, tengo esto. Y cuando vas a la ubicación pones Hong Kong”, relata Rubén Castro, entre risas.

El miedo a una posible falsificación es menor en las camisetas históricas. “Las camisetas de antes no se copiaban, prácticamente. Y son camisetas que si no las tenían los jugadores no salían a la venta, siquiera. Entonces es muy fácil ver la originalidad de una camiseta. Ahora, las nuevas o de una época así un poco más de hace cinco años para acá, pues las réplicas cada vez son mayores. Pero de un equipo como el Córdoba CF pocas veces han replicado algo”, explica el coleccionista cordobés.

No deja de llamar la atención y es una demostración de la dificultad del mundo del coleccionismo que alguien como Rubén Castro, con más de 250 camisetas en blanco y verde en su haber no tenga una más que representativa, una vestimenta que es más que icónica: la del ascenso de Cartagena en 1999. “Paco Cobos dejó en la exposición la de Cartagena, la del ascenso en Cartagena. Esa tengo yo a la espinita de no tenerla. Esa es la soñada por mí desde hace muchísimo tiempo. Así que si se despista Paco me la llevo yo”, responde entre risas sobre una de las vestimentas que le faltan para completar su colección.

Una colección que, además de las camisetas de Rubén Castro, Paco Cobos y Sergio Lunar tendrá también “varios marcos de fotos de lo que se pudo recuperar del museo que tenía el Litri, que fue desalojado prácticamente de allí. Y trofeos. Va a haber cuatro trofeos. Digamos los más representativos, los de Segunda Federación, el trofeo de Copa Federación, la Liga, el Campeonato de Liga, un Ciudad de los Califas y uno de los de Montilla.

“Bienvenidos a la historia del Córdoba CF” es un modesto, pero profundamente sentido paso hacia el museo del Córdoba CF que debe llegar en un futuro no muy lejano. Como ensayo merecerá la pena a sus visitantes y ha sido realidad, entre otros, gracias a las aportaciones de tres cordobesistas que emplean no sólo su tiempo en sus pasiones: el coleccionismo y el Córdoba CF.

