Albarrán y la eliminatoria con el Barça Atlétic: "El que cometa menos errores será el que consiga ascender"

Momento clave, tiempos de reflexión. El Córdoba CF danza entre buenas sensaciones y un ambiente casi idílico en la recta final de su llegada al primer pleito de los dos programados en la final del ascenso a Segunda División. Antesala de un objetivo más que manido en la parroquia blanquiverde en la que, al paso de las fechas, algunos de sus protagonistas también han aprovechado para manifestar sus impresiones. Con vistas al cruce de este domingo ante el Barcelona Atlètic en el Johan Cruyff (20.00 horas, FEF TV y Canal Sur), el correspondiente a la ida, lo ha hecho Carlos Albarrán, recalcando la importancia de los «momentos» y el valor de no cometer «errores». «Hay que estar concentrados los 180 minutos, los dos partidos, no cometer errores. El que cometa menos errores será el que consiga ascender», señaló el propio lateral, incidiendo en la ausencia total de «favoritos» en cualquier eliminatoria de dicha índole.

Enchufados y concienciados

«El equipo está trabajando con ganas de que llegue ya, preparando el partido, para llegar de la mejor manera y poder conseguir la victoria”, siguió relatando el catalán, al igual que repasando el importante revulsivo de moral y confianza recibido en el vestuario tras el pasado triunfo en el careo ante la Ponferradina: “Ha demostrado que está preparado para este tipo de partidos, y con la confianza que nos ha dado la victoria del otro día aquí en casa, con nuestra afición, el poder pasar de ronda», afirmó.

En lo relativo al cruce que espera, eso sí, mandó un mensaje cauto. No se fía el ex del Algeciras del filial azulgrana, al que coloca en el mismo escalón de dificultad que los bercianos e incluso cualquier otro ponente enmarcado en la fase de ascenso a Segunda División: «Va a ser un partido complicado, como estos dos que hemos tenido contra la Ponferradina. En play off todos son complicados, en los que tienes momentos buenos y el rival también. Tienes que aprovechar cuando estás bien, intentar materializar las ocasiones que tengas, meter gol, y luego intentar no recibir, mantener la portería a cero, que en este partido es muy importante», zanjó.