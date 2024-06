El Córdoba CF dice adiós a Leiva y hola a José Antonio Martínez

El Córdoba CF volvió este miércoles al trabajo con una sesión de entrenamiento celebrada en la Ciudad Deportiva, en donde estaban citados a las 10.30 los jugadores blanquiverdes. Se trataba de la primera sesión semanal preparatoria del encuentro de ida de la final por el ascenso contra el Barcelona Atlétic, en la que Iván Ania tenía a todos los jugadores disponibles. Era llamativo comprobar cómo a eso de las 9.20 de la mañana llegaban los futbolistas blanquiverdes a un El Arcángel atestado de aficionados desde las 6 de la mañana, a los que saludaban y con los que se hacían fotos antes de dejar sus coches en el aparcamiento del estadio municipal.

Sanción a Álvaro Leiva

Ya en la Ciudad Deportiva, el buen ambiente era más que evidente en el plantel de un Iván Ania que, a pesar de tener la enfermería vacía no podrá contar con uno de sus jugadores. Como se temía, Álvaro Leiva fue sancionado por el Juez Único de Competiciones No Profesionales de la RFEF con dos encuentros, por lo que la temporada para el extremo algecireño ha tocado a su fin. La expulsión provocada por Yuri de Souza en la vuelta de la semifinal por el ascenso en El Arcángel y por la que el propio Leiva pidió perdón en sus redes sociales, ha finalizado con esos dos partidos de sanción, por lo que sólo podrá apoyar a sus compañeros desde fuera en la ida y en la vuelta contra el filial azulgrana.

Simo saluda a un aficionado que guarda cola en El Arcángel, ayer, antes del entrenamiento del Córdoba CF. / A.J. GONZÁLEZ

Pero Iván Ania tuvo una noticia agradable. La evolución de José Antonio Martínez es evidente. El onubense ya estuvo en el banquillo en el encuentro de vuelta de la semifinal contra la Ponferradina, pero poco a poco va tomando mayor seguridad en su propio estado físico, por lo que si ya el pasado domingo era factible que entrara en lucha por un puesto en el once con Matías Barboza, para el encuentro del próximo domingo en el Johan Cruyff, José Antonio Martínez es un serio candidato a ser pareja de Adrián Lapeña en el eje de la zaga.

Mejoría física de Martínez

No sería nada extraño. Cuando José Antonio Martínez se ha sentido plenamente seguro de sus condiciones físicas, el técnico asturiano no ha dudado y lo ha includo en el once titular del equipo blanquiverde durante la Liga regular. Con él, además, ganaría en experiencia y en salida de balón para la ida de la final por el ascenso ante el Barcelona Atlétic.

El buen ambiente que se vive en el Córdoba CF se evidenció en el entrenamiento de este miércoles. / A.J. GONZÁLEZ

En todo caso, aún restan tres entrenamientos más. Después del último, en El Arcángel, el próximo sábado, la expedición blanquiverde deberá estar en la estación del AVE en torno a las 16.30 horas del próximo sábado para emprender viaje directo hasta Barcelona. Al día siguiente espera el equipo de Rafa Márquez.

