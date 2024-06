La locura por el ascenso del Córdoba CF: guardan cola en taquillas antes de saber los horarios

El Córdoba CF está desatando la locura entre sus aficionados en la recta final de esta temporada 2023-24. La fan zone instalada en las inmediaciones de El Arcángel fue un éxito absoluto, y el club mostró su satisfacción por la concentración de seguidores en El Arenal y por el recibimiento que se realizó al conjunto blanquiverde antes de disputarse el encuentro de vuelta de la semifinal contra la Ponferradina, este domingo.

Un día inolvidable

El mosaico añadió una nota más que vistosa a una jornada que se presumía grande y la presencia de Dragisa Gudelj en la previa y al final del encuentro puso la nota sentimental a una temporada que no ha sido nada fácil para el Córdoba CF. La presencia del central serbio en el palco y luego en la grada de fondo sur no hacía sino corroborar que el conjunto blanquiverde tuvo que sortear diferentes impedimentos y problemas para remontar en la clasificación para meterse en la lucha final por el ascenso y la imagen del capitán era el ejemplo de esos impedimentos y problemas sufridos a lo largo de la temporada.

Paco Alabanda y Noni Cebrián, en las taquillas de El Arcángel, este lunes. / MANUEL MURILLO

La victoria del Córdoba CF sobre la Ponferradina, con ese gol de penalti anotado por el capitán blanquiverde, Kike Márquez, no hizo sino confirmar la sensación que existe entre el cordobesismo que este año, después de un lustro de decepciones, sí que puede ser el del Córdoba CF, el año en el que logre regresar al fútbol profesional.

De ahí que a primera hora de la mañana del lunes muchos aficionados se preguntaran cuándo se jugaría la final contra el Barcelona Atlétic, tanto el encuentro de ida como el de vuelta. Cuando la RFEF aún no había anunciado la fecha y el horario de los dos encuentros a disputar entre el filial azulgrana y el conjunto blanquiverde, ya había dos seguidores que se habían apostado en las taquillas de El Arcángel a la espera de que estas abrieran para poner a la venta las localidades del encuentro de vuelta. Luego se supo que el de ida se disputará el 16 de junio (domingo) a las 20.00 horas en el estadio Johan Cruyff, mientras que el de vuelta se jugará en El Arcángel el 23 de junio (domingo), también a las 20.00 horas.

"A ver si han terminado la Sagrada Familia"

Pero Noni Cebrián y Paco Alabanda no querían esperar a saber el día y la hora y se fueron con sus sillas de camping a El Arcángel para ser los primeros en la cola cuando el Córdoba CF pusiera a la venta las localidades. "Estábamos aquí ya a las siete de la mañana para asegurarnos el viaje a Barcelona", comenta Noni sobre el plan que mantiene con su amigo Paco, que comenta que "al Ibiza les enviaron sólo 300 entradas, así que no sabemos cómo ni cuántas entradas llegarán aquí".

Los dos seguidores del Córdoba CF, en El Arcángel, esperando a que pongan a la venta las entradas del FC Barcelona. / MANUEL MURILLO

También está el problema del desplazamiento, pero lo es menos para Noni y Paco. "Si el Córdoba CF pone un autobús, pues iremos en autobús, pero si no, estamos penando en cogernos el coche para irnos a Barcelona, pero vamos, que ir a Barcelona vamos a ir, sí o sí", afirma categóricamente Noni, que se apareció en no pocas fotos de la afición desplazada a Ponferrada, hace poco más de una semana. "Sí, ya estuve allí en Ponferrada, porque este año sólo me perdí el viaje a la isla, al norte de África y un par de partidos más", porque "el Córdoba CF es mi pasión, es lo que voy a disfrutar de la vida. Ni fumo ni bebo y mi "novia" la tengo delante -un Dacia-".

Así, los dos cordobesistas se turnarán para ir a comer hasta que el Córdoba CF ponga a la venta las localidades para el encuentro en el Johan Cruyff, el próximo domingo (20.00 horas, Canal Sur-FEF TV). "En el club nos han dicho que no saben nada, que lo más posible es que se pongan a la venta el martes, igual a las nueve de la mañana. Pero vamos, nosotros nos vamos a quedar aquí. Viene mucha gente por aquí a preguntar, pero luego se van. Nosotros seguiremos aquí porque nos plantamos en Barcelona. Vamos a ver si ya han terminado la Sagrada Familia", finaliza Noni Cebrián entre bromas.

