Kike Márquez, capitán del Córdoba CF: "Hoy he notado a la afición de verdad"

Con un billete directo a la final de la fase de ascenso bajo el brazo y un derroche encomiable en el camino escapó el Córdoba CF de su duelo de vuelta ante la Ponferradina en El Arcángel (2-1), desenlace de un choque titánico entre históricos del que los de Iván Ania salieron menos mermados, o más acertados. Frente al Barcelona B tocará bregar en la antesala de Segunda División, todavía con una mirada en lo recién saldado ante los bercianos, sobre lo que tomar nota, y ahora también en una semana de trabajo que se antoja crucial para acercarse al gran objetivo: volver al fútbol profesional. «El vestuario está motivado, contento y con los pies en el suelo. Tenemos que estar mentalizados de que todavía nos queda un paso. Que la gente se vaya contenta a casa y nosotros, a seguir trabajando», destacó Kike Márquez, protagonista y goleador durante el encuentro, haciendo un breve balance tanto emocional como deportivo.

Personalidad y afición

El mediapunta, responsable de la pena máxima señalada en el tiempo añadido y que supuso la sentencia para la cita, afirmó haber ejecutado desde los once metros con la compañía y respaldo de toda la parroquia cordobesista: «Yo creo que el penalti lo he metido yo, lo ha metido el equipo, el cuerpo técnico y todos los que estaban en el campo. Hoy he notado a la afición de verdad. Me he acordado de una persona que me dijo antes de firmar que no me quedase con las ganas de jugar en el Córdoba CF, que era algo especial jugar aquí», señaló.

«Hay que tener personalidad para tirarlos, igual más en mi situación, que es un poco especial, por así decirlo. Creo que tengo ese carácter, es lo que me ha dicho el míster», apuntó más tarde.

Ahondando en la parcela del ambiente, precisamente, el sanluqueño también reflexionó sobre el lleno absoluto en El Arcángel: «Igual si no ha estado así durante todo el año es porque nosotros no hemos dado de comer lo suficiente, y no hablo solo de este año, están dolidos del pasado. Teníamos que ir pico y pala, cada semana, para que cuando llegase el momento clave estuvieran ahí. Simplemente ahora agradecer el apoyo de ellos», expresó orgulloso.

Los futbolistas del Córdoba CF celebran el gol de Kike Márquez en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

Una lectura ambiciosa

A la hora de analizar el cruce, por otra parte, el ex del Albacete resaltó la voluntad del equipo por zanjar la eliminatoria en los 90 minutos, aunque sin obviar la opción de una prórroga que por momentos rondó -aunque solo ligeramente- en la cabeza de los protagonistas. «Es cierto que te da ese respeto, le he dicho a Recio, antes de salir a calentar, de que no quería que llegase ese gol de la Ponfe, pero lo veía venir. Generó dudas, lo ha notado la gente. El equipo necesitaba cambios. Por suerte no ha llegado esa prórroga», aseveró. «Tienen un buen equipo, sus armas. Nos han puesto en aprietos, pero no creo que hayan sido superiores al Córdoba CF en 180 minutos», continuó.

También tuvo tiempo para repasar las armas del próximo rival, el Barcelona B, al que en apenas una semana tocará medirse en territorio catalán: «El Barsa se asocia bien, con jugadores importantes a nivel nacional e internacional, son prácticamente elegidos. Vamos a todos los campos a hacer nuestro partido, a ganar y a traer un buen resultado para casa», finalizó ambicioso.