Iván Ania y el triunfo ante la Ponferradina: "Sin estar cómodos fuimos capaces de ganar"

Y con incertidumbre, y con la dosis justa de sufrimiento, y con la chispa de picardía y el punto necesario de tensión. Tampoco le faltó acierto. Entre esas se cocinó el Córdoba CF su sufrido pase a la final por el ascenso ante la Ponferradina en El Arcángel (2-1), al que devolvió el gran ambiente con una victoria histórica para colocarse de golpe y porrazo en la antesala del regreso a Segunda División, o lo que es lo mismo, a tan solo dos partidos, que tendrán lugar ante el pujante Barcelona B -que se llevó por delante al Ibiza en la otra semifinal del cuadro-, de volver a al fútbol profesional media década después de su marcha. «Teníamos claro que iba a ser un partido complicado. Entendíamos que ellos nos iban a apretar más alto. Aunque parezca contradictorio, el gol temprano nos empeoró. Muchas veces, cuando vas 0-0 en el marcador, tienes más balón. Hoy nos faltó balón, más control del partido», expresó Iván Ania, técnico blanquiverde, después de la eliminatoria frente a los bercianos.

Sufrimiento y trabajo

Más allá del triunfo, merecido por oficio y sensaciones, al bloque cordobés le tocó bregar de lo lindo para tumbar a los de Juanfran García, frente a los que Ania acabó diferenciando varias fases de partido bien distintas: «En la primera parte lo tuvimos más, en la segunda hubo muchos momentos en los que estuvimos en nuestro campo y nos faltó fluidez. Hay una jugada clave, ese gol que le anulan a Kuki, habríamos tenido un partido más plácido. Hubo momentos en los que nos sometieron, pero el equipo resistió», afirmó. «En la primera parte hemos sido muy superiores. Es una eliminatoria de alternativas, ninguno de los dos equipos se ha impuesto totalmente. Ha habido momentos para los dos. No creo que sea lo que sucedió en el campo, ni lo que vimos todos», expresó seguidamente en alusión a las palabras de Juanfran García, preparador rival, que manifestó el presunto dominio berciano -total- tras la cita.

El nerviosismo del tramo final, lógico por contexto y circunstancias, también fue analizado por el ovetense, que aprovechó para destacar la voluntad de sus pupilos pese al intento de rebelión leonés, que llegó incluso a nivelar el pleito en el segundo acto. «Nos faltó tener el control del partido a través del balón. Somos un equipo en el que muy pocos partidos nos ganó la posesión. Fue más por la presión de ellos, mérito, que demérito nuestro. Sin estar cómodos fuimos capaces de ganar el partido, eso habla bien del equipo. Ellos venían ya sin nada que perder. La eliminatoria estaba mucho más cerca para nosotros, pero cuando te empatan te entra ese miedo, de que ese segundo gol te lleva a prórroga», indicó.

Iván Ania saluda a Juanfran García, técnico berciano, antes del encuentro. / A.J. GONZÁLEZ

Un ambiente glorioso

Como en las noches mágicas volvió a lucirse tanto después El Arcángel, lleno hasta la bandera, con la friolera de 21.245 almas en el graderío y protagonista de un ambiente sobresaliente. «El ambiente ha sido increíble, en los momentos en los que estábamos sufriendo nos ayudaron con su aliento, es de agradecer este apoyo, esperamos devolverlo con el objetivo cumplido», señaló, satisfecho y agradecido al cordobesismo por su papel en la cita.

«No estuve, es algo que no me gusta, suelo venir mucho antes. Los jugadores están citados a una hora, yo mis rutinas no las cambio. Me hubiera gustado vivirlo, sí, pero no quiero cambiar mi rutina, soy un poco supersticioso. Sé que les gustó. Es algo que te da una responsabilidad, de saber que va a estar el campo lleno. No es fácil en esta categoría verlo así. Como ayer el Málaga, es una pena que estos dos equipos estemos en esta categoría, merecemos estar como mínimo en el fútbol profesional y ojalá que lo podamos conseguir», añadió respecto al recibimiento y el clima vivido.

Iván Ania da instrucciones a sus futbolistas durante el choque en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

El Barcelona B, el último obstáculo

Con el otro lado del cuadro también resuelto, el Córdoba CF ya conoce de buena mano el nombre de su próximo y último rival en la presente fase de ascenso: el Barcelona B de Rafa Márquez. Se deshizo a base de pegada el filial blaugrana del Ibiza en los dos cruces ante los pitusos (7-4 global), por lo que llega con una carta de presentación inquietante, si bien no amedrenta un ápice a los de blanquiverde. «Ya hace tiempo que los estamos viendo, especialmente ahora en que en caso de pasar la eliminatoria nos iba a tocar. Tiene el ADN del Barcelona, total, 4-3-3, con variantes. Hay que analizar, hay que ver. Es un equipo con muy buen pie, mucho talento, gente muy dinámica. Nos va a tocar un rival muy complicado», apostilló receloso.