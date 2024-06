Córdoba CF - Ponferradina: el cordobesismo se cita en El Arcángel para su gran fiesta

Si para usted El Arcángel es su segunda casa, esta información le sonará a redundante, muy conocida, por lo que si su número de abonado del Córdoba CF está por debajo del 3.000 o 4.000, lo que sigue le aportará poco, porque a buen seguro que sigue la actualidad blanquiverde día a día. Si sufrió la catástrofe reciente ante el Betis Deportivo, si gozó con la victoria ante el Pontevedra, pese a jugar el Córdoba CF con un jugador menos o si se ha hecho más de una previa en el Lorena, El Tema o el Plaza Café, ya conoce toda la información que se desgranará a partir de ahora. Pero si es usted un visitante ocasional de El Arcángel, si en una ocasión llegó a ser abonado o si está al tanto de lo que hace o deja de hacer el Córdoba CF, pero no está encima de ello en cada momento y visitará El Arcángel hoy domingo, no estaría de más echar un ojo a lo que aquí se cuenta. Esta pretende ser una guía para aquel seguidor blanquiverde no abonado -o abonado con un número muy, muy alto- que hoy domingo vivirá, a buen seguro, una tarde inolvidable en El Arcángel. Desde aquí se intentará que esa felicidad se complemente con información para que tenga todas las herramientas disponibles para tener todo controlado.

Llegada a El Arcángel

Para empezar, el encuentro comienza a las 20.15 horas, por lo que hay que llegar a la puerta del estadio una hora antes. El fútbol no es un espectáculo escénico, no es un teatro ni un cine, a los que se puede acudir con 10 minutos de antelación y lograr alcanzar su butaca para ver la película o la obra desde el inicio. El Arcángel necesita de una maniobra que se resume en la triple A: aproximación -llegar a las cercanías del estadio-, acceso -entrar por las puertas tras pasar el control- y acomodación -localizar el asiento-. Por lo tanto, llegar una hora antes del inicio de encuentro no es un margen en absoluto exagerado.

Acceso al puente de El Arenal. / CÓRDOBA

Dispone de varias opciones para desplazarse hasta El Arcángel. Si lo hace en vehículo propio, tiene el aparcamiento del Centro Comercial El Arcángel, aunque para lograr tres horas gratis de aparcamiento debe realizar una compra de al menos seis euros. También dispone del aparcamiento de El Arenal, con un precio de un euro, aunque también limitado en cuanto a capacidad. Otra opción, también muy limitada, es la del aparcamiento en Arrabal de Saqunda, junto a Miraflores, pero posiblemente la mejor opción sea la del transporte público. Aparte del servicio de taxis (a través de Pidetaxi, 957450000 y de la parada en el C.C. El Arcángel), Aucorsa ha reforzado el servicio de sus líneas a El Arcángel para el encuentro de este domingo. Así, por un lado, los autobuses municipales disponen de cinco líneas: L1 (Levante, Fuensanta, Estadio), L2 (Miralbaida, Parque Cruz Conde, Estadio), L3 (Ciudad Jardín, Noreña, Estadio), L4 (Hipercor, Figueroa, Estadio) y L5 (Naranjo, Ollerías, Estadio). Asimismo las líneas L1 (Fátima, Tendillas), L3 (Albaida, Renfe, Fuensanta), L7 (Cañero, Ciudad Jardín, Zoco) y L14 (Fidiana, Sector Sur, Reina Sofía) serán reforzadas con paradas cercanas al estadio en sus horarios habituales.

Acceso a El Arcángel

Entre aparcamiento o llegada en transporte público, andar hasta la puerta que corresponda, guardar cola y pasar por el control de seguridad se consumen unos minutos preciosos. Si no quiere alcanzar su asiento en el minuto 20 y perderse un posible gol del Córdoba CF, haga por estar a las 19.15-19.20 muy cerca de El Arcángel o, directamente, en la puerta de entrada que corresponde. Sus nervios y sus acompañantes se lo agradecerán. No, no se aburrirá. El hilo musical de El Arcángel merece mucho la pena, verá el calentamiento de los equipos, se entretendrá también con el videomarcador y ocupará el tiempo leyendo los carteles de los más jóvenes pidiendo camisetas a sus ídolos.

Recibimiento al bus oficial del Córdoba CF en El Arcángel, en el ascenso a Primera. / CÓRDOBA

Si usted es abonado debe recordar que su carnet no funcionará en el torno, sino que es el suplemento que adquirió el que ha de pasar por el aparato lector. Ojo, no vale realizar una captura de pantalla del suplemento con el móvil. El torno sólo lee la entrada original, así que o se la lleva impresa en papel o lo hace descargándola en su teléfono ticando expresamente en «descarga móvil». No podrá entrar con bebidas o alimentos en envases de metal, vidrio, cerámica, madera o materiales similares que superen en volumen o peso más de 500 mililitros o gramos. Tampoco se puede acceder a El Arcángel con objetos voluminosos, como carritos de niños, que pueden constituir un obstáculo en caso de necesidad de evacuación.

Al no disponer El Arcángel de consignas, tampoco se permite el acceso con palos selfies, cámaras réflex, ordenadores portátiles, biberones de cristal, vasos especiales para niños metálicos o vasos de cristal. Y un detalle importante: la seguridad está autorizada a impedir la entrada a personas que estén claramente bajo los efectos de sustancias alcohólicas y/o psicotrópicas. Una vez en su asiento, se encontrará en él una cartulina -blanca o verde- que deberá alzar en el momento en el que los equipos salten al terreno de juego y se inicie el cántico del himno del Córdoba CF. En cualquier caso, siga las instrucciones de la megafonía de El Arcángel.

Previa opcional en El Arcángel

El Córdoba CF emitió el miércoles un comunicado en el que detalló las particularidades de la fan zone, que estará instalada enfrente de las taquillas de El Arcángel. Los asistentes al encuentro que así lo deseen podrán disponer de ella desde las 12.00 horas y se cerrará a las 19.15 horas. La fan zone constará de una espacio de recepción de los aficionados cordobesistas, una estructura que mirará hacia el Puente de El Arenal, una carpa de 350 metros cuadrados y una barra de 40 metros. Además de una pantalla gigante, actuaciones musicales y atracciones infantiles. También contará con un futbolín humano y diversos puntos de venta de alimentación food truck. Asimismo, contará con un videomatón 360º con pintacaras, bolera hinchable y disparos a portería. Aunque es cierto que la previsión de la Aemet señala que a primera hora de la mañana podría lloviznar ligeramente en Córdoba (un 85% de posibilidades), a partir de las 12.00 anuncia nubes y claros, con una temperatura máxima de 29 grados, ideal para el paseo y para acudir a El Arcángel.

Para los que se quedan en casa

Pero quizá no ha conseguido usted una entrada para el encuentro de este domingo. O igual ha preferido la tranquilidad del hogar, por lo que dispone de otras opciones para disfrutar de la emoción de la clasificación del Córdoba CF para la final por el ascenso a Segunda División A. Tiene dos vías televisivas para ver el encuentro. Una es de pago, FEF TV (feftv.com), por lo que lo más probable es que opte por Canal Sur Televisión, que ya emitió el encuentro de la ida, en El Toralín, y también televisará los dos de la final. Si el partido le pilla con responsabilidades laborales o de otro tipo, también dispone de dos emisoras que emiten el encuentro: Radio Córdoba-Ser (102.0 FM) y Cope (87.6 FM), ambas también con app para el móvil, mientras que Canal Sur (103.6 FM) realizará conexiones puntuales. Y, finalmente, una opción más novedosa: el canal de kick (kick.com) del periodista cordobés nachoserran0, (así como en Youtube) también transmite el encuentro. No se ven imágenes del mismo, pero sí sus comentarios e interacciones con seguidores cordobesistas.

