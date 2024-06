Iván Ania y su plan para la Ponferradina: "Lo único en lo que pensamos es en ganar el partido"

El plan marcha conforme a lo deseado, aunque queda un mundo. Un total de 90 minutos, que incluso en algunos casos podrían extenderse a los 120, son el terreno que separa al Córdoba CF de Iván Ania de poner los dos pies en la final por el ascenso a Segunda División esta temporada. Encarrilado quedó el propósito tras asaltar El Toralín por la mínima fechas atrás (0-1), aunque ahora llega una nueva prueba de fuego -que de no saldarse adecuadamente sería la última- para el aguerrido bloque blanquiverde, que este domingo se juega la vuelta y la vida en las semifinales del play off frente a la Ponferradina, en El Arcángel (20.15 horas, FEF TV y Canal Sur). «Tenemos una ventaja que nos dio el ser segundos clasificados, pero no pensamos en eso, lo único en lo que pensamos es en ganar el partido. Tenemos que salir como si fuéramos 0-0 en la eliminatoria, no pensar en la ida ni en las ventajas», expresó el preparador tras la sesión de este viernes.

Cero relajación

Aún con la renta a su favor, no se fía el asturiano del conjunto leonés, que llegará decidido a darle la vuelta a la eliminatoria desde primera hora. «Considero que está abierta y tenemos que cerrarla este domingo para poder pasar a la final. Creo que el partido va a ser largo. Habrá momentos en los que quizás sea parecido al del domingo. Depende de cómo vaya el resultado, a lo mejor tienen que modificarse cosas, por su parte o la nuestra. Llevamos una ventaja corta, de un gol, creo que los detalles van a ser fundamentales, las áreas también. Especialmente, los momentos. En todos los partidos hay momentos para un equipo, momentos para otro, el pasado fin de semana sucedió. En tu momento bueno, intentar materializar las ocasiones que tengas, y en el que te dominen, defender bien el área, no conceder», avisó, desgranando los peligros con argumentos suficientes para discutir el pleito por calidad y necesidades.

«Debemos afrontar el partido con responsabilidad y conscientes de lo que nos estamos jugando, en la medida justa de activación. Si vas demasiado, puede ser contraproducente, si vas poco, te vas corto. Estos partidos hay que saber jugarlos, jugar con las emociones. El equipo siempre ha dado la cara en este tipo de partidos, siempre ha dado el nivel, esperemos que el domingo haga lo mismo», insistió orgulloso.

Iván Ania da instrucciones a sus pupilos durante una sesión de esta semana. / CCF

Extrapolando una de las claves principales del triunfo en tierras bercianas, por otra parte, el técnico también aprovechó para resaltar la importancia de mantener la «solidez» defensiva, capital para el 0-1 en El Toralín y otra de las grandes premisas trabajadas para el cruce de vuelta: «Es fundamental, más con esa ventaja de haber sido segundos. Ellos tuvieron alguna ocasión, estuvo en una de ellas muy acertado Carlos Marín. La solidez defensiva, no conceder nada al rival, que se pueda meter en el partido o tomar ventaja, es fundamental. Somos un equipo que propone, también tenemos que ser sólidos defensivamente, el otro día lo fuimos», afirmó.

La «ilusión» de la ciudad

La parcela del ambiente, además, no fue obviada por el asturiano, que tampoco escatimó en elogios a la hora de calificar el lleno que tendrá lugar en El Arcángel durante la cita. Con una semana de antelación se colgó el cartel de «sin entradas», presentando, previsiblemente, la mejor asistencia de toda la temporada en el feudo cordobés, además de la también más elevada durante la última época: «Ahora mismo es el tema principal en la ciudad. La ilusión que se ha despertado, ya no solo por este partido, sino por la trayectoria de casi toda la segunda vuelta o la Liga... Ese momento ha llegado. Hubo una parte el otro día, en Ponferrada, ahora tenemos la segunda en Córdoba, con nuestra gente, un campo a rebosar, con un ambiente que va a jugar a favor de nosotros», agradeció, igualmente realizando un breve repaso de la amalgama de balcones, negocios, calles y establecimientos engalanados de blanquiverde en estas fechas.