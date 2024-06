Córdoba CF-Ponferradina | Una fórmula para abrir la puerta de la final del play off de ascenso

Contará con todos los ingredientes. Desde el plantel al completo disponible, la eliminatoria encarrilada, hasta una pista vestida de gala y volcada con los suyos. Bajo ese clima tendrá que cocinar una receta adecuada Iván Ania en su Córdoba CF este fin de semana, en el que recibirá a la Ponferradina en El Arcángel (domingo, 20.15 horas, FEF TV y Canal Sur) con motivo de un duelo de vuelta de semifinales de play off a Segunda División del que el técnico blanquiverde quiere escapar con un plato exquisito: la clasificación a la final por el ascenso. Encaminado va el asunto, y además tendrá una amplia gama de utensilios a disposición para armar su plan, o lo que es lo mismo, con José Antonio Martínez ya recuperado para la causa tras lesión, el ovetense volverá a tener a la plantilla al completo disponible.

Continuidad y pocos movimientos

Ahora bien, el regreso del palmerino abre ciertas dudas en torno a la configuración de la retaguardia. Si bien la portería está clara, de donde no se moverá Carlos Marín, la línea defensiva podría ser escenario para alguna que otra sorpresa. Todo apunta, no obstante, a que no se correrá riesgo alguno con el ex del Dallas FC, por lo que su entrada en la titularidad se antoja poco plausible. Más lógica sería la continuidad de Matías Barboza, con la posibilidad de alinear posteriormente al onubense conforme avance el encuentro. En lo demás surgen pocas incógnitas. José Calderón, zanjadas sus molestias e incluso en el once inicial en El Toralín, volverá a partir desde primera hora, en compañía de Adrián Lapeña en el eje y de un Carlos Albarrán que sigue atravesando un estado de forma excelso.

También se espera poca agitación en la medular. Parece haber quedado comprobado que el mediocampo de garantías de Iván Ania siempre tiene dos piezas fijas alineadas: Diarra e Isma Ruiz. Ya se deshizo en alabanzas a ambos futbolistas el propio técnico tras el cruce en Ponferrada, por lo que la estancia de ambos en la titularidad está asegurada. En detrimento quedará un Álex Sala también notablemente destacado en sus intervenciones, aunque un escalón por debajo a la hora de aportar el equilibrio que la dupla conformada por el maliense y el granadino vienen dando a la sala de máquinas cordobesa durante los últimos compromisos.

Isma Ruiz conduce el esférico bajo la presión de Recio y Adilson en un entrenamiento. / CCF

Después, en la mediapunta, todo indica que volverá a verse a Kuki Zalazar en la partida. Juega más y mejor el Córdoba CF cada vez que el uruguayo está en pista, que a base de tantos o asistencias ha conseguido echarse buena parte de la ofensiva blanquiverde desde su irrupción hace meses. Un total de cuatro dianas y otros seis pases de gol figuran en su expediente, también para colocarlo, actualmente, un escalón por encima de Kike Márquez, que ha pasado a ser un revulsivo habitual en las rotaciones de los tramos finales de cada partido. Los buenos minutos del sanluqueño en El Toralín, eso sí, podrían abrirle ciertas oportunidades.

Apuesta en la delantera

Tampoco se auguran grandes cambios en la parcela atacante. El perfil zurdo seguirá siendo propiedad absoluta de Adilson Mendes, al igual que el derecho de Christian Carracedo, que a lo largo de la semana incluso ha aprovechado para lanzar algún que otro reclamo a la afición, a la que quiere enchufada de cara a la cita del domingo. También se intuye una nueva titularidad de Antonio Casas, que dejó un importante derroche en la visita al feudo blanquiazul y podría dejar nuevamente a Alberto Toril como opción en la recámara para explotar una vez corra el reloj del enfrentamiento.

A la espera de otra ocasión para reivindicarse, igualmente, se encontrarán tanto Simo Bouzaidi como Álvaro Leiva. No acaba de dar con la tecla el de Olot en esta fase de la temporada, mientras que el algecireño, que cada vez disfruta de más minutos, comienza a dejar patentes múltiples muestras de calidad, desparpajo y atrevimiento cuando salta al verde.

Álvaro Leiva protege la posesión ante Carlos García en una sesión de trabajo. / CCF

Suscríbete para seguir leyendo