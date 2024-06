Carracedo y su llamada a El Arcángel: "Queremos 21.000 aficionados, no 21.000 espectadores"

Una voz autorizada en clave blanquiverde. De mantener la filosofía intacta a dar una nueva alegría al respetable no se desmarcó el discurso de Christian Carracedo, futbolista del Córdoba CF, en la antesala del cruce de vuelta de la semifinal de play off a Segunda División frente a la Ponferradina, que tendrá lugar este domingo en El Arcángel (20.15 horas, FEF TV y Canal Sur). «Hemos vivido grandes ambientes este año, pero se respira algo diferente en la ciudad. Queremos 21.000 aficionados, no 21.000 espectadores, para que esto nos ayude a conseguir el objetivo», expresó el atacante, demandando un paso adelante del respetable califal para garantizar el respaldo a la empresa de los de Iván Ania en esta fase de ascenso.

Normalidad y tensión

Más allá de mantener las líneas habituales de trabajo en la plantilla, con los lógicos ajustes que un play off implica, el hospitalense aprovechó para manifestar la «concentración» del vestuario, que no se fía del cuadro berciano pese al buen resultado de la ida: «Es una semana como todas las que llevamos, pero con connotaciones diferentes. Es un partido eliminatorio, pero estamos afrontándolo como todo el año y estamos seguros de que va a salir bien», afirmó. «Sabemos que es una eliminatoria, que está igualada. A pesar de que ahora mismo llevamos ese gol a favor, sabemos cómo es el fútbol, cómo son los play offs, que en cualquier momento pueden cambiar. Estamos totalmente concentrados, de saber que no podemos equivocarnos ni dar lugar a la relajación», apuntó seguidamente.

La versión que ofrecerá la Ponferradina en tierras cordobesas, precisamente, es una de las incógnitas sobre la mesa cordobesista. «Tienen un estilo de fútbol muy determinado, pero pienso que, con el resultado que hay ahora mismo, deberán arriesgar un poco más. No creo que se vuelvan locos desde un principio, pero en algún momento del partido sí deberán arriesgar más para intentar igualar la eliminatoria», avisó Carracedo, dibujando alguno de los posibles escenarios que espera durante el encuentro.

También tuvo espacio para analizar la parcela individual, desvelando que atraviesa un momento dulce en el Córdoba CF, tanto a nivel deportivo como emocional y social: «Estoy super contento, con la confianza del míster, de los compañeros, del club, de la afición… Disfrutando de cada partido e intentando dar lo mejor de mí para ayudar al equipo para conseguir el objetivo», apostilló ambicioso.