Clavería, jugador de la Ponferradina: «Para mí es una situación preciosa levantar aquello con su estadio lleno»

Pablo Clavería, centrocampista de la Ponferradina, que visitará al Córdoba CF el próximo domingo en el encuentro de vuelta de la semifinal por el ascenso a Segunda División A, compareció en la sala de prensa de El Toralín este miércoles para hablar de la eliminatoria contra el conjunto blanquiverde y cómo se le ha puesto cuesta arriba al berciano tras la victoria del equipo de Iván Ania, el pasado domingo, con gol de Carlos Albarrán.

"Ganas del domingo"

"La resaca postpartido se ha pasado un poco y ya en estos dos últimos meses creo que el equipo se ha comportado como un verdadero equipo, una verdadera familia. Han sido meses que han tenido sus momentos complicados. Hemos llegado al play off, que era el objetivo que teníamos marcado", reconoció el jugador blanquiazul, que comentaba que "ahora parece que se ha puesto un poco más cuesta arriba, pero viniendo con la fuerza que venimos de estos últimos meses, superando los obstáculos que hemos superado, la verdad que, viendo además el entreno de hoy, el partido del otro día, las sensaciones, la verdad que estamos tranquilos y con muchas ganas del domingo".

Pablo Clavería disputa un balón a Álvaro Leiva, en el encuentro del pasado domingo. / MANUEL MURILLO

El centrocampista de la Ponferradina dio varias razones para seguir peleando la eliminatoria y también advirtió de que "esto, más allá del fútbol y más allá de un trabajo u otro trabajo, va de la vida y creo que la ilusión es lo único que no podemos perder y la ilusión tras el trabajo que llevamos haciendo diez meses. Lo segundo, las sensaciones que se vieron el otro día, creo que si somos positivos, el equipo peleó de tú a tú el play off y como partido de play off fue por detalles. Lo tercero, la unión que hemos hecho este año ahí dentro y fuera. Y lo cuarto, porque la carrera de muchos de nosotros que hemos venido a este proyecto ha sido con una misión". Por lo tanto, Clavería explicó que "cada uno de los que estamos ahí dentro es nuestro objetivo, es nuestra ilusión, hemos venido aquí con esa ilusión, no solo nosotros, también nuestras familias, entonces creo que son cuatro puntos que son a tener muy en cuenta".

El partido en El Arcángel

El futbolista formado en el Rayo Vallecano también habló del encuentro de vuelta, del tipo de partido que se espera ante el Córdoba CF, en El Arcángel. "Espero un partido similar. Al final, el otro día creo que fue un partido, como te he dicho antes, de tú a tú. Es verdad que nosotros no acertamos, ellos sí, pero espero un partido igual, de mucha tensión, de detalles, dos equipos que creo que vamos a estar bien plantados", vaticinó, por lo que cree que él y sus compañeros deben "ser conscientes del marcador que llevamos de la ida, pero creo que eso tampoco nos puede hacer perder la calma. Al final son 90 minutos, tenemos que ganar ese partido si somos capaces con más ventaja, mejor que mejor, pero tenemos que plantearlo así para tampoco perder la calma".

Clavería disputa un balón con un atacante del Córdoba CF, el domingo. / MANUEL MURILLO

Prosiguió Clavería hablando del encuentro en El Arcángel. "Al final es un partido play off, llevas toda la temporada, llevas muchos minutos y creo que es muy importante el saber jugar con los tiempos del partido, tanto de inicio, minutos finales, esas situaciones que en los partidos todos los equipos tienen de pasarlo peor, otros momentos que estás mejor en el partido. Creo que tenemos que ser un equipo que sea maduro. Creo que el otro día lo fuimos, nos faltó un poco más de acierto, pero creo que en esa línea vamos bien encaminados para darle la vuelta".

Tras hablar de los problemas de gol que tiene la Ponferradina ("creo que es una situación de todos, más que de gente de arriba, pero al final son también momentos durante la temporada", indicó), Clavería también abordó el pesimismo que se vive en Ponferrada tras la derrota ante el Córdoba CF, el pasado domingo. "Creo que nosotros ahí dentro también nos abstraemos un poco de eso, siempre al final intentas quedarte con lo positivo. ¿Que hay gente que lo ve más oscuro? Bueno, es verdad que el resultado de la ida te puede hacer pensar en eso, pero como te he dicho antes, nuestra ilusión es muy grande y yo creo que la ilusión de la gente tiene que ser esa. Si no, ¿qué quieres que te diga? Es lo que hay. Llevamos un resultado corto, ha salido cuesta abajo, pero es que si no tenemos ilusión en ir allí y levantar aquello con su estadio lleno al que no le guste esa situación, para mí es una situación preciosa. Y si la gente no confía, más motivos nos darán para ir allí, con todo el que confíe, como pasó el otro día, que el campo nos apoyó mucho, y darle la vuelta al resultado".

Finalmente, Pablo Clavería descartó que ningún jugador de la Ponferradina esté pensando ya en las vacaciones. "Yo creo que el que esté pensando ahora mismo en eso, creo que se está equivocando mucho. Yo ahí no he visto, ahí dentro no he visto a nadie pensando en eso, me sorprendería mucho. No creo que haya nadie pensando en eso ahora mismo, porque como te he dicho, nos estamos jugando mucho, tanto el club como nosotros individualmente. Entonces, no creo que nadie esté en esa situación", zanjó el centrocampista berciano.

