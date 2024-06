Casas: "A día de hoy sólo hay que mirar el Córdoba CF – Ponferradina"

Después del primer entrenamiento semanal del Córdoba CF, preparatorio para el encuentro de vuelta de la semifinal por el ascenso a Segunda División contra la Ponferradina, que se disputará el próximo domingo (20.15 horas, Canal Sur-FEF TV), Antonio Casas compareció en sala de prensa para transmitir las sensaciones suyas y del plantel blanquiverde después de la victoria cosechada el pasado domingo, en El Toralín (0-1).

"Sigue estando al 50-50"

Para el de La Rambla, la eliminatoria sigue equilibrada. “Yo creo que el porcentaje sigue estando 50-50. Aquí nos vamos a encontrar un equipo muy duro, un partido que será muy difícil, pero bueno, desde hoy ya empezamos a trabajarlo y a pensar en pasar la eliminatoria y a por la final”.

Casas y Albarrán, segundos antes del gol anotado por el carrilero derecho blanquiverde en El Toralín, el pasado domingo. / MANUEL MURILLO

Con dos equipos que ya se conocen bien y que han disputado un encuentro hace pocos días, Casas comentó el partido de vuelta se prepara “prácticamente como el de ida. Es verdad que ellos tienen ese condicionante de tener que venir a por nosotros por el hecho de venir perdiendo la eliminatoria y también por el hecho de que nos hemos metido en un partido por el hecho de que –ellos- vienen perdiendo la eliminatoria”, reconoció el rambleño, pero también se estudia en estos días “esos aspectos y las posibles alineaciones que puedan traer ellos aquí. Pero bueno, yo creo que el partido, la dinámica en la que estamos, viene siendo la misma y los objetivos pues los sabemos todos cuáles son”.

También se le reseñó a Casas que el tono físico que dio el Córdoba CF, el pasado domingo en El Toralín, estaba un punto por encima que el que mostró el equipo de Iván Ania en las últimas jornadas de Liga regular. “Bueno, yo creo que también puede afectar el factor play off y lo que nos estamos jugando. Es un partido muy importante donde la adrenalina es máxima y yo creo que en ese tipo de partidos no hace falta ni motivación para jugar al 200%”, comentó el pichichi cordobesista sobre el alto rendimiento físico mostrado por el conjunto blanquiverde en el campo berciano.

Tampoco quiso Antonio Casas transmitir palabras de excesiva confianza o de dar nada por hecho, porque “resultados peores habríamos visto seguramente en otras eliminatorias, por lo que nosotros tenemos que preparar el partido como el de ida, salir a ganar, como siempre hemos hecho durante la temporada regular y, por supuesto, conseguir ese pase a la final. El mensaje sigue siendo el mismo. El equipo está tranquilo, tiene muchas ganas, mucha ilusión y vamos el domingo a volver a ganar y a conseguir ese pase”, avisó el delantero blanquiverde.

Lucha con los centrales bercianos

También se le recordó a Antonio Casas la pelea que mantuvo con los centrales blanquiazules en la ida, Sibille y Andújar, y cómo el árbitro dejó sin señalar algunas faltas. ”Sí, bueno, pero al final el árbitro también tendrá su mariposilla en el estómago. También está nervioso. Puede también equivocarse, como todo el mundo. Pero bueno, tampoco hay que echarle más cuenta. Fueron jugadas aisladas y bueno, no hay que pensar en eso. A seguir y no hay más”, zanjó el rambleño.

López Jiménez le muestra la amarilla a Casas en El Toralín, el pasado domingo. / MANUEL MURILLO

Finalmente, Antonio Casas también tuvo palabras para la afición y para el gran ambiente que se vivirá el domingo en El Arcángel, con un lleno hasta la bandera. “Vivir esto en esta ciudad es un privilegio. Aquí la gente se lo está tomando como una fiesta. Pasar por Córdoba y vivir es una ilusión. Una ilusión, eso no está pagado. En el pueblo, pues, amigos, familia, vecinos. Todo el mundo que te ve, te anima, te apoya. El alcalde, el Ayuntamiento me lo han puesto con su bandera, con sus cosas... El Córdoba CF, eso es que no está pagado”, reconoció.

Pese a la sugerencia de mirar hacia la otra semifinal del cuadro, que enfrenta al Ibiza con el Barcelona Atlétic con ventaja para el filial azulgrana, Antonio Casas se negó a comentar nada. “Yo te diría que no hay ni que mirarlo, porque al final, si no pasas tu eliminatoria, da igual lo que mire, porque estamos el lunes en nuestra casa. Hay que mirar domingo: a ganar y una vez que se pase la eliminatoria ya veremos el partido del Barça y el Ibiza y ya analizaremos el posible rival. Pero a fecha de hoy lo que hay que mirar es Córdoba-Ponferradina, el domingo a las 8 y cuarto de la tarde”.

Suscríbete para seguir leyendo