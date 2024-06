El Barça Atlétic apunta a la final por el ascenso ante el Córdoba CF

En caso de pasar a la final por el ascenso, el rival más probable del Córdoba CF sería el Barcelona Atlétic, que en el encuentro de ida de su semifinal ante el Ibiza se impuso por 1-2 al equipo entrenado por Onésimo Sánchez, que posiblemente mereció algo más.

Le quieren Las Palmas y Oviedo

Pero en el Barcelona Atlético se habla más de su técnico que de la eliminatoria. Márquez explicó, después de la victoria en Ibiza, que le gustaría seguir en el Barça Atlétic pero la UD Las Palmas y el Real Oviedo piensan en él como una opción real para sus banquillos, según informó Sport, diario que pertenece a Prensa Ibérica.

Rafa Márquez saluda a Xavi Hernández en un entreno del Barça, la pasada temporada. / FC BARCELONA

El triunfo del domingo en Can Misses por parte del filial culé reafirma el buen trabajo de Rafa Márquez. En su primera temporada como técnico del segundo equipo blaugrana el mexicano ya disputó la promoción de ascenso, la pasada campaña, y en el actual curso lo volverá a intentar. En la prensa barcelonesa se informa de que en el club blaugrana están muy satisfechos con la labor del mexicano y el hecho de que fuera una opción para relevar en el primer equipo a Xavi Hernández denota la valoración que se tiene de él en el club.

Carrión, en las quinielas

Además, con la marcha de García Pimienta al Sevilla, la UD Las Palmas busca nuevo entrenador y según apunta Ser Deportivos Las Palmas, Rafa Márquez sería un candidato serio. La opción de repetir la fórmula García Pimienta está bien vista en el conjunto insular. Otro de los candidatos al banquillo del conjunto amarillo es el ex del Córdoba CF Luis Carrión. El que fuera segundo del Chapi Ferrer en el ascenso a Primera del 2014 y después primer técnico relevando a Oltra está inmerso en el play off de ascenso a Primera con el Oviedo. Si logra el ascenso con los ovetenses, todo hace pensar que seguiría en Asturias pero si no es así, su destino podría ser la UD Las Palmas.

Luis Carrión, en la banda de El Arcángel, en su etapa como entrenador del Córdoba CF. / CÓRDOBA

En este caso, y según Relevo, el Oviedo ha pensado en Rafa Márquez como el mejor entrenador para suplir a Luis Carrión. El Oviedo pertenece al mexicano Grupo Pachuca, lo que facilitaría la llegada de Rafa Márquez al Tartiere, la próxima temporada.

En todo caso, la situación de este Barcelona Atlétic con Rafa Márquez, su técnico, recuerda en cierta medida a lo ocurrido en junio del 2014. Entonces, el Córdoba CF se enfrentaba, también en una semifinal por el ascenso (a Primera) a un Real Murcia en donde Julio Velázquez estaba en todas las quinielas para diversos equipos. Apenas 48 horas antes del primer encuentro contra el Córdoba CF se debatía en Murcia dónde entrenaría Velázquez la siguiente temporada. Finalmente, el entonces técnico grana firmó por el Real Betis, del que fue luego destituido en mitad de la temporada, y el Real Murcia quedó apeado de la pelea por el ascenso con aquel inolvidable encuentro de vuelta en la Nueva Condomina.

