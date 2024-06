El Córdoba CF sólo encajó dos goles en sus 10 últimos partidos en El Arcángel

El Córdoba CF disfrutaba este martes de su jornada semanal de descanso tras la cual comenzará a preparar el encuentro de vuelta de la semifinal por el ascenso a Segunda División A, que le enfrentará el próximo domingo, a las 20.15 horas en El Arcángel (Canal Sur-FEF TV), a una Ponferradina que se vio superada en El Toralín por el conjunto blanquiverde, que avanzó mucho en la eliminatoria con el gol de Carlos Albarrán, que además del triunfo, dejó confirmados varios datos expuestos por el grupo de Iván Ania a lo largo de la temporada.

Uno de ellos tiene que ver con los goles encajados. Si a este Córdoba CF le valía, de inicio, con lograr el ascenso a base de empates -cuatro igualadas le catapultan a Segunda División A-, en El Toralín confirmó que hizo parte de sus tareas no recibiendo ningún gol. Defensivamente, el conjunto blanquiverde trabajó de forma notable, con especial mención a los partidos de Isma Ruiz y Carlos Albarrán, y en 90 minutos, la Ponferradina apenas tuvo dos ocasiones. Una, en la última jugada de la primera parte, con fallo de Borja Valle en el área pequeña, y la otra, en la segunda parte, en la que un disparo de Ale Díez desde la frontal del área se encontró con una gran respuesta de Carlos Marín.

Carlos Marín, sobresaliente

El portero blanquiverde está protagonizando una gran temporada bajo los palos de la portería del Córdoba CF y después del 1-0 al Algeciras que cerraba la Liga regular, iniciaba las eliminatorias de ascenso con una nueva portería a cero en el campo berciano. La del domingo ante la Ponferradina fue la portería a cero número 18 de la temporada en 37 encuentros jugados por Carlos Marín, lo que deja bien a las claras no sólo el buen trabajo -por solidario- defensivo blanquiverde, sino también el nivel del arquero cordobesista. Tiene mayor mérito si se recuerda que la primera portería a cero para el Córdoba CF no llegó hasta la quinta jornada de Liga, en Alcoy (0-1), pero no encajar gol en más de la mitad de los encuentros disputados deja el dato a nivel de pocos elegidos. Carlos Marín mantuvo su portería a cero como visitante en Alcoy, en Melilla, en el Estadi Balear, en Linares, en Valdebebas y en Alicante, ante el Intercity, mientras que en El Arcángel se quedaron sin marcar el Recreativo Granada, el Recreativo de Huelva, el Antequera, el Castellón, el Intercity, el Murcia, el Melilla, el Atlético Baleares, el San Fernando, el Málaga, el Atlético Sanluqueño y, como se ha citado, el Algeciras, partido en el que cubrió la portería Lluis Tarrés.

Carlos Marín y Lluis Tarrés, en un entrenamiento en El Arcángel, la pasada semana. / A.J. GONZÁLEZ

Por lo tanto, en caso de que el próximo domingo, en el encuentro de vuelta de la semifinal por el ascenso, Carlos Marín logre dejar de nuevo a cero su portería, esta sería la número 19 en 38 encuentros jugados, alcanzando el 50% de sus actuaciones sin encajar un solo gol. Un dato impresionante.

El almeriense se ha asentado bajo el arco blanquiverde de una forma más que natural y el domingo jugó su encuentro número 97 como cordobesista, y ya en marzo entró en el top 10 de porteros en la historia del Córdoba CF con más partidos, superado por Molina (257), Luna Toledano (177), Avelino Viña (168), Jáuregui (140), Benegas (138), García Fernández (137) y Alberto García (117), superando a Leiva (95) y Raúl Navas (93).

Llega la Ponferradina a El Arcángel

Es muy posible que el almeriense llegue a ese récord del 50% de sus actuaciones con la portería a cero si se atienden a los números de califales y bercianos en la temporada regular. El Córdoba CF sólo encajó gol en dos de sus últimas diez comparecencias en el coliseo ribereño, es decir, en toda la segunda vuelta. Dejó sin anotar al Intercity, al Murcia, al Melilla, al Atlético Baleares, al San Fernando, al Málaga, al Atlético Sanluqueño y al Algeciras y sólo permitió un gol al Atlético de Madrid B, que salió goleado (4-1) y al Alcoyano, que le valió para llevarse los tres puntos (0-1), aunque ese resultado no le valdría a la Ponferradina para pasar a la final.

Un momento del encuentro entre el Córdoba CF y la Ponferradina, el domingo en El Toralín. / MANUEL MURILLO

Por su parte, la Ponferradina no se ha mostrado como un gran goleador cuando viaja lejos de El Toralín, aunque sí como un equipo temible como visitante, ya que terminó la Liga regular como el tercer mejor equipo fuera de casa. Al equipo blanquiazul sólo le superaron el Deportivo (38 puntos) y el Barcelona Atlétic (32) como mejores equipos visitantes, justo por encima de los 31 puntos sumados por los de El Toralín, que necesitaban pocos goles para puntuar. En sus 10 últimos partidos como visitante, la Ponferradina hizo cuatro goles: en su visita al filial del Osasuna (0-1), en Fuenlabrada (2-1), en Majadahonda (0-1) y en Cornellá (0-1). Pero ninguno de esos resultados le clasificaría para la final, pese a la victoria. Sólo en una ocasión ganó 0-3, en Logroño, en otra ocasión ganó 0-2, en Teruel y, finalmente, en otro partido anotó dos goles como visitante, en Zubieta, ante la Real B (1-2). Sólo en esos tres encuentros como visitante hizo más de un gol de los 19 en los que viajó lejos de El Toralín, por lo que la Ponferradina, un equipo eminentemente defensivo, no tendrá fácil anotar en El Arcángel, y aún menos, marcar más de un gol. Sobre todo, teniendo en cuenta también los números del Córdoba CF en casa que, además, fue el único equipo de los ocho inmersos en la fase de ascenso que dejó su portería a cero en el primer encuentro de las eliminatorias.

