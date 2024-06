Iván Ania y el triunfo en El Toralín: "Esto nos tiene que dar confianza, pero no relajación"

Le costó lo suyo, tuvo que fajarse y ceñirse hasta lo enrevesado, aunque el resultado fue el deseado: un triunfo y la eliminatoria a favor para la vuelta. Escapó con buenas sensaciones y mejor resultado el Córdoba CF de su visita a El Toralín ante la Ponferradina (0-1) en el duelo de ida de las semifinales de play off por el ascenso a Segunda División, dentro de un pleito repleto de matices y en el que la voluntad blanquiverde, así como la fuerza en los «detalles» de los de Iván Ania, echaron el cerrojo por la mínima. «La eliminatoria está abierta porque es un marcador corto y sabemos que los detalles pueden ser definitivos y en cualquier acción te pueden meter un gol. Máxima concentración, máxima disciplina y sobre todo máxima confianza. Esto nos tiene que dar confianza, pero no relajación», señaló el propio preparador, llamando a la cautela, una vez concluida la cita.

La receta cordobesista

Ya lo avanzó en la previa y se confirmó sobre el verde: un choque de fase de ascenso, en ocasiones, se asemeja más a una partida de ajedrez que a un encuentro de fútbol. Por un único tanto y exigiendo cada gota de talento tuvo que resolverse el cruce en tierras bercianas, en el que el técnico diferencia dos mitades realmente «tácticas». «El final no ha sido tanto así, pero ha sido un partido muy táctico, sobre todo en la primera parte. Nosotros intentábamos encontrar al pivote fijando con los interiores a sus mediocentros. Tuvimos un buen inicio de meta y un buen inicio de juego. Tuvimos paciencia para darle vueltas, para desgastarlos en la presión. Nos faltó lo último. Tuvimos una ocasión clara, dos o tres llegadas que no terminaron en materializarse, pero estábamos dando sensación de peligro», afirmó.

Para amarrar un electrónico tan beneficioso, en esa línea, Iván Ania destacó el buen hacer defensivo de sus pupilos, resaltando la solidez como principal clave para haberse llevado el pulso, pese al sufrimiento en ciertos tramos: «Los balones directos nos hicieron dos situaciones de peligro. En la segunda parte, fuimos capaces de hacer el gol a balón parado, de dar secuencias largas de pases. Ellos ya saltaban mucho más agresivos, ahí tuvimos alguna pérdida en inicio que nos generó un poco de dudas. Quizás en los últimos minutos nos faltó tener un poco más el balón, dar secuencias más largas que nos dieran tranquilidad, pero creo que fuimos capaces de estar juntos, de ser un equipo sólido y conceder muy poco», continuó satisfecho.

Iván Ania da indicaciones a sus jugadores durante el encuentro entre la Ponferradina y el Córdoba CF. / MANUEL MURILLO

«Es importantísimo esa portería cero y esa solidez. Cuando eres superior tienes que ser capaz de aprovechar para hacer el gol y cuando está el partido igualado, momentos en los que seas inferior, intentar sufrir lo menos posible y estar junto, no estar muy largo y no generar espacio entre líneas. Creo que en ese sentido la segunda parte lo hicimos muy bien. Es importantísimo ser sólidos defensivamente y más en la situación nuestra, en la que sabemos que no solo la victoria nos clasifica, sino que también el empate nos puede llevar a pasar la eliminatoria», añadió más tarde.

Calma y esfuerzos

Mantener los pies en la tierra pese a la lógica euforia del primer resultado, por otra parte, fue una de las grandes obsesiones del técnico blanquiverde en sus palabras tras el encuentro, depositando especial valor a la cosecha en El Toralín, aunque sin quitar el foco de la dificultad que espera del resto de la eliminatoria, así como la que ha acabado entrañando la ida: «Era una de las premisas al venir aquí, no desesperarse y darnos cuenta de que el partido iba a ser largo. Ahora hemos hecho la primera parte, nos queda la segunda parte. Importantísimo la portería cero, es fundamental, pero la eliminatoria está abierta», insistió. «El partido fue de alternativas, momentos para ellos, momentos para nosotros, momentos en los que nosotros nos sentimos cómodos, momentos en los que ellos también se sintieron cómodos», apuntó seguidamente.

«Los dos equipos tenemos buen nivel, esto se decide por detalles. Sabemos que llevamos una ventaja, pero ni mucho menos eso nos tiene que dar confianza ni pensar que todo está hecho. Tenemos que salir como si hubiésemos empatado a cero. Vamos a salir a ganar porque lo hicimos aquí, lo hicimos en las 38 jornadas de Liga, no vamos a salir a especular ni mucho menos», mantuvo, ya con la mirada más puesta en la prueba de la próxima semana.

Iván Ania durante el encuentro entre la Ponferradina y el Córdoba CF. / MANUEL MURILLO

No escatimar en los «esfuerzos», a su vez, fue otro de los grandes puntos de balance del ex del Algeciras, recalcando las buenas actuaciones de futbolistas como Isma Ruiz o Diarra, cruciales para sostener al equipo en mediocampo: «Isma es un jugador que tiene un poderío físico que lo notas más en las segundas partes. Cuando los demás jugadores bajan, él sube. Lo mismo sucede con Diarra. Son gente muy poderosa físicamente, son jóvenes, repiten muchísimos esfuerzos, son un pulmón», indicó orgulloso.

Factor El Arcángel

Haber reconfortado la moral con la victoria en suelo berciano, además, también servirá como estímulo e indudable acicate para terminar de garantizar el pleno de asistencia de cara al encuentro de vuelta del próximo domingo en El Arcángel, al que desde la entidad blanquiverde se prepara para colgar tanto el cartel de «sin entradas» como el de histórico: «Desde hace mucho tiempo veo a la gente muy ilusionada, con muchas ganas de que podamos volver al fútbol profesional. Sabemos que para conseguir el objetivo que tenemos por delante, solos no lo vamos a poder conseguir. Necesitamos el apoyo de la afición, lo hemos tenido a lo largo de toda la temporada. Ha habido momentos duros, siempre estuvieron apoyándonos. Espero que el domingo el campo se llene y podamos disfrutar pasando la eliminatoria», zanjó ambicioso.