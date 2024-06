El Córdoba CF gana en Ponferrada para allanar su camino a la final por el ascenso

El Córdoba CF se impuso este domingo en El Toralín a la Sociedad Deportiva Ponferradina con un gol de Carlos Albarrán, que nada más iniciarse la segunda mitad culminó una jugada a balón parado. La victoria blanquiverde allana el camino del equipo de Iván Ania hacia la final por el ascenso después de un partido igualado, con bastante tensión y que no se vio decantado para los blanquiverdes definitivamente hasta el pitido final de un errático López Jiménez.

Sorpresa en el once berciano

El Córdoba CF saltó al terreno de juego con Calderón en el lateral zurdo y con Matías Barboza como acompañante de Adrián Lapeña en el eje de la zaga. Por su parte, Juanfran sorprendía dándole la primera titularidad de la temporada a Álex Costa en la punta de ataque, dejando en el banco a Ernesto e incluso a Yuri de Souza.

Calderón centra con la oposición de Carrique y Yeray. / MANUEL MURILLO

Alguna brusquedad de Carrique con Adilson Mendes en los compases iniciales dejaron claro que el partido no iba a resultad, ni mucho menos, relajado. La tensión se vivió en esos primeros minutos en los que también López Jiménez demostró que le costaría hacerse con el encuentro. Se le atisbó de nuevo en un manotazo a Antonio Casas y volvió a confirmarlo cuando antes del minuto 10 perdonó la amarilla a Igbekeme por una dura entrada sobre Isma Ruiz, en la salida en juego del Córdoba CF, tras la que aplicó bien la ley de la ventaja, pero la cartulina se quedó en una advertencia con el índice en vertical.

El Córdoba CF intentaba recuperar balón y construir juego, aplicar su estilo durante toda la temporada, mientras que la Ponferradina intentaba evitarlo, sin éxito. Ya en el minuto 12, Adilson Mendes culminaba una buena incorporación de Carlos Albarrán con un disparo raso, demasiado flojo y fácil para Andrés Prieto. Pero el guión quedaba claro para unos y otros: el equipo berciano intentaba jugar una ‘final clásica’ de contención y especulación, mientras que el conjunto blanquiverde se iba a por el partido, prácticamente, desde el inicio del mismo.

Seis minutos después respondía la Ponferradina con una jugada a balón parado. Un saque de esquina sobre la portería de Carlos Marín era rematado con dificultad por Borja Valle, cuyo disparo se marchó alto. Pero también ahí se comprobó la tensión del choque con más de un rifirrafe de algún jugador blanquiazul con Antonio Casas y con Yussi Diarra.

Carrique fue el primer castigado, justamente, en el encuentro con una cartulina amarilla tras su cuarta entrada sancionable en apenas 20 minutos, en esta ocasión, sobre Isma Ruiz y, en la continuación, el Córdoba CF volvió a construir una buena jugada de ataque, pero el centro al segundo palo de Diarra iba demasiado fuerte para Kuki Zalazar, que no pudo engatillar bien. Los lamentos blanquiverdes se vieron sorprendidos por el saque fulgurante de puerta de Andrés Prieto sobre Yeray, que realizó una transición rapidísima que, afortunadamente para el Córdoba CF terminó en nada, pues el pase final en banda resultó demasiado largo para Ernesto y Albarrán neutralizó el peligro.

Albarrán insiste en las subidas

En el 26, de nuevo Albarrán ponía en jaque a la defensa berciana, pero su centro final, tenso, se encontró con las manos de Andrés Prieto. Si en aquel costado Carracedo y Albarrán podían con Ale Díez y Ernesto, en el opuesto, Carrique se las veía tiesas con Kuki Zalazar y Adilson Mendes, mientras que Calderón sufría puntualmente con Yeray. Pese a la sensación de que el Córdoba CF tenía más fútbol que el rival, los blanquiverdes no conseguían soltarse del todo, en parte, por la tensión aplicada por el equipo de Juanfran García.

Adilson y Carrique mantuvieron un duelo muy tenso. / MANUEL MURILLO

La primera ocasión clara del encuentro la firmaría la Ponferradina y nació en un error claro en la salida de balón de Matías Barboza, que dio un pase excesivamente largo y fuerte a Isma Ruiz, lo que facilitó la recuperación local, que conectó directamente con Borja Valle. El atacante berciano, ya en el área, disparó, pero se topó con el central zurdo, que enmendó su desaplique desviando el balón hacia la línea de fondo (min. 31).

Un minuto después, el Córdoba CF silenció El Toralín. Una gran jugada de ataque, desde Adilson Mendes hasta Carracedo, pasando por Casas, terminó con un disparo del extremo derecho blanquiverde que fue despejado por Andrés Prieto. El córner correspondiente lo remató Adrián Lapeña, que volvió a encontrarse con el portero berciano (min. 34). Adilson Mendes, muy controlado durante todo el partido con doble vigilancia, logró escaparse de sus dos carceleros por primera vez en el minuto 38, en el que logró forzar un córner sin consecuencias, mientras que dos minutos después, volvía a aparecer Albarrán con un centro-chut que cerró las gargantas bercianas de El Toralín.

La mejor ocasión de la Ponferradina...

La mejor ocasión llegó en la última jugada de la primera parte y la falló Ernesto, cuando con todo a favor y ante Carlos Marín, envió el balón a las nubes cuando ya se cantaba el gol en El Toralín. Una falta de contundencia del Córdoba CF, tanto en mediocampo como en defensa, que era una de las asignaturas a aprobar durante el descanso, a corregir por parte de un Iván Ania que comprobó que los planes en ese primer acto le habían salido bien a Juanfran García. Encuentro tenso, con aroma de final, de mucha presión al árbitro y de intentar «podar» las virtudes blanquiverdes, para después, en las contadas ocasiones en las que su equipo pudiera aparecer por las inmediaciones de Carlos Marín, asestar una puñalada. Le salió casi todo en ese primer acto, pero el Córdoba CF, además de evitar el gol sí consiguió, al menos, rondar en un par de ocasiones el área de Andrés Prieto. En el debe, la falta de continuidad, de frescura y, sobre todo, que no se reconoció al equipo de Ania.

...Y el gol del Córdoba CF

Pero la solución la iba a tener el asturiano en donde la tuve durante buena parte de la temporada regular: en el balón parado. Nada más salir de los vestuarios, Kuki Zalazar era objeto de falta cerca de la esquina derecha del área de Andrés Prieto. El uruguayo botaba el golpe franco al segundo palo, en donde Adrián Lapeña se lanzó con todo, pero su remate de cabeza lo repelió el larguero. El balón cayó a los pies de Casas, que disparó y el portero berciano protagonizó una gran parada, pero su rechace lo recogió Albarrán que, por fin, perforaba la portería blanquiazul.

Antonio Casas ve la cartulina amarilla por una falta sobre Sibille. / MANUEL MURILLO

Con todo el segundo acto por delante, el Córdoba CF había hecho lo más complicado y había puesto en graves problemas a Juanfran García. Dos minutos después, Ernesto culminó en gol una jugada local, pero había recibido el balón en claro fuera de juego, decretado por López Jiménez.

Juanfran movió su ataque: introdujo a Dacosta por Álex Costa, situándolo en banda, con lo que Ernesto pasaba a la mediapunta y Borja Valle actuaba de falso delantero centro. La Ponferradina intentaba mantener el partido tenso y el Córdoba CF no conseguía calmarlo. La pérdida de balón de Albarrán ante Ernesto, con disparo ajustado que se marchó por poco, fue una clara muestra de que la Ponferradina no daba el partido por entregado, ni mucho menos. Restaba media hora más el añadido y los bercianos no dejaban salir a la contra a los cordobesistas, pero tampoco les permitía ni medio segundo de relax con el balón al pie.

En el minuto 72, se vio por primera vez a Carlos Marín. Con una Ponferradina con más empuje que ideas, Ale Díez se dio media vuelta en la frontal del área cordobesista para largar un disparo con el interior al palo largo que obligó a una gran intervención del almeriense. El Toralín se ponía cada vez más nervioso a medida que pasaban los minutos, ya que el Córdoba CF se propuso que no se jugara y, si se hacía, lo fuera a un ritmo pausado y controlado.

Pero por más que insistiera la Ponferradina, nada más ocurrió sobre el terreno de juego. Vanos intentos de los locales por generar peligro en el área blanquiverde y un Córdoba CF que fue apurando cambios para evitar problemas con las amarillas.

Los últimos minutos fueron un quiero y no puedo berciano, mientras que el Córdoba CF dejó morir el encuentro. Un partido que supuso un paso firme hacia el ascenso por parte del conjunto blanquiverde, ya que la victoria en El Toralín obliga a la Ponferradina a ganar en El Arcángel por al menos dos goles de diferencia si pretende apear al Córdoba CF de la carrera por el ascenso.

Ficha técnica

0-SD Ponferradina: Andrés Prieto, Carrique, Sibille, Andújar, Ale Díez, Clavería, Yeray, Igbekeme, Ernesto, Álex Costa, Borja Valle. Cambios: Dacosta por Álex Costa (61’), Josep Cerdá por Ernesto (79’), Longo por Yeray (79’), Yuri por Borja Valle (89’). Entrenador: Juanfran García. 1-Córdoba CF: Carlos Marín, Carlos Albarrán, Adrián Lapeña, Matías Barboza, Calderón, Isma Ruiz, Yussi Diarra, Carracedo, Kuki Zalazar, Adilson Mendes, Antonio Casas. Cambios: Alberto Toril por Antonio Casas (65’), Álex Sala por Kuki Zalazar (75’), Álvaro Leiva por Carracedo (84’), Kike Márquez por Diarra (84’), Simo por Adilson Mendes (84’). Entrenador: Iván Ania. Goles: 0-1 (49’) Carlos Albarrán. Árbitro: López Jiménez (C. Catalán). Mostró amarilla a Carrique (21’), Antonio Casas (35’), Diarra (62’), Sibille (68’), Isma Ruiz (76’), . Incidencias: El Toralín. Unos 8.000 espectadores, de los que 300 eran cordobesistas.

