Albarrán, goleador ante la Ponferradina: "El equipo va a seguir igual, con la misma mentalidad"

Ganó por fuerza y talento, aunque le exigió toneladas de esfuerzo y una chispa de fortuna. A caballo entre estar posicionado en el momento justo y el brillo de atravesar un buen momento deportivo tuvo que aparecer Carlos Albarrán para definir el cruce de su Córdoba CF ante la Ponferradina en El Toralín (0-1), con motivo de una ida de semifinales del play off de ascenso a Segunda División que acabó saldada con el sello del lateral, también con otro tanto: «Es el año que más acertado estoy de cara a gol (4). Siempre digo que a mí me gusta ayudar al equipo ofensivamente y este año pues lo estoy consiguiendo. Sabemos que en play off todos los partidos son complicados, hay momentos para los dos equipos. Hay que saber cuando es tu momento, de aprovecharlo, y cuando el otro equipo aprieta y te mete más atrás, competir bien y estar concentrados, no tener muchos errores», expresó una vez cerrado el enfrentamiento con los bercianos.

No cambiar de «mentalidad»

El balance, por tanto, no es baladí. El cuadro cordobés regresará al calor de El Arcángel -en el que se espera lleno absoluto- para un choque de vuelta en el que cuenta con todas las armas a su favor, desde el factor posicionamiento en Liga, ventajoso en caso de empate tras prórroga, hasta llevar la eliminatoria en márgenes positivos y las sensaciones al alza tras su estreno. «Han demostrado que es un rival complicado, que te puede poner las cosas difíciles y yo creo que tenemos que hacernos fuertes en casa y aprovechar el resultado que hemos sacado aquí. Toca salir con la misma idea, de conseguir la victoria la semana que viene. El equipo creo que va a seguir igual, con la misma mentalidad», afirmó tajante.

Haber afianzado la parcela defensiva, en la misma línea, fue uno de los principales recursos extraídos por el catalán de la cita, ahondando en la trascendencia de dejar la “portería a cero» para disparar sus opciones de clasificación en la eliminatoria: «El equipo está muy bien en eso. Es muy importante, en este tipo de partido, mantener la portería a cero e irse al partido de vuelta con ventaja, como hemos podido conseguir», indicó satisfecho. «Hay momentos para los dos equipos y quizá después del 0-1, pues sí que es verdad que ellos han apretado más, nos han metido quizá un poco más atrás, pero el equipo ha demostrado que no ha tenido errores, ha estado muy concentrado, ha tenido muchas ayudas», prosiguió analizando.

Carlos Albarrán en su celebración del gol ante la Ponferradina. / MANUEL MURILLO

El respaldo cordobesista

De forma lógica, el papel de la afición fue igualmente destacado por el defensor, visiblemente agradecido tras poder dedicar su diana tanto al respetable blanquiverde desplazado como a su familia. «Es muy emocionante, estoy contento por poder haber marcado en esta portería, con ellos, y bueno, pues sobre todo por poder dedicarle otro gol a mi hijo, me está trayendo suerte este año. El domingo que viene son 20.000 personas más, las que hay en El Arcángel», explicó.

«Ya lo vimos el día del Málaga en casa, que cuando el campo está lleno y la afición está con nosotros, que llevan estando toda la temporada, pues nosotros lo sentimos y como he dicho alguna vez, juntos todos somos más fuertes, así que la semana que viene se vivirá un gran ambiente y seguro que un gran partido», apostilló.