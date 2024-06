Ponferradina-Córdoba CF | El Córdoba CF busca regresar a su lugar natural

Ha sido un largo camino. Un prolongado trayecto de cinco años. Si se mira a los actuales protagonistas del Córdoba CF, Iván Ania estaba hace cinco años ascendiendo a Segunda División con el Racing de Santander. Antonio Fernández Monterrubio también se encontraba en 2019 ascendiendo con el Granada a Primera División. El máximo goleador blanquiverde, Antonio Casas, jugaba en el juvenil del Sevilla y el capitán del Córdoba CF, Kike Márquez, era máximo protagonista en la salvación del Extremadura en Segunda División A. Ninguno de ellos ni del resto del club de El Arcángel podían imaginar entonces dónde se encontrarían en el 2024, y aún menos, quizás, creer que estarían en un Córdoba CF que iba a estar nada menos que un lustro en las catacumbas del fútbol español. Las 22.000 almas que se darán cita en El Arcángel, dentro de una semana, seguro que no sólo nunca pensaron salir del fútbol profesional, sino tampoco que nunca volvería a estar el conjunto blanquiverde fuera del fútbol profesional nada menos que un lustro.

Afortunado golpe de timón

Porque más allá de buenos resultados, victorias o momentos más o menos satisfactorios, el Córdoba CF sigue encontrándose en un lugar que no le corresponde. De hecho, en este período llegó a dar con sus huesos en la cuarta categoría del fútbol español después de una temporada, la 2020-21 que, esa sí, fue la peor de las últimas décadas de las siete que componen la vida de este Córdoba CF.

Kike Márquez, Álvaro Leiva y Simo, en la estación del AVE antes de partir a tierras leonesas. / A.J. GONZÁLEZ

Afortunadamente, Infinity dio un golpe de timón el pasado verano, la entidad blanquiverde se recompuso pese a las dificultades -económicas- que sufría para poder realizar cambios bruscos y conformó un plantel que, a pesar de ser limitado en cuanto a efectivos se refiere, sí ha dado la medida que el propio Córdoba CF necesitaba. Y lo dio, entre otros motivos, porque Iván Ania, su técnico, supo exprimir al máximo los ajustados recursos con los que contaba. Exprimirlo física, mental, futbolística y anímicamente, hasta el punto de firmar la mejor temporada del Córdoba CF en la tercera categoría del fútbol español. Pese a ese dato, a este Córdoba CF no le dio para ascender por la vía directa y tendrá que hacerlo por el camino largo, a través de las eliminatorias de ascenso a Segunda División A. La primera vez que lo hará en este lustro de decepciones.

Un duro rival: recién descendido

Y el primer cruce le depara un rival conocido de su última etapa en Segunda División A: la Sociedad Deportiva Ponferradina. El conjunto berciano descendió el pasado verano a Primera Federación y compitió por el ascenso directo en los dos primeros tercios de Liga. Pero el cambio de técnico, reemplazando a Íñigo Vélez por Juanfran García, no provocó la esperada reacción del equipo blanquiazul, que se tuvo que conformar con disputar los play off de ascenso.

Juanfran García, entrenador de la Ponferradina. / SD PONFERRADINA

Podría decirse que esta Ponferradina, en lo que a concepto y juego se refiere, es la antítesis del Córdoba CF. Juanfran da prioridad a la fortaleza defensiva, a dejar la portería a cero, a no recibir agresiones del rival y confiar en un acierto en los últimos metros a lo largo del encuentro en el área adversaria. En seis de las últimas 11 jornadas de Liga, la Ponferradina dejó a cero a sus rivales. Sólo en dos partidos de Liga consiguió el conjunto berciano anotar más de dos goles y, curiosamente, lo hizo ante el mismo rival, una Sociedad Deportiva Logroñés que fue uno de los descendidos a Segunda RFEF y que encajó un 0-3 en casa y un 3-0 en El Toralín. En 12 encuentros de Liga se quedó sin anotar y en otros 19 anotó un solo gol. Por lo tanto, está claro que la Ponferradina de Juanfran aspira este domingo (17.00 horas, Canal Sur-FEF TV) a que el encuentro ante el Córdoba CF sea «frío», un partido en el que pase poco y lo poco que pase sea favorable a sus intereses. Iván Ania deberá estar atento a Borja Valle, futbolista de más nivel de los bercianos, sin olvidar a otros como el incombustible Yuri de Souza o Samuele Longo u secundarios de lujo como Clavería, Yeray o Llonch.

El Córdoba CF, con todo

El Córdoba CF llega con todo. O casi. No estará José Antonio Martínez, mientras que Alberto Toril viaja con la expedición con una férula articulada en su brazo derecho. Además, habrá que ver el rendimiento que puede ofrecer José Manuel Calderón tras haber estado entre algodones durante los últimos diez días. Pero más allá de los últimos contratiempos físicos, el reto del Córdoba CF de Iván Ania será el de transmitir el nivel que ofreció hasta febrero, en lo que a fútbol se refiere. En las eliminatorias se requiere elevar el listón al máximo y lo realizado durante 38 jornadas no vale de nada. La tarjeta de visita no deja de ser un mero formalismo que no refleja lo que uno debe hacer. Después de cinco años en el barro llegó el momento de quitarse el olor del pozo y regresar al lugar que corresponde al Córdoba CF.

La expedición del Córdoba CF parte en el AVE camino de León, el viernes. / A.J. GONZÁLEZ

No llega el conjunto blanquiverde con exceso de confianza, pero sí con la seguridad de que puede superar la eliminatoria ante un rival con unos planteamientos opuestos a los suyos. El equipo de Ania es consciente de que la oportunidad que se le ha presentado o, más bien, que se ha trabajado a lo largo de diez meses es sobresaliente y no está dispuesto a dejarla escapar. Y menos, a las primeras de cambio. Por ello, el Córdobaaspira a dejar ya encarrilada la eliminatoria ante el conjunto berciano en el encuentro de este domingo. Para ello, deberá controlar el centro del campo blanquiazul, con hombres como Llonch o Clavería, que han dado consistencia a lo largo de la campaña al equipo de Juanfran, y tener cuidado con la experiencia y calidad de jugadores como Borja Valle, Yuri de Souza o Ernesto, entre otros.

Es el momento del último lustro en el que más cerca del ascenso ha estado el Córdoba CF y es la oportunidad para mostrar el juego de ese equipo que sobresalió en los finales del 2023 y en los inicios del 2024. Si sale ese Córdoba CFen El Toralín, no habrá rival que pueda oponerse ni plantar cara, por lo que el encuentro de El Arcángel, dentro de una semana, sería poco más que un mero trámite para unos y otros.

Ese camino de cinco años debe comenzar a acabarse este domingo, en Ponferrada Junio del 2024 debe ser el último mes en el que el Córdoba CF milite en la tercera categoría del fútbol español. Y ese último mes que se inicia hoy en Ponferrada debe acabar, el 22 o 23 de junio en El Arcángel, con el Córdoba CF como equipo de fútbol profesional. Su sitio, el que nunca debió abandonar hace ya nada menos que cinco años.

[object Object] SD Ponferradina: Andrés Prieto, Carrique, Andújar, Sibille, Nil Jiménez, Yeray, Clavería, Llonch, Borja Valle, Cerdá, Longo. Córdoba CF: Carlos Marín, Carlos Albarrán, Adrián Lapeña, Carlos García, José Manuel Calderón, Isma Ruiz, Yussi Diarra, Christian Carracedo, Kuki Zalazar, Adilson Mendes, Antonio Casas. Árbitro: López Jiménez (C. Catalán). Hora: 17.00 horas. Campo: El Toralín. TV: Canal Sur, FEF TV.

