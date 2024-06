Ponferradina-Córdoba CF | «Bueno, pero si sube el Córdoba CF pues mejor, ¿no?»

José Antonio tenía cinco años cuando el Córdoba CF descendió a Segunda División B. Ya entonces acudió, justo antes de la pandemia, a un entrenamiento del conjunto blanquiverde. No se movió de la grada de la Ciudad Deportiva. No habló. Apenas le dio para preguntar si aquel era De las Cuevas y si el que estaba al lado era Javi Flores. Estaba impactado. Él, que tenía un familiar socio del Atlético de Madrid, otros familiares acérrimos seguidores del Real Madrid, dijo que sí, que también le gustaban el Atleti y el Madrid, pero por circunstancias de la vida, creó un vínculo con el Córdoba CF que aún permanece hoy, cuando hace apenas unos días recibió como uno de sus múltiples regalos de Primera Comunión una camiseta del Córdoba CF. La segunda vestimenta, ya que la primera la tiene desde el inicio de la actual temporada. Uno de los temas de conversación en la fiesta después de la ceremonia en la iglesia fue, precisamente, la eliminatoria de ascenso a Segunda División. Él apenas recuerda al equipo en el fútbol profesional. Ha ido a dos pares de entrenos más en estos últimos cinco años y él mismo me tiraba de la camisa cuando cayó en la cuenta: «¡Si sube el Córdoba CF se puede ver en la TV de LaLiga, como el Alba -José Antonio es manchego- o el Sporting!».

Entre la ilusión y el miedo a la decepción

Quiso enterarse del rival que le tocaba en semifinales, también el adversario a superar en una hipotética final y pasó por el proceso mental que muchos seguidores han pasado y siguen pasando en estos días y en los próximos. De la ilusión y la imaginación de ver al Córdoba en el fútbol profesional entró en la oscura cueva de la hipotética decepción. «El Barça B es bueno, ¿verdad?».

Niños en un entrenamiento del Córdoba CF. / FRANCISCO GONZÁLEZ

Ya su mente barruntaba que la competición es complicada y que ser del Córdoba CF es muy diferente a seguir a un 'grande'. Estará en El Arcángel en la final por el ascenso, porque está seguro de que llegará y a pesar de que él vive a 200 kilómetros de Córdoba, en otra comunidad autónoma. Y uno intenta quitarle presión y el miedo a la decepción con el típico: «se puede perder, ¿eh?». Pero a José Antonio no hay quien le quite la ilusión: «Bueno, pero si sube pues mejor, ¿no?».

