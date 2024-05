Ponferradina-Córdoba CF: los de Iván Ania realizan un ensayo de play off en León

Ya en suelo leonés y armados para la causa. El Córdoba CF culminó su primera sesión de trabajo lejos de territorio andaluz este viernes en la Ciudad Deportiva de la Cultural Leonesa, recinto cedido por el cuadro de la capital de la provincia homónima para que continúe la preparación de los de Iván Ania con vistas al cruce de ida de la semifinal de la fase de ascenso a Segunda División ante la Ponferradina en El Toralín del domingo (17.00 horas, Canal Sur y FEF TV), para el que el plan blanquiverde está trazado con el objetivo de garantizarse un marcador favorable de cara al pleito posterior que tendrá lugar la siguiente semana en El Arcángel, del que saldrá el nombre del primer clasificado a la final.

Con esa idea, al igual que la de llegar al envite en un estado mental y deportivo óptimo, la plantilla blanquiverde hizo las maletas para dar comienzo a su expedición desde primera hora del viernes. Tras desplazarse a Madrid en tren, posteriormente culminó su viaje por carretera -vía autobús- hacia la capital leonesa, en la que permanecerá hasta la tarde-noche del sábado algo antes de poner rumbo definitivo a Ponferrada, situada a unos 84 kilómetros de la base de operaciones improvisada en estas fechas.

Kuki Zalazar, en León. / CCF

Normalidad lejos de casa

Más allá de cambiar el verde del Reino por el de las instalaciones del club cazurro, la rutina discurrió con relativa normalidad para los protagonistas cordobeses durante su penúltimo entrenamiento, ubicado en la franja vespertina. Recuperar los ánimos y adaptar las piernas tras el largo viaje fue la principal premisa durante los primeros compases del ensayo, en los que el plantel realizó un ligero circuito de activación física y calentamiento. «Estoy viendo los entrenamientos y se ve una intensidad mayor. El jugador es consciente de lo que nos estamos jugando», ya resolvió Iván Ania durante su previa particular del jueves, confirmando que el ambiente que se respira entre sus parroquianos se asemeja al de las grandes citas.

Los siguientes pasos de itinerario introdujeron el esférico. Los rondos protocolarios -con un sensible incremento del ritmo-, así como las dinámicas de asociaciones y finalización completaron paulatinamente el esquema, entrelazadas con continúas e intermitentes píldoras de información sobre el bloque berciano de lance a lance. Sin mayor incidencia también anduvo entrenando José Calderón, que llegaba como incógnita y que salvo giro de guion será uno más en la lista del domingo, al igual que un Alberto Toril que si bien no presentaba especial peligro su presencia, sí ha venido arrastrando un aparatoso vendaje en el brazo desde el cruce en Ibiza.

Por su parte, además, estuvo ejercitándose José Antonio Martínez, incluido como uno más en el desplazamiento, aunque prácticamente baja asegurada para el duelo de ida. Junto a los servicios médicos, concretamente de readaptación, pudo verse trabajando al defensor central palmerino -única pieza al margen-, ahora en la recta final de la recuperación de su dolencia tras lesionarse hace algo más de tres semanas durante el desarrollo del choque casero frente al Atlético Sanluqueño.

Todavía resta una última sesión recogida en el complejo deportivo de la Cultural, planificada para la tarde del sábado, a la que una vez culminada el Córdoba CF pondrá el broche rumbo a Ponferrada, con el objetivo de hacer noche ya en la localidad del encuentro para reducir el impacto físico y mental producido por los múltiples traslados recientes.

La actualidad rival

Bien distinta es la situación en la formación dirigida por Juanfran García, que concurre en la recta final previa al partido reafirmando su ambición: «Llevamos una semana de entrenamientos a nivel físico y emocional a un nivel muy alto y eso me hace estar con la tranquilidad que me transmiten los jugadores», señaló el preparador local. «Es el momento de soltarse, de que el jugador se sienta identificado con la afición y la afición con el equipo. La gente está con nosotros. Da gusto ir por la ciudad y ver la bandera por los balcones», apuntó seguidamente, adulando la implicación de la comarca en la eliminatoria que se avecina.

Tampoco se fía el valenciano del combinado blanquiverde, al que cataloga como un rival rocoso y que infunde «respeto» desde su filosofía, dominio y voracidad ofensiva: «Sé que ellos están preocupados. No es fácil enfrentarse a la Ponferradina, por su historial de play off. Nosotros le tenemos respeto al Córdoba CF, porque es un equipo que ha demostrado que va a por los partidos. Les da igual estar fuera o dentro, no juega con el resultado, no especula», afirmó.

«Andoni no va a poder jugar, pero los que salgan, sean quienes sean, no tenemos ninguna duda sobre su rendimiento. Yeray va a estar. Ha trabajado bien y hoy ha hecho el entrenamiento», desveló más tarde, también arrojando cierta luz sobre el parte de bajas en su bloque.