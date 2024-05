Las claves del play off de ascenso a Segunda entre Córdoba CF y Ponferradina

Con el lógico premio en juego, tampoco le faltarán alicientes. Tendrá de todo, por un lado y por el otro, el grueso de la eliminatoria inaugural en el camino hacia el ascenso -el planteado- para el Córdoba CF ante la Ponferradina, este domingo con primera parada en El Toralín (17.00 horas, Canal Sur y FEF TV) para dirimir cómo y en qué forma se produce el estreno de los de Iván Ania en el play off a Segunda División que se avecina. Una mirada, innegable, quedará posada en las ventajas blanquiverdes por posicionamiento en Liga, al igual que en el posible parte de bajas entre protagonistas, los reencuentros en liza y el gran objetivo que comparten ambos contendientes: regresar al fútbol profesional.

Factor clasificación

Y es que uno de los grandes avales para el cuadro cordobés será precisamente su mejor clasificación a lo largo del campeonato regular en Primera Federación, con sus consecuentes aditivos. Por tanto, los de Iván Ania, que cerraron el curso como segundos en el Grupo 2, contarán con una serie de beneficios ante los de El Bierzo, quintos. La vuelta, en esta primera eliminatoria, al igual que en una hipotética segunda, tendrá siempre lugar en el césped de El Arcángel, mientras que el empate en el caso de producirse tablas globales al final del segundo partido, tras prórroga, favorecerá los intereses andaluces sin posibilidad de tanda de penaltis.

De este modo, se antoja imprescindible cosechar un buen marcador en la visita al feudo leonés para garantizarse otro contexto adecuado en el regreso a territorio cordobesista. Jugar con los tiempos será un arma a favor de los intereses ribereños, que tendrán el avance del reloj como uno de los mejores aliados a lo largo de toda la fase de promoción. De prosperar en la primera ronda, además, el duelo consecutivo tendrá lugar frente al ganador del cruce entre el Ibiza y el Barcelona B -cuarto y tercero, respectivamente-, por lo que las bazas por emparejamiento seguirán del lado blanquiverde.

Lance del pasado choque entre el Córdoba CF y el Algeciras en El Arcángel. / MANUEL MURILLO

Dinámicas contrapuestas

El cruce de este domingo llega en coyunturas poco similares para ambos protagonistas, que concurren desde líneas bien distintas. Cerró con sensaciones meridianamente positivas, además de con victoria, el Córdoba CF en su despedida de la temporada ante el Algeciras en El Arcángel (1-0), afianzando su dinámica hilada -y con los menos habituales alineados- desde la goleada al Atlético Sanluqueño (3-0) e igualmente despejando cierto conato de dudas tras la extraña pugna vivida en Can Misses ante el Ibiza (1-1), en la que más allá del empate válido para asegurar la segunda plaza, el regusto fue agridulce, tras desaprovechar una extensa superioridad numérica para acabar saliendo con solo un punto en el zurrón.

Menos convenció la formación berciana, que incluso puso cierta incertidumbre en su clasificación a la fase de ascenso hasta última hora. La derrota de la Cultural Leonesa ante el Sestao (0-1), su máximo rival histórico y único perseguidor por el quinto puesto, amparó la empresa de la Ponferradina a la hora de hacerse con su billete al play off, aunque la receta empleada no fue la más productiva. No pasaron del empate los de Juanfran García ante el Teruel -de haber sumado de tres serían cuartos-, cedieron en la penúltima cita ante el Sabadell, aunque ganaron, con trabajo, en el pleito anterior frente al Sabadell (2-1). Todo queda como un claro reflejo de la segunda vuelta de la Deportiva, que inició desde el liderato para acabar coqueteando con optar únicamente a la permanencia.

El regreso al profesionalismo

El común denominador de la eliminatoria, entre dos clubes históricos, será el propósito compartido de regresar al profesionalismo. Media década lleva procurándolo el Córdoba CF, desde su descenso de Segunda División en la 2018-2019, entre la que incluso ha tenido tiempo para tocar el sótano del fútbol español, o lo que es lo mismo, la Segunda RFEF, y reconfortarse ligeramente con un título de campeonato y la conquista de la Copa Federación -casi obligados- por el camino. Desde primera hora del presente ejercicio se colocó la intención de recuperar la categoría en clave blanquiverde -aunque entredientes-, más por deber que por ambición tras el descalabro del pasado año y la ristra de campañas lejos del lugar habitual de la parroquia cordobesista tradicionalmente.

De forma más inmediata se plantea el regreso la entidad presidida por José Fernández Nieto «Silvano», que quiere confirmar su vuelta apenas un curso después de su descenso en la 2022-2023. Tras cuatro temporadas en la división de plata -ascendió a la par que el descenso blanquiverde-, el pasado año fue un infierno deportivo para el cuadro de El Toralín, que hasta el último tramo del calendario se mantuvo pugnando por la salvación. Con 44 puntos, a seis de los puestos fuera del farolillo rojo, su destino fue un viaje directo a la Primera Federación, junto al Málaga, el Ibiza y el Lugo, aunque ahora plantea dejarlo tan solo como una escala, empezando por sobreponerse al bloque califa en el primer destino de su hoja de ruta.

Lance del encuentro entre Las Palmas y el Córdoba CF de la 2018-2019, día que se consumó el descenso blanquiverde. / CÓRDOBA

Dudas en ambos lados

La sombra de las lesiones y molestias teñirá un sector de la cita, por ambos lados. En clave cordobesa, todavía se mantienen ciertas dudas en torno a la disponibilidad -o no- de José Calderón y José Antonio Martínez. Confirmó el propio Iván Ania que la evolución del paradeño -que ya se ejercita con normalidad junto al grupo- es positiva, por lo que su entrada en la lista para la ida parece no estar bajo peligro, si bien guardando la lógica cautela tras dos semanas fuera de la dinámica habitual del equipo. Diferente fue el caso respecto al palmerino, al que el técnico difícilmente alineará este fin de semana, todavía sin ejercitarse junto al resto del plantel, aunque dejando una gran mejoría durante las últimas fechas que ha favorecido su entrada en la expedición del equipo.

Tampoco será una excepción este escenario en Ponferrada. El susto lo puso Andoni López a comienzos de semana. Sufrió una contusión en la cabeza el vizcaíno, que incluso requirió de su ingreso en un centro hospitalario de la localidad de El Bierzo. A observación, aunque con pronóstico cauteloso, el lateral -fijo en el once- difícilmente podría entrar en la lista del domingo, aunque su evolución determinará la disponibilidad o no para la vuelta. En situación similar también se encuentra Yeray Cabanzón, que en la sesión del miércoles acabó recibiendo un doloroso golpe, hasta el punto de tener que abandonar la práctica diseñada en dicha matinal.

Por otro lado, Raúl Dacosta, habilidoso mediocentro, uno de los puntales de la medular leonesa, aunque en el dique seco desde algo más de dos meses por lesión, ha comenzado a entrenarse de nuevo con el grupo bajo relativa normalidad, por lo que su entrada a la convocatoria podría ser una opción no descartable de cara el enfrentamiento.

Yuri de Souza, viejo conocido y peligro

En las filas rivales destaca la presencia de un viejo conocido, primo del ex blanquiverde Charles Dias y un sobrado conocedor de lo que a fases de ascenso se refiere, incluso en pulsos con el Córdoba CF. El veteranísimo ariete Yuri de Souza, de 41 años, se mantiene como el máximo exponente de la parcela ofensiva de la SD Ponferradina en su decimoquinta campaña consecutiva defendiendo los intereses de los de El Toralín, a los que ha guiado con sus goles tanto en Segunda División, Segunda B, como ahora bajo el nuevo formato de la Primera Federación. Este curso ha puesto su firma a cinco anotaciones, suficientes para colocarse como máximo artillero en solitario -pese a últimamente contar con un papel algo más discreto- del conjunto berciano.

La reválida le vendrá por otro lado. No guarda buen recuerdo el brasileño, a buen seguro, del play off a la categoría de plata del ejercicio 2006-2007, por entonces cuando defendía la elástica del Pontevedra. También concurrían las semifinales de aquella fase, con empate inicial sin goles en El Arcángel y la posterior machada cordobesa en Pasarón, donde un doblete de Asen repuso la ventaja inicial de dos tantos de los locales para apalabrar el pase del Córdoba CF a la final por el ascenso, donde también superó al Huesca durante una doble cita histórica. Disputó las dos citas de la ronda como titular el de Alagoas, aunque en ninguna no consiguió ver puerta.

Yuri de Souza durante un encuentro con la Ponferradina en Segunda División. / LALIGA

Suscríbete para seguir leyendo