El Ayuntamiento abrirá Vista Alegre con una pantalla gigante para ver el partido del Córdoba CF ante la Ponferradina

El alcalde de la ciudad, José María Bellido, anunció este miércoles que el palacio de deportes Vista Alegre abrirá el próximo domingo para que los cordobeses y cordobesistas puedan reunirse en torno a la pantalla gigante de TV que se instalarán para que el recinto deportivo municipal pueda convertirse en una extensión del fondo norte de El Toralín y se pueda ver el encuentro entre el Córdoba CF y la Ponferradina, partido de ida de la semifinal por el ascenso que se disputará a partir de las 17.00 horas (Canal Sur, FEF TV).

"Contrarreloj"

Bellido desveló la intención del Ayuntamiento tras el acto de colocación de la bandera del Córdoba CF en el balcón de la sede de Capitulares, tras el que animó "a que todos también lo hagan" y amplió que "también estamos trabajando para que este próximo domingo tengamos un sitio donde juntarnos todos a ver el partido, los que no podamos ir a Ponferrada por obligaciones laborales o por motivos personales o porque no hay más entradas". Por ello, el alcalde comentó que en el Ayuntamiento están "trabajando para que en Vista Alegre pongamos una pantalla gigante donde a través de la señal de nuestra televisión pública andaluza podamos seguir todo ese partido con mucho ánimo, haciéndole llegar desde allí la fuerza al Córdoba CF y también con ganas de celebrarlo luego". Así, el alcalde explicó que espera "que de aquí al domingo esté todo listo para que este domingo Vista Alegre sea un pequeño El Arcángel, en este caso, del Córdoba CF y como a Ponferrada no podemos ir todos, pues desde allí sigamos al equipo, animemos al equipo y también nos unamos en torno a este equipo para poder celebrar, ojalá, el ascenso el día de mañana".

Bellido y Monterrubio atienden a la prensa, este miércoles, en la puerta del Ayuntamiento. / A.J. GONZÁLEZ

Finalmente, Bellido detalló que "el acceso será libre hasta que aquello esté completo, estamos ahora terminando, podéis imaginar que vamos a toda mecha, contrarreloj, así que estamos sacando el contrato para que se pueda quedar adjudicado el viernes, el sábado sea el montaje y ya daremos los detalles exactos de horario de apertura y condiciones durante estos días", concluyó.

Por su parte, el consejero delegado del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, dio las gracias "al alcalde, por acogernos y por el apoyo que está mostrando con el Córdoba CF, con esta iniciativa y con la de Vista Alegre y con las que vendrán, a todos los cordobesistas porque nos estamos sintiendo muy apoyados, a vosotros también por toda la difusión y todo el ánimo que nos estáis transmitiendo y bueno, estamos en un momento importante, llevamos muchísimos meses trabajando para estar aquí y ahora llega el momento de pelearlo y de hablar de ascenso, de eso que no queríamos hablar durante toda la temporada. Ahora ha llegado el momento, yo no diría que de hablar mucho, sino de trabajar mucho para conseguirlo, así que muchas gracias".

