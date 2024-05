Dos promesas del Córdoba CF logran la plata en el Campeonato de España

El Córdoba CF Femenino cuenta con dos nuevas promesas medallistas en los campeonatos nacionales de selecciones autonómicas. La guardameta Ana Jiménez y la delantera Mar Gómez disputaron la final del Campeonato de España sub 15 de selecciones con Andalucía, cita en la que cayeron por 0-3 ante Madrid en Las Rozas.

La selección andaluza llegó a la Fase Oro por la corona con ganas de dar la sorpresa y de proclamarse campeonas. Sin embargo, Madrid se llevó el triunfo con merecimiento, pues al descanso ya ganaba por 3-0.

Cordobesas en la sub 17

El Córdoba CF contó con una jugadora más convocada, pero en la categoría sub 17, pues Inma Almendros disputó la Fase Plata por los puestos quinto al octavo. También jugó con la selección andaluza sub 17 la delantera del Sevilla FC y nueva campeona de Europa sub 17 Alba Cerrato.