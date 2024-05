El Córdoba CF trabaja en apuntalar su flanco izquierdo

El Córdoba CF se encuentra disfrutando de ese segundo puesto que amarró definitivamente el pasado sábado en Can Misses, tras el empate a un gol cosechado frente a un Ibiza que jugó en inferioridad numéria durante una hora, lo que permitió al conjunto blanquiverde arrancar un empate que le garantizaba convertirse en cabeza de serie para las eliminatorias de ascenso que han de iniciarse el fin de semana del 1 y 2 de junio próximos y que le enfrentará al quinto clasificado del Grupo 1 de Primera Federación.

Unas eliminatorias que, sin embargo, se observan con cierta preocupación después de los últimos acontecimientos que rodean a la enfermería blanquiverde, que llevaba vacía meses y que justo en el momento álgido de la campaña ha visto cómo ha tenido que acoger a algunos inquilinos.

Calderón y Martínez

El primero es José Manuel Calderón. En torno al minuto 27, del encuentro en Ibiza, el de Paradas se tumbó sobre el césped del campo ibicenco en el área blanquiverde y pidió las asistencias en un problema físico surgido, aparentemente, sin ningún factor externo. Es decir, la lesión de Calderón no vino derivada de una entrada de un rival, sino de un problema físico propio y, aparentemente, sin forzar. Después de ser atendido durante unos minutos por los servicios médicos blanquiverdes, Calderón se retiró del terreno de juego y fue sustituido por Iván Rodríguez, que actuó a banda cambiada y tuvo la suerte de lograr el gol del empate cordobesista (1-1). La sensación generalizada en la expedición blanquiverde era que el problema físico de Calderón pintaba mal. Sin embargo, a Calderón se le realizó una ecografía este lunes y a falta de los resultados de la resonancia magnética, el optimismo ahora en el seno blanquiverde sobre la situación física del carrilero izquierdo de cara a las próximas eliminatorias de ascenso es generalizado. Está claro que el partido intrascendente del próximo sábado ante el Algeciras le vendrá de perlas al carrilero zurdo cordobesista, pero la gran incógnita se centra en si estará a disposición de Iván Ania para el fin de semana del 1 y 2 de junio, fechas en las que se ha de disputar el encuentro de ida de la primera eliminatoria por el ascenso a Segunda División A. En principio, parece muy factible que Calderón pueda estar disponible en menos de dos semanas para ese encuentro dada la relativa levedad de su dolencia, aunque habrá que esperar a la evolución de otras pruebas que se realice en los próximos días. Por lo pronto, en la sesión de recuperción de este lunes del Córdoba CF, el único jugador del filial que se ejercitó con los mayores fue Álex López, carrilero izquierdo que tuvo protagonismo en la primera parte de la temporada.

Córdoba

No es el único contratiempo que sufre Iván Ania en la defensa, ni tampoco el único en el flanco izquierdo. José Antonio Martínez parece confirmar las dudas físicas que le acompañaron desde su llegada al Córdoba CF, el pasado mercado invernal de fichajes. El onubense no entró en la lista de convocados para el encuentro en Ibiza pero apareció este lunes por la Ciudad Deportiva en el tradicional entrenamiento de recuperación, al que suelen acudir los suplentes del encuentro y los no convocados. Martínez hizo acto de presencia en Carmino de Carbonell y se ejercitó aparte del grupo, lógicamente, junto a Eu Gavilán. Todo señala a que su presencia está más que comprometida de cara al primer encuentro de las eliminatorias de ascenso a Segunda División A, aunque los servicios médicos blanquiverdes trabajan de forma intensa para que esté a disposición de Iván Ania el 8 o 9 de junio, fechas en las que se disputará el encuentro de vuelta, en El Arcángel. Martínez estaba llamado a ser el relevo de Dragisa Gudelj para la segunda vuelta no ha terminado de funcionar en el Córdoba CF. Desde que José Antonio Martínez fichó por el Córdoba CF, el pasado 1 de febrero, el conjunto blanquiverde ha disputado 16 encuentros (1.440 minutos), en los que José Antonio Martínez ha participado en ocho (720 minutos), de los que ha estado en el terreno de juego 553 minutos. Es decir, el central zurdo blanquiverde ha disputado sólo el 50% de los minutos cuando estuvo disponible y únicamente el 38,4% de minutos de competición desde que fue fichado por el Córdoba CF. Y los porcentajes seguirán bajando, ya que todo apunta a que no sólo no estará el sábado, ante el Algeciras, sino que su participación para la semifinal de los 'play off', al menos, está más que comprometida.

Barboza y Carlos García

En la previa del encuentro ante el Ibiza ya se atisbaba que Iván Ania no podría contar con el central. Pese a ello, el asturiano intentó jugar al despiste con el rival y en la rueda de prensa antes de viajar a la isla pitiusa decaró que "no tenemos bajas, más allá de la duda de José Antonio Martínez, los demás están disponibles. Martínez ha hecho parte del entrenamiento con el grupo, parte con Eu Gavilán en readaptación y viajará, pero no tenemos tomada la decisión de si participará o no". Sin embargo, el central blanquiverde no entró en la lista definitiva del encuentro ante el conjunto celeste y, de hecho, Ania tuvo que disponer de un central extra por la amarilla vista por Barboza en la primera parte, que amenazaba con su expulsión en el segundo acto. Por ello, el técnico blanquiverde relevó al joven defensa cordobesista por Carlos García-Die.

José Antonio Martínez, en una de las máquinas de recuperación de 'Always On'. / CÓRDOBA

Por lo tanto, José Antonio Martínez y José Manuel Calderón forman parte del flanco izquierdo del Córdoba CF, que llegará sensiblemente afectado a las eliminatorias de ascenso a Segunda División, un problema que arrastra, de una manera u otra, desde el pasado diciembre, un mes y medio antes del cierre del mercado invernal de fichajes. Por lo tanto, el de Algeciras se plantea como una buena piedra de toque para probar otras alternativas antes de afrontar la fase decisiva de la Liga 2023-24. En todo caso, todo apunta a que Calderón podría llegar al primer partido de las eliminatorias y José Antonio Martínez, al segundo, pero Iván Ania ya trabaja con alternativas.

Ante el Algeciras, la misma hora

Un encuentro, el de Algeciras de próximo sábado, que se disputará a las 19.00 horas (FEF TV), tal y como estaba previsto. En el Córdoba CF no se han planteado pedir otro día y hora para el partido, a pesar de que tanto cordobesistas como algeciristas nada se juegan en el envite. Por un lado, en el Córdoba CF se da por hecho que no se adelantaría el encuentro al viernes por parte de la RFEF y jugar el domingo restaría un día de descanso a la plantilla de Iván Ania de cara al primer encuentro de la semifinal por el ascenso. El 1 de junio, sábado, se disputa la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Borussia de Dortmund (21.00 horas). Así, el Córdoba CF jugaría ese mismo sábado, aunque a una hora más temprana, 17.00 o 18.00 horas, o el domingo, 2 de junio. Por lo tanto, jugando este sábado, el Córdoba CF descansaría siete u ocho días antes de afrontar el importante encuentro, tiempo más que suficiente, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de los jugadores que salten en el once inicial ante el Algeciras, o al menos muchos de ellos, no serán de los más habituales.

Álex López, único jugador del filial del Córdoba CF que se ejercitó este lunes con la primera plantilla. / MANUEL MURILLO

